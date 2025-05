Bruce Springsteen publica canciones en vivo que reavivan su enfrentamiento con Donald Trump

Discurso de Bruce Springsteen al comienzo del primer show de su gira "Land of Hope and Dreams", en Manchester, Reino Unido

Bruce Springsteen lanzó un EP sorpresa este miércoles. El álbum, compuesto por seis temas, incluye duras críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que provocaron una furibunda respuesta del multimillonario republicano la semana pasada.

El disco, titulado Land of Hope and Dreams —el nombre de su actual gira—, contiene grabaciones de cuatro canciones interpretadas en vivo en Manchester, Inglaterra, el pasado miércoles 14 de mayo. Dos de los temas incluyen a Springsteen expresando su decepción con la “corrupta, incompetente y traidora administración” de Trump, aunque no menciona directamente al presidente por su nombre (ver video).

Estos comentarios llevaron al mandatario populista de derecha a calificar a Springsteen, de 75 años, como un “imbécil repugnante” la semana pasada. Además, el miércoles Trump publicó un video editado para que pareciera que había golpeado al músico de Nueva Jersey con un palo de golf.

Tapa del EP en vivo que publicó Bruce Springsteen, grabado en vivo en Manchester, el pasado miércoles 14 de mayo

El lunes, Trump fue más allá de la mera retórica, pidiendo una “investigación importante” sobre Springsteen, la icónica cantante Beyoncé y otras celebridades. Afirmó —sin pruebas y ante las negaciones de los involucrados— que las celebridades habían recibido millones de dólares por respaldar a su oponente demócrata en las elecciones de 2024, Kamala Harris.

La colección de canciones publicada este miércoles contiene los comentarios completos de Springsteen mientras presentaba las canciones “Land of Hope and Dreams” y “My City in Ruins”. “En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”, dijo dirigiéndose al público en Manchester.

Donald Trump fotografiado este miércoles 21 de mayo durante su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

“Esta noche pedimos a todos aquellos que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia americana que se levanten con nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen que la libertad resuene”.

En la segunda introducción del EP, denunció que “hay cosas muy raras, extrañas y peligrosas ocurriendo ahora mismo”. “En Estados Unidos, están persiguiendo a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por manifestar su disidencia”, declaró, mientras también criticaba el “placer sádico” de algunos al lanzar medidas represivas contra migrantes, pobres y trabajadores.

Springsteen continuó con una emotiva interpretación de “My City in Ruins”, concluyendo con una enérgica repetición de las palabras: “¡Vamos, levántate!”

Fuente: AFP