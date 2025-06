El legado de “Tiburón” revive en un impactante documental

El cineasta Steven Spielberg filmandop "Tiburón" (Cortesía: Universal Studios Licensing LLC)

El impacto de Tiburón en la percepción pública de los tiburones y en la conservación marina ha sido objeto de análisis durante décadas, y ahora, medio siglo después de su estreno, la historia detrás de este fenómeno cultural se explora en profundidad en un nuevo documental. Según informó National Geographic, el 10 de julio llegará a Disney+ Tiburón: la historia de un clásico, el único documental autorizado sobre la realización de la icónica película dirigida por Steven Spielberg. Esta producción, dirigida por Laurent Bouzereau, ofrece material inédito y entrevistas exclusivas con el propio Spielberg, así como con figuras clave del cine y la ciencia marina, para conmemorar el 50º aniversario del filme que marcó un antes y un después en la industria y en la relación del público con el océano.

De acuerdo con lo publicado por National Geographic, el documental de 90 minutos no solo recorre el proceso de creación de la película, sino que también examina cómo Tiburón transformó la cultura popular, el cine y la visión global sobre los tiburones. La obra se adentra en el recorrido desde la novela original de Peter Benchley hasta el fenómeno cinematográfico que redefinió el concepto de éxito de taquilla en Estados Unidos. El film incluye testimonios de la familia Benchley, especialistas en tiburones, miembros del elenco y del equipo original, así como de reconocidos cineastas contemporáneos como J.J. Abrams, George Lucas, Jordan Peele y Guillermo del Toro, quienes reflexionan sobre la influencia de Tiburón en sus propias carreras y en la industria audiovisual.

El medio National Geographic detalló que la producción cuenta con la colaboración de Amblin Documentaries, la compañía de Steven Spielberg, y Nedland Films, junto a la participación de Wendy Benchley y Laura Bowling como productoras ejecutivas. El documental ofrece una visión sin filtros de los desafíos y la creatividad que rodearon la filmación de Tiburón, incluyendo videos caseros y tomas descartadas provenientes de los archivos personales de Spielberg y Benchley. El propio Spielberg aporta nuevas reflexiones sobre los riesgos asumidos durante la producción, como los problemas técnicos con el tiburón mecánico, los retrasos causados por el clima y el estrés que enfrentó en la posproducción, llegando a temer que la película pudiera arruinar su carrera.

Según consignó National Geographic, el documental también revisita el llamado “efecto Tiburón”, la ola de temor hacia los tiburones que surgió tras el estreno del filme, y lo reinterpreta como un legado de admiración y respeto hacia estos animales. A través de entrevistas con defensores de los tiburones y expertos en conservación marina, como Philippe Cousteau, Candace Fields, Austin Gallagher, Gibbs Kuguru, el Dr. John Mandelman del New England Aquarium, el explorador y fotógrafo de National Geographic Brian Skerry y el Dr. Greg Skomal, la producción explora cómo la película contribuyó a cambiar la percepción pública, transformando el miedo en fascinación y motivando iniciativas de conservación que persisten hasta la actualidad.

Steven Spielberg en el set de "Tiburón" (Cortesía: Universal Studios Licensing LLC)

El elenco y el equipo original de Tiburón también tienen un papel destacado en el documental. Entre los entrevistados se encuentran Joe Alves (diseñador de producción), Jonathan Filley (Cassidy), Lorraine Gary (Ellen Brody), Carl Gottlieb (Meadows y guionista), Jeffrey Kramer (Hendricks), Ian Shaw (hijo de Robert Shaw, quien interpretó a Quint), Jeffrey Voorhees (Alex Kintner) y el compositor John Williams. Además, una amplia lista de cineastas y fanáticos de la película, como Emily Blunt, James Cameron, Cameron Crowe, Greg Nicotero, Steven Soderbergh y Robert Zemeckis, comparten sus perspectivas sobre el impacto duradero de Tiburón en el cine y la cultura.

El documental también incorpora testimonios de la familia de Peter Benchley, incluyendo a su esposa Wendy Benchley, reconocida activista por la protección de los tiburones y las políticas oceánicas, sus hijos Tracy Benchley Turner y Clayton Benchley, y su hermano Nat Benchley. Estas voces aportan una visión poco conocida sobre la inspiración real detrás de la novela que dio origen a la película.

National Geographic reportó que la producción de Tiburón: la historia de un clásico estuvo a cargo de Darryl Frank y Justin Falvey por parte de Amblin Documentaries, y de Laurent Bouzereau y Markus Keith por parte de Nedland Films. Tracy Rudolph Jackson y Ted Duvall se desempeñan como productores ejecutivos por parte de National Geographic. El documental se presenta como una celebración del legado de Tiburón, destacando cómo la película inspiró a generaciones de científicos, narradores y defensores del océano.

En el contexto de la plataforma Disney+ en América Latina, el documental se suma a una oferta que incluye películas, series, eventos en vivo y contenidos originales de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Star. Según la información oficial, Disney+ brinda acceso a una amplia variedad de contenidos para todas las edades, incluyendo documentales, largometrajes y transmisiones en vivo de eventos culturales y deportivos.

National Geographic se presenta como una de las marcas más influyentes en redes sociales, con más de 780 millones de seguidores y 1.100 millones de impresiones mensuales. Su contenido, que abarca desde películas ganadoras del Oscar® y el BAFTA hasta series premiadas en los Emmy®, llega a más de 532 millones de personas en 172 países y 33 idiomas a través de diversas plataformas, incluyendo Disney+ y Hulu. Entre sus producciones más reconocidas se encuentran “FREE SOLO”, “SUGARCANE”, “VOLCANES: LA TRAGEDIA DE KATIA Y MAURICE KRAFFT”, “BOBI WINE: THE PEOPLE’S PRESIDENT”, “Memorias del 11S”, “JFK: One Day in America”, “Animales de cerca”, “Contrabandistas con Mariana Van Zeller”, “La vida bajo cero” y “Secretos de las ballenas”.

(Cortesía: Universal Studios Licensing LLC)

Por su parte, Amblin Documentaries, bajo la supervisión de Darryl Frank y Justin Falvey, ha producido documentales y series reconocidas como “Good Night Oppy” para Prime Video, la serie “Five Came Back” para Netflix y “Laurel Canyon: A Place in Time” para MGM+. Entre sus proyectos recientes y futuros se encuentran “Faye: Entre luces y sombra”, “Bodyguard of Lies”, “Fiebre del espacio” y un documental sobre John Williams en asociación con Imagine Entertainment.

El director Laurent Bouzereau, junto a su socio Markus Keith en Nedland Films, cuenta con una trayectoria destacada en la realización de documentales sobre figuras y temas emblemáticos del cine, como “Faye: Entre luces y sombra”, “La música de John Williams”, “Héroes Legendarios: Indiana Jones y Harrison Ford”, “Mama’s Boy” y “Five Came Back”. Bouzereau también es autor de libros sobre cine, entre ellos “Spielberg: The First Ten Years” y “The De Palma Decade”.

Wendy Benchley, además de su papel en la producción ejecutiva del documental, es reconocida internacionalmente por su labor en la protección de los tiburones y la conservación de los océanos. Ha trabajado junto a gobiernos, ONG y líderes sociales para impulsar políticas ambientales y marinas, y participa activamente en organizaciones como WildAid, Beneath the Waves, Blue Frontier Campaign y el Environmental Defense Fund (EDF).

Laura A. Bowling, también productora ejecutiva, aporta su experiencia en estrategia de marca y comunicación estratégica, con una carrera de 25 años liderando equipos creativos y desarrollando campañas para empresas y organizaciones sin fines de lucro. Ha colaborado con marcas como Procter & Gamble, Ogilvy, The Walt Disney Company y Conservation International, y mantiene un compromiso con la protección ambiental y las causas sociales.

Tiburón: la historia de un clásico se presenta como una oportunidad para redescubrir el proceso creativo y el legado de una de las películas más influyentes de la historia del cine, al tiempo que invita a reflexionar sobre la relación entre el arte, la ciencia y la conservación marina, según lo difundido por National Geographic.