Tuberculosis: la historia de Henry, los recortes de EE.UU. y una enfermedad desigual que mata en silencio

Libro del día: “Todo es tuberculosis”, de John Green, publicado por Crash Course Books

La publicación de Everything Is Tuberculosis, el nuevo libro de no ficción de John Green, llega en un momento crítico: la tuberculosis mata a más de un millón de personas cada año en todo el mundo, superando a cualquier otra enfermedad infecciosa. Esta cifra, ya alarmante, podría aumentar drásticamente si se debilita el frágil sistema internacional que permite detectar y tratar la enfermedad en países en desarrollo. La reciente decisión de la administración Trump de recortar la ayuda exterior de Estados Unidos ha puesto en jaque ese sistema, según proyecciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que advierte sobre un posible aumento del 30% en los casos globales de tuberculosis y la llegada de más pacientes con cepas resistentes a los medicamentos a territorio estadounidense.

John Green, conocido principalmente por novelas juveniles como The Fault in Our Stars, se adentra en el ensayo con Everything Is Tuberculosis: The History and Persistence of Our Deadliest Infection (Todo es tuberculosis: la historia y la persistencia de nuestra infección más mortal). Este es su segundo libro de no ficción y, como en sus populares videos educativos en YouTube, Green busca acercar temas complejos a un público amplio, en especial a su comunidad de seguidores, los “Nerdfighters”. El autor utiliza un tono directo y empático para narrar la historia de la tuberculosis, una enfermedad que, aunque parece lejana para muchos lectores de países ricos, sigue devastando comunidades enteras en regiones menos favorecidas.

La obsesión de Green con la tuberculosis comenzó en 2019, cuando visitó un hospital en Sierra Leona tras involucrarse en campañas de salud global. Allí conoció a Henry Reider, un joven de 17 años cuya vida quedó marcada por la enfermedad. Reider, descrito como creativo y lleno de vida, sufría una forma de tuberculosis resistente a los tratamientos convencionales. La relación entre ambos continuó a distancia, desde la ciudad natal de Green, Indianápolis, y la historia de Reider se convirtió en el eje central del libro. El caso de Henry ilustra cómo la pobreza, la desconfianza en los sistemas de salud y la falta de acceso a medicamentos modernos perpetúan la tragedia de la tuberculosis en países como Sierra Leona. Tras la guerra civil, la familia de Reider quedó sumida en la pobreza, lo que provocó su desnutrición infantil y aumentó su vulnerabilidad a la enfermedad. Aunque inició el tratamiento estándar, su padre, desconfiado del sistema sanitario, interrumpió la medicación antes de tiempo. Más adelante, un cóctel de fármacos tóxicos no logró curarlo, y el bedaquilina —un medicamento más seguro y costoso— no estaba disponible.

John Green (Crédito: Marina Waters / Facebook)

Green repasa la historia de la enfermedad, causada por una bacteria que suele atacar los pulmones y que durante siglos mató tanto a ricos como a pobres. El autor detalla los avances médicos, especialmente la llegada de fármacos eficaces en la década de 1950, que permitieron controlar la tuberculosis en los países ricos. En Estados Unidos, por ejemplo, se registran menos de 10.000 casos al año, casi todos curados. Sin embargo, Green subraya una paradoja inquietante: “el remedio está donde la enfermedad no está, y la enfermedad está donde el remedio no está”. Esta frase resume el desequilibrio global en el acceso a tratamientos y la persistencia de la tuberculosis en los países más pobres.

El libro también explora los argumentos a favor de financiar programas de tuberculosis en países en desarrollo. Green presenta razones pragmáticas para convencer incluso a los escépticos de la ayuda internacional: invertir en estos programas resulta rentable, ya que previene infecciones costosas y mejora la productividad. Además, proteger a los países más vulnerables ayuda a evitar la aparición de cepas resistentes que podrían amenazar a las naciones ricas. No obstante, el autor prefiere apelar a la ética, defendiendo la obligación moral de preocuparse por la vida de los demás, independientemente de su lugar de nacimiento.

Entre los relatos más impactantes del libro destaca el de Shreya Tripathi, una adolescente india que luchó legalmente para acceder al bedaquilina, restringido en su país por temor al uso excesivo y la resistencia bacteriana. Green también documenta la labor de la organización Partners in Health, de la que es miembro del consejo, que desde los años 90 demostró que la tuberculosis resistente puede tratarse en países pobres si se destinan los recursos adecuados.

Green explica cómo repercutió la reciente decisión de la administración Trump de recortar la ayuda exterior de Estados Unidos y advierte sobre un posible aumento del 30% en los casos globales de tuberculosis (Foto: REUTERS/Carlos Barria/Pool)

A lo largo de la obra, Green señala la dificultad de asignar responsabilidades claras por la persistencia de la tuberculosis. Menciona brevemente a la farmacéutica Johnson & Johnson, fabricante del bedaquilina, a la que acusa de inflar precios y manipular patentes, aunque la empresa ha negado estas acusaciones. Más frecuentemente, el autor atribuye el problema a factores abstractos como los “determinantes sociales de la salud”, los “mercados” o las “decisiones económicas colectivas” que perpetúan la desigualdad en el acceso a tratamientos. Esta tendencia a la generalidad deja al lector con preguntas sobre las decisiones concretas y los actores responsables de la situación.

El libro de Green se publica en un contexto de incertidumbre global, donde la tuberculosis podría volver a expandirse si se debilitan los programas de salud internacionales. En una reciente publicación en TikTok e Instagram, plataformas donde suma millones de seguidores, el autor expresó su deseo de que “el gobierno de Estados Unidos pudiera hacer que mi nuevo libro fuera un poco menos relevante”. Esta frase, cargada de ironía, refleja la urgencia de la situación y la frustración ante la falta de acción política.“Everything Is Tuberculosis” logra acercar al lector a una enfermedad que suele permanecer en la sombra, a pesar de su impacto devastador. Más de un millón de muertes anuales y la amenaza de un aumento del 30 % en los casos globales si se recortan los fondos internacionales son datos que subrayan la magnitud del problema. La historia de Henry Reider y la lucha de activistas como Shreya Tripathi ponen rostro humano a una crisis que, como insiste Green, exige tanto compasión como acción colectiva.