Percival Everett compite por el Premio Literario de la Paz de Dayton con su visión renovada del clásico de Mark Twain

La novela "James" de Percival Everett, inspirada en Huckleberry Finn, compite por el Premio Literario de la Paz de Dayton (Foto: Andy Kropa/archivo AP)

La original adaptación de Percival Everett de Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, es candidata en la categoría de ficción al XX Premio Literario de la Paz de Dayton, dotado con 10 mil dólares. Además del Pulitzer, James también ha ganado el Premio Nacional del Libro y el Premio Kirkus. en Estados Unidos

Los otros candidatos en la categoría de ficción son Black Butterflies, de Priscilla Morris; Freedom Is a Feast, de Alejandro Puyana; The Women, de Kristin Hannah; The Good Deed, de Helen Benedict, y Martyr!, de Kaveh Akbar. El ganador se dará a conocer en septiembre.

Creado en 1995 y bautizado en honor a los históricos acuerdos que pusieron fin a la guerra en Bosnia, el premio Dayton se otorgan a autores cuya “obra demuestra el poder de la palabra escrita para fomentar la paz”. Entre los ganadores anteriores se encuentran Viet Thanh Nguyen por The Simpathizer ; Edwidge Danticat por Brother, I’m Dying y Ta-Nehisi Coates por We Were Eight Years in Power.

"James" reinterpreta la historia de Jim, el esclavo de Huckleberry Finn, desde una perspectiva afroamericana

Cómo es la novela ‘James’

La novela James de Percival Everett reinterpreta la obra clásica Las aventuras de Huckleberry Finn desde la perspectiva de Jim, el esclavo que acompaña a Huck en su recorrido por el río Misisipi. A través de una narración en primera persona, Everett traslada al lector a la América profunda del siglo XIX, mostrando la complejidad de la vida de los afroamericanos durante la esclavitud. La voz de Jim se impone para revisar y cuestionar los estereotipos de la obra original, aportando matices nuevos sobre su personalidad y vivencias. Esta relectura permite una mayor exploración de los miedos, sueños y contradicciones internas del personaje. El resultado es una mirada crítica y profunda sobre el racismo de la época y la resistencia personal.

La estructura de la novela ofrece una combinación de aventura y reflexión, alternando escenas de acción con momentos de introspección de James. El autor emplea un lenguaje cuidado que contrasta la crudeza del entorno y las difíciles decisiones que afronta el protagonista. Everett aborda temas centrales de la historia norteamericana, como la fuga hacia la libertad y las relaciones de poder entre blancos y negros. James aparece como un hombre inteligente y creativo, cuya identidad supera la visión limitada que presenta el libro de Mark Twain.

Fuente: AP