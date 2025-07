Juan Villoro celebra el ingreso de Alejandro González Iñárritu a El Colegio Nacional de México

Alejandro González Iñarritu (Foto: EFE / Juan Herrero)

“Estoy seguro de que con Alejandro González Iñárritu también llegarán personas que han colaborado con él: actores, guionistas, escenógrafos, en fin, este tipo de gente que seguramente también participará en ciclos, porque, siendo el cine un arte colectivo, pues él tiene mucho que decir en distintos campos”. Con estas palabras, Juan Villoro subraya el impacto que la llegada de González Iñárritu puede tener en El Colegio Nacional, institución que suma a sus filas al primer cineasta en su historia. La noticia marca un hito para la organización fundada en 1943 por figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco, José Vasconcelos y Alfonso Reyes.

El cineasta mexicano, nacido en Ciudad de México en 1963, se convierte en el miembro número 113 de El Colegio Nacional, que actualmente cuenta con 37 integrantes activos. La decisión de invitarlo responde a la relevancia del cine como expresión cultural y a la influencia que ha ejercido en la conciencia social, según explica Villoro, quien forma parte del área de arte y letras que propuso la incorporación del director de Bardo. “Fueron varias razones (para que ingresara). El cine es una de las grandes expresiones culturales de nuestro tiempo y ha influido muchísimo en la conciencia de la gente. Desde hace años había la inquietud de que algún cineasta estuviera con nosotros, sobre todo tomando en cuenta que México ha sido muy fértil en cinematografía desde la época del Indio Fernández hasta el momento actual; por eso propusimos que fuera Alejandro González Iñárritu y él aceptó”, detalla el escritor en diálogo con Milenio.

Villoro destaca el entusiasmo y compromiso de González Iñárritu con la institución: “Alejandro tiene todo el entusiasmo para estar con nosotros. Está muy contento y comprometido, lo considera un honor; está más puesto que un calcetín”. Entre los méritos que justifican su ingreso, el miembro de El Colegio Nacional menciona los cuatro Oscar, cuatro BAFTA y cinco Ariel obtenidos por el cineasta, así como películas como Amores perros, que, en palabras de Villoro, “marcan un antes y un después en el cine mexicano, porque se trata también de un arte colectivo y tiene otra característica: le interesan los problemas de México”.

Juan Villoro (Foto: Adrian Escandar)

La obra de González Iñárritu aborda temas como los contrastes sociales, la familia, la ausencia paterna, los conflictos entre hermanos, la violencia, la ilegalidad y la economía informal, elementos presentes en sus películas. En títulos recientes como Bardo, el director explora cuestiones relacionadas con la migración, los desaparecidos y la dificultad de narrar hechos reales desde la cinematografía. Villoro considera que la presencia del cineasta contribuirá a que El Colegio Nacional continúe abriendo caminos inclusivos y diversos.

Ser miembro de El Colegio Nacional implica una participación activa. No se trata de un reconocimiento honorario, sino de un compromiso con la enseñanza y la divulgación. “Es muy importante que, quien entre, tenga una actitud de poder colaborar como maestro, porque el colegio no es otra cosa que un lugar de enseñanza; ese fue su origen y es lo que tratamos de preservar. En ese sentido, Alejandro es un muy buen comunicador; él se formó en la radio, a él le gusta mucho el contacto con la gente, vive en Los Ángeles y viene muy seguido a México y entonces esperamos que colabore de esa manera y cualquier persona que entre, su principal desafío es transmitir los conocimientos que tiene a un público que no ha estado en contacto directo con ellos. Es lo que ha pasado y las puertas están abiertas para todos”, afirma Villoro.

Alejandro González Iñárritu

En los últimos años, El Colegio Nacional ha sumado a figuras como la compositora Gabriela Ortiz, la escritora Cristina Rivera Garza y la demógrafa Silvia Giorguli Saucedo. Villoro recuerda que, desde su ingreso hace una década, existía la intención de renovar la agenda de la institución y abrirse a nuevas tendencias y disciplinas. “Desde que yo entré a El Colegio Nacional hace 10 años, había una agenda que cambiar y yo he tratado de colaborar un poquito en esto, pero han sido mis compañeros los que también han sido cómplices de este proyecto y entonces, sí, estamos tratando de atender nuevas tendencias, abrir ventanas hacia campos que no se habían cubierto y, por desgracia, no hay capacidad de absorber toda la creatividad que existe en México, pero estos nuevos miembros que han entrado creo que le están dando energías muy significativas a El Colegio Nacional”, señala.

La fecha exacta en la que González Iñárritu leerá su discurso de ingreso aún no se ha definido. Villoro indica que, por lo general, transcurren algunos meses entre la designación y la ceremonia, por lo que podría realizarse a finales de este año o a principios del siguiente, ya que el cineasta actualmente finaliza una película en Inglaterra. El Colegio Nacional fue fundado en 1943 por intelectuales mexicanos y, desde entonces, se ha consolidado como un espacio interdisciplinario dedicado a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística. Actualmente, cuenta con 113 miembros y mantiene su vocación de enseñanza y apertura a nuevas expresiones del saber.