Bruce Springsteen llamó a combatir el gobierno “corrupto, incompetente y traidor” de Trump

Durante el inicio de su gira Land of Hope and Dreams en Manchester, el reconocido músico Bruce Springsteen lanzó una serie de discursos contundentes contra la administración de Donald Trump, calificando al expresidente de Estados Unidos como “inapto” para ocupar el cargo.

Springsteen utilizó el escenario para criticar duramente las políticas y acciones del gobierno, describiéndolo como “corrupto, incompetente y traidor”. Estas declaraciones forman parte de uno de los ataques más sostenidos de una figura cultural contra Trump y los legisladores estadounidenses.

En el contexto de su presentación, Springsteen introdujo la canción que da nombre a la gira con un llamado a la acción. “En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta”, expresó el artista.

Además, instó a los asistentes a alzar sus voces contra el autoritarismo y a defender los valores democráticos. El músico subrayó la importancia de la unión entre las personas como el último recurso para proteger la democracia.

Otro de los momentos destacados de la noche ocurrió antes de interpretar House of a Thousand Guitars, cuando Springsteen enfatizó que, tras el fracaso de los controles y equilibrios gubernamentales, la responsabilidad recae en los ciudadanos. “Al final del día, todo lo que tenemos somos nosotros mismos”, afirmó, reforzando su mensaje de unidad y resistencia frente a lo que describió como una amenaza autoritaria.

El discurso más extenso de la noche tuvo lugar antes de la canción My City of Ruins, donde el músico abordó una serie de problemáticas que, según él, afectan actualmente a Estados Unidos. Springsteen denunció la persecución de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, el abandono de los niños más pobres del mundo por parte de los hombres más ricos, y el retroceso en legislaciones históricas de derechos civiles.

También criticó la deportación de residentes sin el debido proceso legal, el desfinanciamiento de universidades que no se alinean con demandas ideológicas y el apoyo a dictadores en detrimento de aliados históricos. “Esto está ocurriendo ahora”, repitió en varias ocasiones, subrayando la urgencia de sus palabras.

El músico también expresó su decepción hacia los representantes electos que, según él, han fallado en proteger al pueblo estadounidense de los abusos de un presidente “inapto” y un gobierno “descontrolado”. A pesar de este panorama, Springsteen manifestó su esperanza en el futuro, citando al escritor estadounidense James Baldwin: “En este mundo, no hay tanta humanidad como uno quisiera, pero hay suficiente”. Con estas palabras, el artista concluyó su discurso con un llamado a la reflexión y a la oración.

Springsteen, conocido por su apoyo al Partido Demócrata, ha sido un crítico vocal de Trump desde su primer mandato, al que calificó como una “amenaza para nuestra democracia”. Su relación con figuras como Barack Obama, con quien colaboró en el pódcast Renegades: Born in the USA, y su participación en las campañas de Joe Biden y Kamala Harris, refuerzan su compromiso político. Este activismo se alinea con su trayectoria artística, marcada por canciones que exploran las complejidades de Estados Unidos, desde la pobreza y el trauma post-Vietnam hasta las aspiraciones de la clase trabajadora, como se refleja en álbumes emblemáticos como The River y Born in the USA.

Además de su activismo, Springsteen continúa siendo una figura relevante en la música. Los fanáticos esperan con entusiasmo el lanzamiento de Tracks II: The Lost Albums, programado para el 27 de junio. Este proyecto incluye siete álbumes completos grabados entre 1983 y 2018, con un total de 83 canciones inéditas. Mientras tanto, la gira Land of Hope and Dreams continuará en Manchester los días 17 y 20 de mayo, antes de recorrer Europa hasta principios de julio.