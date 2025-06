Lorena Vega y una historia del teatro independiente junto a Lisandro Rodríguez

Lisandro Rodríguez y Lorena Vega

Lorena Vega es uno de los grandes nombres del teatro argentino contemporáneo. En 2024 se hizo muy popular por su papel como la psicóloga de la serie Envidiosa, pero ya había dirigido obras como Imprenteros y protagonizado otras como La vida extraordinaria. Ella escribe la nota cero de Teatro comercial, un libro en el que otro teatrista, Lisandro Rodríguez -conocido por haber dirigido, por ejemplo, La mujer puerca, hace 299 notas sobre dirección y puesta en escena.

Es un libro íntimo y agudo, donde aparece el conocimiento teatral pero también la sensibilidad, el vuelo, la emoción que es preciso tener para que esa rueda eche a andar.

Aquí, el texto de Lorena Vega.

Nota 0

Cuando conocí a Lisandro Rodríguez, llevábamos varios años haciendo teatro. Yo empecé a los quince, él a los veinte. Él conducía su tercera sala de teatro independiente: Elefante Club de Teatro. Yo recién abría la primera.

En ese 2010, muchas salas del circuito alternativo eran el blanco de una persecución de inspectores que clausuraban nuestros espacios, exigiéndonos condiciones de funcionamiento idénticas a las salas comerciales de gran escala. Entonces, nos juntamos, nos organizamos y formamos la agrupación ESCENA (Espacios Escénicos Autónomos) donde hicimos gestiones para modificar la Ley de Teatro adecuando algunos artículos a la especificidad de estos nuevos lugares escénicos surgidos en viejos galpones en desuso, locales de comercio, sótanos, livings de casas antiguas, etc. Hicimos festivales, nos prestamos sillas, cables, luces, y compartimos nuestras obras. Lisandro era activo en las reuniones, en las cadenas de mails.

Además de dirigir obras de teatro, sabía de diseño gráfico, de herramientas, y hasta a veces hacía música en las reuniones. Lo elegimos el presidente de nuestra agrupación. Un 23 de noviembre de ese año nos mandó un mail donde decía: “Mañana imprimo carteles para tener en las salas, intentaré pasar con mi vehículo por algunas y dejarles... Por más que sea una cuestión formal, para mí es un gran honor ser el primer presidente de la Asociación Civil Escena. Nunca presidí nada, no sé muy bien qué hay que hacer, pero es medio así, ¿no? Mientras volvía en moto se me piantó un lagrimón, creo que no era el viento”.

En 2023, varios años después de haber dirigido (entre otras piezas siempre llamativas por lo disruptivas y singulares) La mujer puerca, interpretada por Valeria Lois, uno de los mejores unipersonales de la historia de nuestro teatro argentino, Lisandro escribe un libro desde su cuarta sala: Estudio Los Vidrios. Enumera. Estructura. Revisa. Analiza. Confiesa. Busca. Bucea. Guía.

Narra en formato de notas en primera persona la actividad escénica en fusión con la vida íntima. Conoce profundamente ese misterio de entrar a un escenario con la frecuencia de entrar a casa.

Como directora teatral leí este libro admirada por su capacidad de poner en palabras algo tan complejo como el acto de dirigir teatro y el misterio de la creación. Leí agradecida por encontrar que sus notas identifican en el intento de nombrar esto que hacemos quienes creamos piezas teatrales.

En este tiempo me resultó inevitable volver a mirar una y otra vez una foto del 2011 en una entrevista que nos hicieron. Estamos en el hall de un teatro. Lisandro está sentado en un sillón. Yo estoy sentada sobre el respaldo de ese sillón y mis rodillas están a la altura de su hombro.

Él tiene una remera blanca. Las manos cruzadas, las piernas cruzadas, las zapatillas con los cordones desatados, y usaba flequillo. Lisandro mira de frente. Yo tengo apoyada mi mano en su espalda pero no se ve. En ese momento, antes del click, le dije por lo bajo: “Qué orgullo esta foto, presidente”.

Desde 1997 cada vez que comencé a dar clases a un nuevo grupo de teatro recomendé la lectura del libro Free Play. La improvisación en la vida y en el arte de Stephen Nachmanovitch, músico y compositor estadounidense que logró organizar en un lenguaje accesible conceptos sobre la intimidad del trabajo creativo. Pero de ahora en más mi manual de cabecera será Teatro Comercial. 299 notas sobre dirección y puesta en escena de Lisandro Rodríguez, el actor y director teatral quilmeño, de profunda, cruda y auténtica industria nacional.

Algunas frases destacadas de Teatro Comercial:

3

Pareciera ser que la escena tiene un plano general. Sin embargo, la escena se compone de distintos planos, como en el cine, y no solo visuales. Cierro los ojos. La actuación puede alejarse, acercarse, ir y venir. La luz, el asombro. Posibilidades. La tan temible dificultad de tener tantas posibilidades aun en la precariedad.

6

Una obra es información que está circulando. No circula sola, mucho menos a través de un solo canal. La multidireccionalidad de la información. La información volátil, porosa, potente. Puede que sea evanescente, así como pregnante. Hay combinatorias infinitas de signos porque la información escénica carga con el caudal de su propia convención y con la posibilidad de lo accidentalmente disruptivo.

8

El teatro se compone de violencia explícita e implícita. Polos tironeando, haciendo fuerza cada uno para su lado, generando el círculo. Circo viene de circular. No lo sabía. En el mejor de los casos, el teatro circula constantemente, aunque no sepamos cómo organizarlo.

12

Un libro es una instalación afirmativa aun en sus propias contradicciones. Lo que está escrito prevalece en el tiempo. Es un pensamiento sellado como la asunción del hecho escénico. La fotografía se vuelve un testimonio de tiempo y espacio, un material que queda plasmado. El teatro no da otro testimonio más que el del mismo momento en que se está consumiendo.

13

El teatro como un poema en tiempo real, testigo de un acontecer determinado, ofrecido a quienes asisten a ese acto, el colectivo de las artes escénicas. Puede suceder en cualquier espacio, no necesariamente teatral. Sin embargo, hay un código implícito y explícito que lo determina como tal. Ese código es el pacto entre unos y otros. Un pacto transitorio, de confianza, de fe absoluta, ligado a la verdad: eso que estamos viendo es una verdad que está sucediendo y no hay ni existe nada que la memoria pueda atesorar fielmente de ese acontecimiento. El teatro como un acto de infidelidad cruel y extraordinario entre el tiempo, el espacio, lo que acontece y la percepción humana.

111

Hacer arte es una posibilidad más de dialogar con las cosas que nos pasan en la vida, pero con una ventaja: dentro del marco de su proceso y creación, presentación y representación, nada malo debería suceder. Lo malo está por fuera del acto creativo.

169

Teatro en la calle, en un local vacío, en una casa vacía, en una habitación, en un living, en la vereda, en un edifico abandonado, en un teatro antiguo, en un teatro europeo enorme, en una sala de ensayo de un teatro europeo enorme, en el patio de una casa chilena de más de ciento cincuenta años, en la cárcel, en una cárcel abandonada, en un centro cultural, arriba de una moto, en un estacionamiento, en una plaza, mirando el río, en una ferretería devenida sala teatral independiente, en espacios con sillas plásticas, en espacios con butacas de terciopelo, en la iglesia, en un teatro municipal de provincia, en una casa, en el club, en el comedor de la casa familiar. Trabajar para cine, para publicidad, para la televisión, para un negocio de ropa; vendiendo velas; en dependencias públicas; en agencias de comunicación; haciendo logos, estampas, avisos fúnebres. Vivir de lo que se hace y hacer de lo que se vive. No esperar a ser llamado porque nadie llama. Producir, generar, avanzar, promover, convocar, invitar, abrir, sugerir, entregar, retirarse, volver. Entre la autonomía y la dependencia, entre la voluntad y el empuje. El saber deportivo.