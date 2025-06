Lo mejor y lo peor de los Premios Tony, en el año del resurgimiento de Broadway

La actriz y cantante Cynthia Erivo, presentadora de la entrega anual de los premios Tony

La creatividad y la reinvención triunfaron en los Premios Tony, donde la anfitriona Cynthia Erivo proclamó el gran titular de la noche: “¡Broadway está oficialmente de vuelta!”. Las cifras de taquilla de esta temporada fueron impulsadas por un flujo de producciones protagonizadas por estrellas de Hollywood, pero los honores artísticos más importantes se entregaron a espectáculos innovadores que apostaron por grandes riesgos. Este sábado por la noche la señal Film & Arts retransmitirá la ceremonia con subtitulado, lo que agrega interés a este texto.

Maybe Happy Ending, un musical delicado sobre robots obsoletos que se enamoran durante un viaje por la ruta, se llevó el codiciado premio al mejor musical y los galardones para sus creadores Will Aronson y Hue Park, el director Michael Arden, y el actor principal Darren Criss, quien se convirtió en el primer asiático estadounidense conocido en ganar el premio a mejor actor.

Oh, Mary!, de Cole Escola, una comedia alocada que imagina a Mary Todd Lincoln como una alcohólica aspirante a estrella de cabaret, sigue siendo una de las historias de éxito más destacadas de la temporada, a pesar de perder el premio a la mejor obra frente a Purpose, el incisivo y conmovedor drama de Branden Jacobs-Jenkins sobre una pareja influyente en el movimiento por los derechos civiles. Escola obtuvo el premio a mejor actor por interpretar a Mary Todd mientras vestía en homenaje a Bernadette Peters, una referencia a los videos de YouTube que lo convirtieron en un ícono de la comedia alternativa.

Sarah Snook durante su discurso de aceptación del premio a la "Mejor Actriz Protagonista de Teatro"

Eureka Day, una sátira presciente escrita antes de la pandemia sobre padres que debaten la inmunización, fue coronada como mejor reposición de una obra de teatro. La productora Manhattan Theatre Club retiró esta producción de una programación planeada en el Kennedy Center esta primavera del hemisferio norte, un movimiento que podría haber subrayado su relevancia para los votantes.

Nicole Scherzinger ganó en la reñida categoría de mejor actriz de musical por Sunset Blvd., que también obtuvo el premio a la mejor reposición de musical, una categoría que tiende a reconocer propuestas atrevidas e imaginativas como la dirección de Jamie Lloyd (Audra McDonald, por su parte, ofreció una interpretación desgarradora en Gypsy). Y Sarah Snook, conocida por su participación en la serie Succession, ganó el otro importante premio a mejor actriz por su sorprendente interpretación de todos los personajes en The Picture of Dorian Gray. Junto a otros ganadores debutantes, un par de veteranos poco reconocidos de Broadway finalmente recibieron su recompensa: Francis Jue por Yellow Face y Natalie Venetia Belcon por Buena Vista Social Club.

Erivo hizo reír al público. Los números musicales destacaron en pantalla. Y los premios se repartieron entre producciones que soñaron en grande. Aquí están los mejores y peores momentos de la noche:

Mejor: actuaciones deslumbrantes

¡Audra! ¡Nicole! ¡Jonathan! Además de ganar, impresionar a la audiencia televisiva con un número impactante puede ser un gran impulso para la taquilla de Broadway, incluso para shows que no están nominados. Las actuaciones individuales de las estrellas más carismáticas de la temporada se llevaron el protagonismo en la transmisión. Erivo presentó el número “Just in Time” de Jonathan Groff desde el balcón, bromeando sobre la famosa “zona de salpicadura” del actor. Groff, completamente eléctrico como Bobby Darin en el musical biográfico, no solo cantó, sino que también se subió al respaldo de la silla de Keanu Reeves. Nicole Scherzinger, ganadora del Tony, deslumbró con una interpretación apasionada de “As If We Never Said Goodbye”, un número espectacular de Sunset Blvd., filmado como un anuncio de perfume con abundante niebla y primeros planos que probablemente impulsen la taquilla para las últimas semanas de la reposición, cuya última función está programada para el 20 de julio. Por su parte, Audra McDonald puso todo en el escenario con una emotiva interpretación de “Rose’s Turn” que seguramente será analizada y admirada en YouTube por una nueva generación de fans de Gypsy (y de amantes de los musicales).

Lin-Manuel Miranda y el elenco de "Hamilton" reunido especialmente para la entrega de los Premios Tony

Peor: apertura bien cantada pero poco impactante

De todos los espectáculos de premiación, los Tony deberían comenzar con una explosión. O al menos con un destello de brillo y espectáculo. Cameos de Oprah Winfrey y Adam Lambert no lograron salvar el número de apertura, que seguía a Erivo entre bastidores (en un guiño a una escena de Sunset Blvd.), donde todos tenían ideas sobre cómo debería arrancar el show. “A veces, todo lo que necesitas es una canción”, fue la respuesta de Cynthia Erivo, quien brilló vocalmente acompañada de un conjunto de góspel. Sin embargo, los nominados mencionados en la letra aparecieron y desaparecieron tan rápido como las proyecciones de aspecto artificial. Por otro lado, el número final de Erivo, una interpretación de “And I Am Telling You I’m Not Going”, fue el cierre perfecto y contundente.

Mejor: la reinterpretación de “Hamilton”

Soy de los pocos profesionales del teatro que no han memorizado la partitura de Hamilton, pero el número por el décimo aniversario fue un recordatorio elegante y contundente de por qué el fenómeno de la era Obama de Lin-Manuel Miranda sigue teniendo tanto impacto cultural. Fue un deleite ver reunido al elenco original, considerando cómo sus carreras han alcanzado grandes alturas desde entonces. Rara vez una producción de Broadway explota en un fenómeno de tal magnitud y lanza al estrellato a tantas figuras. Ojalá inspire a más creadores a arriesgarse con grandes apuestas.

Glenn Davis, LaTanya Richardson Jackson, Branden Jacobs-Jenkins y LaChanze reciben el premio a la mejor obra por "Purpose"

Peor: Ganadores que hablaron demasiado

Era una idea linda en teoría, pero cortar los discursos de los ganadores siempre resulta incómodo. ¿Por qué involucrar a Erivo, incluso con una narración grabada? Afortunadamente, este truco quedó en el olvido hacia el final de la ceremonia.

Mejor: Branden Jacobs-Jenkins

Un héroe local del barrio Takoma en D.C., Jacobs-Jenkins se llevó su segundo Tony en dos años, ganando mejor obra por Purpose (el año pasado ganó mejor reposición con Appropriate). Se une a Tony Kushner y Terrence McNally como el tercer dramaturgo en ganar premios Tony en años consecutivos, consolidando su lugar como una voz definitoria de este momento complejo y resbaladizo en la historia estadounidense. “Mi obligación es escribir para las personas que viven en la realidad conmigo en el presente”, me dijo esta primavera. Usó el escenario de los Tony para destacar la riqueza del teatro regional, animando al público a buscar “teatros locales cerca de mí” en Google. Por supuesto, los asistentes al teatro en D.C. ya lo saben.

El productor Jeffrey Richards acepta el premio al mejor musical por "Maybe Happy Ending"

Peor: ¿Qué pasó con los productores por videollamada?

Hacer teatro en Broadway es costoso, la mayoría de los inversores pierden dinero y todos los que aún se atreven a apostar lo merecen. Pero el giro del año pasado de reunir a los productores en pantalla pero fuera del escenario parecía más limpio y civilizado. Con la cámara recorriendo su mar de rostros, ¿quién sabía dónde mirar?

Mejor: Una nueva clase de MVPs de los Tony

El récord de McDonald como la intérprete con más nominaciones (y victorias) en los Tony abarca más de tres décadas. Pero los últimos años han visto el surgimiento de una nueva generación de ganadores recurrentes. Michael Arden, quien fue honrado por su delicada dirección de la fantasiosa y futurista Maybe Happy Ending, ya había ganado anteriormente por su reposición de Parade en 2023 (que estará de gira en el Kennedy Center en agosto). Kara Young ha sido nominada durante cuatro años consecutivos para mejor actriz de reparto y ha ganado en años consecutivos con Purlie Victorious y ahora Purpose, que también celebró a Jacobs-Jenkins como ganador del Tony por segunda vez en dos años. Estos son los artistas que ayudan a impulsar la industria durante un gran resurgimiento con su devoción al arte.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: REUTERS/Brendan Mcdermid]