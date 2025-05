Shakespeare en subasta: la colección más rara de sus obras podría alcanzar 6 millones de dólares

Una colección completa que no se ofrecía como lote único desde 1989 llega al mercado global del arte impreso - (Public Domain)

Una colección completa de las primeras ediciones de las obras de William Shakespeare, conocidas como los Folios, será subastada por Sotheby’s el próximo 23 de mayo en Londres.

Se trata de un acontecimiento extraordinario: es la primera vez desde 1989 que se ofrece como un único lote el conjunto de los First, Second, Third y Fourth Folios, y podría alcanzar una cifra entre 3,5 y 4,5 millones de libras esterlinas (equivalente a unos 6 millones de dólares).

El anuncio de la subasta coincidió con el 461.º aniversario del nacimiento del dramaturgo, celebrado el pasado 23 de abril. Esta coincidencia no es casual: Sotheby’s busca destacar la relevancia continua del autor más influyente de la literatura inglesa y resaltar el valor de esta colección como una joya única de la historia editorial mundial.

El legado impreso de Shakespeare

Tras la muerte de Shakespeare en 1616, sus amigos y compañeros de la compañía teatral King’s Men, John Heminges y Henry Condell, decidieron reunir sus obras en un solo volumen para preservar su legado.

Los cuatro folios originales, clave para preservar obras como Macbeth y The Tempest, se subastan en Londres - (Sotheby's/AP)

Así nació el First Folio, oficialmente titulado Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies, publicado en 1623. Esta edición reunía 36 obras, de las cuales 18 no habían sido impresas anteriormente, entre ellas títulos fundamentales como Macbeth, The Tempest y Twelfth Night.

La importancia de esta publicación fue reconocida por generaciones de estudiosos, editores y artistas. Sotheby’s la describe como “la publicación más significativa de la historia de la literatura inglesa”.

Se estima que en 1623 se imprimieron unos 750 ejemplares, de los cuales hoy sobreviven alrededor de 230. Casi todos pertenecen a museos, bibliotecas o universidades; son escasos los que están en manos privadas.

Una colección sin precedentes

A partir del éxito del First Folio, se publicaron ediciones revisadas: el Second Folio en 1632, el Third Folio en 1663 (con una segunda impresión en 1664) y el Fourth Folio en 1685.

La coincidencia con el aniversario 461 del nacimiento de Shakespeare da a la subasta un simbolismo especial

Estas reimpresiones actualizaron el contenido y diseño, pero también añadieron nuevas obras. Por ejemplo, el Third Folio incluye siete piezas adicionales, aunque solo Pericles, Prince of Tyre se considera auténticamente de Shakespeare.

De los cuatro, el Third Folio es el más raro: solo se conocen 182 ejemplares sobrevivientes, posiblemente debido a que gran parte del tiraje fue destruido en el Gran Incendio de Londres en 1666. Este detalle aumenta notablemente el valor del lote que saldrá a subasta.

Una oportunidad única para coleccionistas

La última vez que los cuatro folios se vendieron como conjunto fue en 1989. Según Sotheby’s, la subasta actual representa una oportunidad “una vez por generación” para adquirir una serie completa de estos volúmenes. En el mercado actual, dominado por adquisiciones institucionales, se vuelve cada vez más inusual que colecciones de esta magnitud estén disponibles.

El precedente más reciente destaca el nivel de interés que despiertan estas obras: en 2020, un ejemplar del First Folio, uno de los pocos que permanecían en manos privadas, fue vendido por 9,9 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord mundial para una obra literaria impresa.

Solo 230 copias del First Folio sobreviven hoy, la mayoría en bibliotecas o museos - Sotheby's vía AP)

Más allá del valor económico

Para académicos, bibliotecarios y amantes de la literatura, la relevancia del First Folio y sus sucesores no es solo económica, sino profundamente cultural. Estas publicaciones no solo consolidaron el canon shakespeariano, sino que fueron responsables de salvar obras que de otro modo se habrían perdido para siempre.

Además, los folios constituyen una ventana al pasado teatral y editorial de la Inglaterra del siglo XVII, con variaciones textuales que siguen siendo materia de debate e investigación. Contar con los cuatro permite trazar la evolución de las obras impresas y entender cómo el legado de Shakespeare fue moldeado por sus editores, actores y el contexto histórico.

La subasta del 23 de mayo en Londres promete atraer a coleccionistas privados, instituciones académicas y fundaciones culturales que ven en esta colección una pieza de incalculable valor.

Más allá de su precio final, lo que está en juego es la posesión de un fragmento esencial de la cultura occidental: los libros que salvaron y difundieron las palabras de William Shakespeare, el autor que mejor entendió las pasiones humanas y que transformó para siempre el lenguaje del teatro y la literatura.