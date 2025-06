Las dos notas más aterradoras de la historia del cine

John Williams: Tema de Jaws (Tiburón)

Duhhhh-nuh.

Duhh-nuh.

Duh-nuh.

Duhnuh duhnuh duhnuh...

Si creciste con hermanos y algún tipo de acceso a una piscina en los años 80, probablemente jugaste a Tiburón.

Nuestra versión era algo así: un hermano (la presa) se mantenía a flote; otro (el tiburón) nadaba en las profundidades del lado más hondo, esperando atacar; y un tercero (el espectador) aportaba una banda sonora en vivo a la catástrofe que se desarrollaba, canturreando ese amenazante ostinato de duh-nuhs.

El thriller náutico mordaz de Steven Spielberg y la ahora canónica melodía de dos notas compuesta por John Williams llegaron en 1975, un año antes de que yo naciera. Por lo tanto, “Tiburón” siempre ha estado, metafóricamente, en el agua, y esa sucesión acelerada de notas E y F siempre ha significado una sola cosa.

Como el hermano menor y objetivo más fácil, aprendí a usar esa melodía como una especie de radar, estimando, según su volumen y ritmo acelerado, la ubicación del tiburón y, aproximadamente, cuándo esperar que un par de manos te arrastren bajo el agua. No había nada que hacer al respecto.

"Tiburón", un éxito de taquilla que marcó generaciones y cumple 50 años (Universal Pictures)

Pero aunque el ataque era una conclusión inevitable, el acercamiento podía prolongarse indefinidamente. La melodía podía jugar contigo, como haría un tiburón gigante devorador de hombres, dejando largos silencios entre los sonidos, emergiendo de vez en cuando como una mano que imitaba una aleta, aumentando su volumen y mordiendo con staccato hasta un GULP.

En lo que respecta a música cinematográfica, puede que no haya un pez más grande que el tema de Williams, o quizás un anzuelo más grande.

La “música del tema principal” de “Tiburón” ha inspirado generaciones de imitaciones comerciales y culturales clasificadas bajo un torrente mayor de contenido inspirado en “Tiburón”, denominado “sharksploitation” (explotación de tiburones), que ha atenuado un poco su impacto. Las cuerdas graves, que emiten intervalos de segunda menor, se han usado para promocionar desde lejía doméstica hasta cereales de trigo triturado y cupcakes Hostess, entre otros. (Incluso Spielberg la utilizó de manera satírica, a través de Robert Zemeckis, cuando Volver al Futuro II predijo un estreno en 2015 para Tiburón 19).

Sin embargo, este exceso de uso solo subraya lo eficaz que es el tema para evocar un tipo muy personal de situación lamentable: la ola recurrente de su único semitono se repite como un conjuro. Es música que te convierte en presa.

Escena de "Volver al futuro" de "Tiburón 19"

¿Qué hace que el tema de “Tiburón” sea tan aterrador?

Ciertamente, sus inspiraciones pueden decirnos algo sobre su naturaleza. Su sonido grave y cortante se vuelve violento y musicalmente sangriento, no muy diferente de las cuerdas punzantes que Bernard Herrmann utilizó en su banda sonora para Psicosis, y no tan lejano de los episodios más salvajes de “La Consagración de la Primavera” de Stravinski. (Y aunque no es una copia directa, hay suficiente eco de “Tiburón” en la pieza “La Batalla en el Hielo” de Prokófiev como para que me saliera del agua si alguien la pusiera durante una fiesta en la piscina).

Para entender cómo funciona el tema dentro del universo musical que Williams creó para “Tiburón”, escucha “Finding the Orca”, el tema principal de Tiburón 2 (la única secuela que él musicalizó). Su superficie resplandece con arpas inquietantes, oboe explorador y flautas entrecerradas: hay más de un poco de Debussy en esta pintura de aguas tranquilas esperando ser perturbadas. La reaparición amenazante del tema interrumpe lo hermoso y representa una intrusión de lo inevitable.

Escena De La Ducha En Psicosis, de Hitchcock

La fuerza del tema radica en su simplicidad: es una criatura veloz con un único propósito. El sonido podría ser el cuerpo del tiburón en sí, agitándose y serpenteando a través del agua. Podría ser una medida del tiempo que se agota. Sus dos notas podrían representar la tensión entre cazador y presa, o la dicotomía entre la vida y la muerte. O podría ser un sustituto del lenguaje del tiburón: “Eh, tú. Sí, tú. Eres el siguiente.”

O podría ser el efecto claustrofóbico de su economía compositiva, que inspiró su propia línea de bandas sonoras. Es difícil pensar en Tiburón sin pensar en el tema de piano gélido tipo punzón de hielo de John Carpenter para Halloween, una melodía que mira nerviosa en cada esquina. De manera similar, es difícil escuchar “Tiburón” sin sentir un terror persistente: su melodía da vueltas, incompleta, con solo una posible resolución.

"Finding the Orca”, de John Williams, el tema principal de Tiburón 2

Para su thriller erótico de 1999, Ojos bien cerrados, Stanley Kubrick extrajo un sentido similar de atrapamiento del segundo movimiento de “Musica Ricercata” de György Ligeti (compuesta entre 1951 y 1953). Allí, eligió un cambio ligeramente más irritante entre F y F sostenido, representado como un palíndromo que otorgaba la ilusoria holgura adicional de un espejo.

Kubrick usó el tema de Ligeti para evocar la subida de presión arterial de alguien que de pronto se ve en apuros. Pero, al igual que el tema de Williams para “Tiburón”, su rigidez inquebrantable también captura el estrés de la supervivencia, la reducción de las consideraciones en puro instinto.

Más recientemente, y con un efecto más heroico, los compositores Hans Zimmer y James Newton Howard extendieron un tema de dos notas a lo largo de las tres entregas de películas de Batman. Cabe señalar que Zimmer intentó reducir aún más las cosas al representar al Joker, pero no lo logró del todo. “Realmente quería hacerlo todo con una sola nota”, dijo en una entrevista en KCRW en 2009. “Fracasé un poco. Al final tuve que usar dos notas.”

Tema principal "Halloween" de John Carpenter

El tema de “Tiburón” sigue vivo, aunque más como un meme que como cualquier otra cosa, una referencia constante y cada vez más débil a sí mismo. Y supongo que parte de esto se debe a que la música permanece como un artefacto de un tipo muy particular de interacción con el cine.

En los días de gloria del megaplex, en la oscuridad de un cine abarrotado, con largas colas y pisos pegajosos, recuerdo que el tiburón tenía una presencia casi física. Podría haber estado deslizándose alrededor de los pasillos, colándose junto a nuestros pies y derribando nuestros refrescos.

Allá por 1983, viendo con los dedos entreabiertos la inferior Tiburón 3-D y las gafas especiales que te entregaban, recuerdo a una sala llena de extraños chillando aliviados cuando nos salvaban para que otro incauto en la pantalla cogiera su turno. Y aunque la banda sonora de la segunda secuela fue compuesta por Alan Parker, Williams y su llamada de dos notas persiguen a la película como la sombra de un tiburón bajo un bote.

Después de todo, Tiburón no tendría dientes sin la música: un tema que te atrapa por los oídos y te arrastra por los tobillos.

Fuente: The Washington Post