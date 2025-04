Qué es el fanfiction: un fenómeno cultural que va más allá de las fronteras literarias

El fanfiction redefine la literatura al permitir que fanáticos reimaginen sus obras favoritas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era digital, el fanfiction se volvió en un fenómeno cultural que trasciende las fronteras de la literatura tradicional. Se trata de relatos creados por los propios fanáticos, quienes toman los personajes y mundos de sus obras favoritas para reimaginarlos, ampliarlos y transformarlos a su manera.

Este género, que fue a menudo considerado un pasatiempo de adolescentes, ganó un espacio relevante dentro de la cultura popular, con miles de historias que circulan por plataformas como Wattpad. Un claro ejemplo de este fenómeno es la autora argentina, Jazmín Riera, quien es una de las más reconocidas en este ámbito. A sus 29 años, consiguió trascender el universo de los fanfics para convertirse en una autora de éxito, con su propia serie adaptada para televisión: Las reglas del boxeador.

Plataformas como Wattpad impulsan el crecimiento global del fanfiction - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el fanfiction?

El fanfiction o fanfic (abreviatura en inglés de “ficción de fans”) es un género literario que ganó gran popularidad en las últimas décadas. Se refiere a relatos de ficción creados por fanáticos de una obra literaria, cinematográfica, televisiva, de videojuegos o cualquier otra manifestación artística, en los que se utilizan los personajes, escenarios y situaciones del material original para crear nuevas historias. A menudo, estas narrativas exploran aspectos de la trama que no se desarrollan en la obra original, como relaciones románticas no explícitas, finales alternativos o incluso la reaparición de personajes muertos.

Aunque tiene raíces históricas en las adaptaciones literarias y en la tradición de los “continuadores” de obras famosas, su expansión en la era digital lo convirtió en un fenómeno global. Plataformas como FanFiction.net, Wattpad o Archive of Our Own (AO3) permitieron que millones de relatos sean creados y compartidos, abriendo un espacio para la creatividad y el fanatismo.

El fanfiction abarca múltiples géneros, desde el romance hasta el horror - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia del fanfiction

El concepto moderno de fanfiction comenzó a tomar forma en la década de 1960, cuando los aficionados a la ciencia ficción empezaron a crear sus propios relatos basados en las obras de autores consagrados. Estos relatos se publicaban en fanzines, revistas autoeditadas distribuidas entre comunidades de fans. En ese entonces, el fanfiction no solo se limitaba a la literatura, sino también al cine y las series de televisión.

Con la llegada de internet en la década de 1990, el fenómeno del fanfiction experimentó un auge exponencial. Plataformas como FanFiction.net, creada en 1998, ofrecieron un espacio accesible para que escritores de todo el mundo pudieran compartir sus historias. La web también permitió que los lectores interactuaran con los escritores a través de comentarios y “reviews”, generando una comunidad dinámica. En la actualidad, este universo se extendió a tal punto que existen millones de relatos, algunos con cientos de miles de palabras, basados en franquicias populares como Harry Potter, Crepúsculo, Pokémon o Star Wars.

El fanfiction plantea desafíos legales sobre derechos de autor y uso justo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diversos géneros del fanfiction

El mundo del fanfiction es tan diverso como los propios fandoms que lo nutren. Existen múltiples subgéneros que abordan diferentes temáticas, desde el romance hasta el horror. Algunos de los géneros más populares son:

Angst

Relatos centrados en el sufrimiento emocional de los personajes, donde los conflictos internos son el motor principal de la historia.

Crossover

Este subgénero mezcla personajes de diferentes universos, creando situaciones inéditas. Un ejemplo podría ser una historia donde los personajes de Star Wars se encuentran con los de El Señor de los Anillos.

Fluff

Historias ligeras y románticas que buscan generar una sensación de calidez y ternura en el lector, con finales felices.

Hurt/Comfort (H/C)

En estos relatos, uno de los personajes sufre físicamente o emocionalmente, mientras que otro lo consuela, creando un vínculo profundo entre ambos.

"El Stand de los Besos" lleva un éxito de Wattpad a la pantalla grande con una historia juvenil - (Netflix)

Real People Fiction (RPF)

Fanfiction que utiliza a personas reales como personajes, generalmente celebridades, en situaciones ficticias. Este subgénero fua objeto de controversia debido a su naturaleza a menudo erótica y la posibilidad de que infrinja la privacidad de los involucrados.

El fanfiction como forma de expresión creativa

Es importante entender que el fanfiction no solo es una forma de entretenimiento; también actúa como un espacio de expresión para los escritores amateurs. Muchas personas crean fanfics como una forma de procesar sus propios sentimientos o ideas a través de los personajes que más les apasionan. De hecho, algunos escritores de fanfiction reconocen que esta actividad les sirve como un “laboratorio” para mejorar sus habilidades narrativas.

Por ejemplo, el éxito de E. L. James con su novela Cincuenta sombras de Grey, que originalmente nació como un fanfiction basado en los personajes de Crepúsculo, es un claro ejemplo de cómo una historia nacida en este formato puede llegar a grandes audiencias y convertirse en un fenómeno editorial.

"After" inicia como fanfiction de One Direction y se convierte en una serie de películas románticas

Aspectos legales y éticos del fanfiction

Aunque el fanfiction es una actividad creativa y popular, también plantea varias preguntas legales y éticas, principalmente relacionadas con los derechos de autor. Los creadores de obras originales suelen tener derechos exclusivos sobre sus personajes y tramas, lo que genera un conflicto cuando los fanáticos utilizan estos elementos sin autorización para sus relatos.

Sin embargo, en muchos casos, el fanfiction se considera una forma de “uso justo” o “transformativo”, ya que los autores no buscan obtener ganancias económicas de sus relatos, sino más bien compartir su amor por las obras que los inspiraron. A pesar de ello, algunos autores, como Anne Rice o Orson Scott Card, fueron muy críticos con el fanfiction, considerándolo una violación de su propiedad intelectual.

Por otro lado, autores como J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, expresó su apoyo a las creaciones de los fans, siempre que estas sean respetuosas con los personajes y se reconozca adecuadamente la autoría del material original.

"La Idea de Ti" adapta un fanfiction sobre Harry Styles a una comedia romántica con Anne Hathaway - (Prime Video)

Fanfictions exitosos que traspasaron fronteras

El fanfiction, un género literario nacido de la pasión y creatividad de los seguidores de diversas obras, trascendió los límites de internet para llegar a las pantallas grandes. Con historias que originalmente se gestaron en plataformas como Wattpad y FanFiction.net, muchos relatos que comenzaron como ficciones de fans ahora se transformaron en éxitos cinematográficos.

La Idea de Ti (2024): dirigida por Michael Showalter, esta comedia romántica protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine está basada en un libro que comenzó como un fanfiction sobre la banda One Direction, más específicamente sobre Harry Styles. La historia sigue a Solène Marchand, una madre soltera de 40 años, que comienza un inesperado romance con Hayes Campbell, un joven cantante de 24 años de la famosa banda de chicos, August Moon. 50 Sombras de Grey (2015): esta saga de películas eróticas dirigida por Sam Taylor-Johnson está basada en las novelas de E. L. James, originalmente un fanfiction inspirado en Crepúsculo. La historia explora la relación entre una joven estudiante y un excéntrico millonario que la introduce en prácticas sexuales alternativas. A pesar de no estar directamente vinculada con Crepúsculo, la obra de James nació en ese universo. El Stand de los Besos (2018): esta película de Netflix, dirigida por Vince Marcello, está basada en una novela de Wattpad escrita por Beth Reekles. La historia narra cómo una estudiante de instituto se enfrenta a su amor secreto en el icónico “stand de los besos”. Este film se convirtió en un éxito que marcó la transición del fanfiction a la gran pantalla. Orgullo, Prejuicio y Zombies (2016): dirigida por Burr Steers, esta película es una adaptación de la clásica novela de Jane Austen, pero con un giro: zombies. Orgullo, Prejuicio y Zombies combina la famosa historia de amor entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy con una invasión de zombis, en una parodia que se origina en el mundo del fanfiction y el fan art, llevando la historia a un contexto apocalíptico. After (2019): la película basada en la exitosa serie de libros de Anna Todd comenzó como un fanfiction en Wattpad, centrado, también, en los miembros de One Direction, especialmente en Harry Styles. La serie de películas explora las complejas y a menudo tóxicas relaciones de los jóvenes protagonistas, con cinco títulos que abarcan todo un viaje emocional y romántico.