¿Dónde están las canciones de protesta?: del fin de la guerra de Vietnam a la actualidad

Estudiantes universitarios de varias escuelas cercanas marchan por Commonwealth Avenue en Boston el 16 de octubre de 1965 para asistir a una manifestación en Boston Common en protesta contra la participación de Estados Unidos en Vietnam (Foto: AP/Frank C. Curtin, Archivo)

De entre las muchas protestas contra la guerra de Vietnam en las que actuó durante los años 60 y 70, Judy Collins nunca podrá olvidar una en Washington, D.C., donde se paró frente a miles de personas y cantó “Masters of War” de Bob Dylan.

“Era solo yo y Bruce Langhorne tocando la guitarra en este enorme evento... Y todos conocen la letra, y muy rápidamente todos empiezan a cantar conmigo”, dice, recordando el espíritu “increíble” de esas manifestaciones. “Escuchar esas canciones activa algo en el cerebro. Te hacen decir: ‘Debo ser capaz de contribuir con algo’”.

El final de la guerra de Vietnam, hace 50 años, también ayudó a cerrar una era extraordinaria de música de protesta.

Para Collins y contemporáneos como Joan Baez, Pete Seeger y Peter, Paul and Mary, traer a los soldados de vuelta a casa era una misión que los llevó por todo el país y el mundo. El viaje se compartió con un público afín que se unió a “Masters of War”, “Give Peace a Chance”, “Blowin’ in the Wind” y otros temas clásicos, como si las canciones pertenecieran tanto al movimiento como a los intérpretes.

Las causas han perdurado y se han multiplicado: el control de armas y el apartheid, los derechos de las mujeres y la globalización, el cambio climático y la violencia policial. Y se han escrito canciones de protesta sobre ellas, desde “Alright” de Kendrick Lamar hasta “Sun City” de Steve Van Zandt. Pero pocas, si acaso alguna, han entrado en la memoria cultural colectiva como la música de décadas anteriores. Las canciones de protesta son tan comunes como siempre, pero los himnos de protesta son raros.

En esta foto de archivo de 1963, Joan Baez y Bob Dylan actúan en el Festival de Jazz de Newport, Rhode Island. Dos años después, la noche del 25 de julio de 1965, Dylan subió al escenario del Festival Folclórico de Newport, conectó una guitarra eléctrica y sorprendió al mundo de la música (Foto: AP, Archivo)

“Hoy día tienes todos estos géneros y todas estas identidades, y las cosas son más descentralizadas”, dice Ginny Suss, quien ayudó a organizar la Marcha de las Mujeres de 2017 en Washington y fundó el Resistance Revival Chorus, un colectivo de decenas de cantantes especializado en música de protesta.

Ronald Eyerman, profesor de sociología de la Universidad de Yale y coautor del libro de 1998 Juventud y Movimientos Sociales, dice que ha pasado mucho tiempo desde que surgió una canción como “We Shall Overcome”, una tan universal en su mensaje que pueda adaptarse a numerosas causas. “Las canciones de protesta tienden a ser muy específicas para un tema y un momento y lugar en particular”, observa, añadiendo que no puede pensar en “ningún himno relacionado con la movilización por el cambio climático o los derechos LGBTQ+”.

El auge de las canciones de protesta

El auge de la música de protesta en los años 60 encaja en la narrativa más amplia de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. La creciente prosperidad y tecnologías emergentes como la televisión y las radios portátiles ayudaron a dar a la generación del “baby boom” un sentido sin precedentes de autonomía y experiencia común, mientras que la guerra de Vietnam y los movimientos por los derechos civiles unieron a millones de personas a través de razas, clases y geografías.

Eyerman señala que el servicio militar obligatorio, que terminó a principios de los años 70, convirtió a Vietnam no solo en un tema moral para los estadounidenses, sino en uno con una “dimensión personal e interesada”. Además, el rock y la música folk forjaron una banda sonora de melodías accesibles y frases memorables y resonantes para un momento histórico explosivo.

Los autores de este artículo aseguran que el fin de la guerra de Vietnam es el gran punto de inflexión de la canción de protesta como género

“Había una intensidad increíble de sentimientos sobre la situación política”, dice Dorian Lynskey, autor de 33 Revoluciones Por Minuto: Una Historia de las Canciones de Protesta, publicado en 2011. “Mucha gente esperaba una revolución inminente”.

Las canciones de protesta de los años 60 y 70 no solo se escuchaban en las manifestaciones. Desde “Blowin’ in the Wind” hasta “People Get Ready” y “Ohio”, también figuraban en los primeros lugares de las listas Billboard.

El estado actual de la música de protesta

Bill Werde, exdirector editorial de Billboard y director del programa de negocios musicales Bandier de la Universidad de Syracuse, dice que la música de protesta aún existe en Estados Unidos, pero no está seguro de que haya el apetito suficiente para que sean éxitos convencionales.

Señala que se está produciendo mucha música de protesta fuera de Estados Unidos, como la del popular cantante iraní Mehdi Yarrahi, quien compartió una canción titulada “Roosarito” (Farsi para “Tu Hiyab”), instando a las mujeres a quitarse los pañuelos obligatorios. Fue azotado por las autoridades iraníes tras ser condenado por posesión y consumo de alcohol. O la banda indonesia de post-punk Sukatani y su himno anticorrupción “Bayar Bayar Bayar” (“Paga, Paga, Paga”).

René Pérez, líder de Calle 13, exponente de la canción de protesta contemporánea en América Latina (Crédito: @residente/Instagram)

“Esto ha llevado a un llamado nacional por una mayor libertad de expresión bajo un régimen cada vez más autoritario”, dice sobre la canción de Sukatani. “Puede ser difícil para algunas personas entender o aceptar esto, pero creo que una de las realidades simples podría ser que las cosas no están lo suficientemente mal aquí en Estados Unidos como para que la gente realmente sienta esa urgencia, comparado con lugares como ese”.

El rapero y cineasta puertorriqueño Residente, conocido por lanzar música socialmente consciente sobre temas como la guerra, la colonización, la desigualdad socioeconómica, el cambio climático y más, no está de acuerdo. Afirma que sí existen canciones de protesta contemporáneas, solo que hay que saber dónde buscar. Por ejemplo: “Lo Que Le Pasó A Hawaii” de Bad Bunny, una canción que vincula la colonización de Hawái por parte de EE.UU. con la lucha de Puerto Rico por su independencia.

El año pasado, Residente lanzó “Bajo los Escombros” con la artista palestina Amal Murkus, dedicada a los niños asesinados por la guerra en Gaza. “No hay muchas canciones que hablen de esto”, comenta.

Eyerman se pregunta si las recientes manifestaciones masivas contra Donald Trump se “convertirán en una fuerza nacional”, con un “himno de protesta distintivo”.

Un país dividido

Como en los años 60 y 70, el país está profundamente dividido, política y socialmente. Pero Werde percibe un panorama más limitado para la música de protesta. Cita la creciente consolidación de la industria musical y el declive de los medios tradicionales, lo cual significa que “los éxitos de hoy son más pequeños que antes” y hay menos oportunidades para que las canciones de protesta se conviertan en himnos completos. Esto solo sucede si “las cosas alcanzan cierto punto... como con George Floyd y Black Lives Matter”.

Entre las canciones escuchadas alrededor de esa época se incluyen “Alright” de Lamar, “This Is America” de Childish Gambino y “Freedom” de Beyoncé, que salió antes del asesinato de Floyd en 2020.

A menudo, las canciones de protesta se convierten en himnos debido a su recepción.

“This Is America” de Childish Gambino es una de las grandes canciones de protesta de los últimos años (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

“Rich Men North of Richmond”, de Oliver Anthony, es un ejemplo, una canción sin vínculos explícitos con ningún partido político que se convirtió en un himno para los republicanos en 2023. “Habla sobre la difícil situación del trabajador”, dice Werde. “Demuestra cómo la música puede ser manipuladora en ciertos momentos y cómo gran parte de la política se trata de comercializar una idea, sea cierta o no”.

Una posible razón para la reticencia a producir canciones de protesta puede ser, simplemente, que en 2025, “los artistas, como la mayoría de las corporaciones, realmente quieren mantenerse al margen de la discusión política en estos días porque es demasiado arriesgado para sus ganancias”, señala.

Su ejemplo más convencional de protesta en la música pop es la actuación de Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, con un guiño al himno de los años 70 “The Revolution Will Not Be Televised” de Gil Scott-Heron y su simbolismo indirecto, presentado de una manera en que los patrocinadores corporativos estuvieron de acuerdo y que no dejaría a una gran parte de la audiencia “profundamente ofendida”.

Residente dice que al empezar su carrera, a principios de los 2000, interpretar música política tenía consecuencias reales: se le prohibió actuar en Puerto Rico durante cuatro años; una vez, en Venezuela, le dispararon. “Ser censurado en tu propio país es horrible”, recuerda. Hoy en día, todavía es político en su música, pero ha notado que los artistas estadounidenses tienden a no serlo.

“Espero que en Estados Unidos haya más (canciones políticas)”, dice. “Es extraño. Tal vez estén muy concentrados en los negocios”.

“No todos los artistas van a hablar sobre conciencia social”, añade. Espera que haya más grupos activistas en Estados Unidos, como Rage Against the Machine o System of a Down.

Escena en el campus de la Universidad de California en Berkeley durante una manifestación de protesta contra la presencia estadounidense en Vietnam, que comenzó el 15 de octubre de 1965 (Foto: AP, Archivo)

La historia reinventada

Canciones que alguna vez fueron de protesta han sido despojadas de su contexto original y reutilizadas con fines opuestos. El himno anti-Vietnam de Creedence Clearwater Revival, “Fortunate Son,” fue usado en mítines de Trump, a pesar de las objeciones del compositor John Fogerty. Además, “Blowin’ in the Wind” de Dylan fue la banda sonora de un comercial de Budweiser transmitido durante el Super Bowl de 2019.

Collins, sin embargo, dice que su público parece tan comprometido como siempre. A sus 85 años, todavía da unos 100 conciertos al año e interpreta canciones como “Where Have All the Flowers Gone” junto con obras más recientes como “Dreamers”. “Cuando canto ‘Where Have All the Flowers Gone’... todos la cantan, todos la conocen. Estoy un poco asombrada cuando eso sucede”, comenta.

Fuente: AP