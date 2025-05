Un libro basado en un esclavo de “Huckleberry Finn” gana el Premio Pulitzer de ficción

Percival Everett recibe el Pulitzer 2025 por su obra "James", inspirada en "Las aventuras de Huckleberry Finn". Everett destaca entre los escritores más innovadores y relevantes en la actualidad literaria

Percival Everett ha ganado el Premio Pulitzer 2025 de ficción por su 24.ª novela, James.

Los finalistas en ficción fueron Headshot, de Rita Bullwinkel, Mice 1961, de Stacey Levine, y The Unicorn Woman, de Gayl Jones.

Publicado en marzo de 2024 con gran éxito de crítica, James apareció en prácticamente todas las listas de “lo mejor” de ese año. Fue finalista del Premio Booker de 2024 y del Premio PEN/Faulkner de ficción de 2025, y también ganó el Premio Nacional del Libro de ficción de 2024. En su discurso de aceptación de ese premio el pasado noviembre, Everett dio las gracias en broma a los jueces “por poner sus reputaciones en juego aquí”. Anteriormente había declarado al New Yorker que creía que los premios eran “ofensivos”, calificándolos de “comparaciones envidiosas de obras de arte”.

A través de su editor Doubleday, Everett declaró: “Estoy sorprendido y contento, pero sobre todo sorprendido. Es un honor maravilloso. Me siento especialmente halagado por haber sido considerado junto a los otros finalistas”.

James vuelve a contar de forma subversiva Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain desde el punto de vista de Jim, un padre esclavizado que se esfuerza por reunirse con su familia. “El momento puede ser casual, pero no podría ser mejor”, escribió en su reseña Ron Charles, crítico de ficción del Post. “Nuestros apenas Estados Unidos vuelven a desgarrarse sobre qué libros deben prohibirse y cómo debe enseñarse la historia afroamericana. ... ¿Qué mejor momento para que uno de los autores preeminentes del país vuelva a concebir la novela central de la nación?“.

Everett tiene desde hace tiempo fama de escritor de libros ambiciosos y poco cantados. (Además de su obra de ficción, también ha publicado numerosas colecciones de relatos cortos y poesía, así como un libro infantil). En un perfil de 2022 para The Post, Asali Solomon describió a Everett como “una de las voces más inimitables y distintas de la ficción estadounidense contemporánea” que, de alguna manera, “seguía siendo en gran parte desconocida para los lectores convencionales». Al año siguiente, la novela de Everett Erasure (2001) fue adaptada a la película American Fiction; el guion ganó un Oscar en los premios de la Academia de 2024. Ese mismo mes se publicó James.

El premio general de no ficción fue para To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement, de Benjamin Nathans. Los finalistas fueron Until I Find You: Disappeared Children and Coercive Adoptions in Guatemala, de Rachel Nolan, y I Am on the Hit List: A Journalist’s Murder and the Rise of Autocracy in India, de Rollo Romig.

La novela "James" reimagina un clásico de Mark Twain desde una perspectiva afroamericana

El libro de Jason Roberts sobre Carl Linnaeus y Georges-Louis Leclerc, Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life, recibió el premio en biografía. John Lewis: A Life, de David Greenberg, y The World She Edited: Katharine S. White at The New Yorker, de Amy Reading, fueron finalistas.

Feeding Ghosts: A Graphic Memoir, el relato de Tessa Hulls sobre tres generaciones de mujeres chinas, ganó el premio de memorias o autobiografía. I Heard Her Call My Name: A Memoir of Transition, de Lucy Sante, y Fi, las memorias de Alexandra Fuller sobre la muerte de su hijo de 21 años, fueron finalistas.

En historia, el premio fue compartido por dos libros: Native Nations: A Millennium in North America, de Kathleen DuVal, y Combee: Harriet Tubman, the Combahee River Raid, and Black Freedom during the Civil War, de Edda L. Fields-Black. Plantation Goods: A Material History of American Slavery, de Seth Rockman, también fue finalista.

New and Selected Poems, de Marie Howe, ganó el premio de poesía. Los finalistas fueron Bluff: Poems, de Danez Smith y An Authentic Life, de Jennifer Chang.

Sophia Nguyen es redactora de noticias y reportajes para la sección de Libros de The Washington Post. Anteriormente fue redactora adjunta de Política Nacional y redactora adjunta de Outlook y PostEverything.

Fuente: The Washington Post.

Foto: G L Askew II/ The Washington Post.