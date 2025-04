¿Quién es Alice Kellen?: la escritora que conquistó a miles de lectores, visitará la Feria del Libro de Buenos Aires en su 49° edición

Alice Kellen, una de las autoras más leídas de la literatura romántica en español, participará en la Feria del Libro de Buenos Aires 2025 - (Adrian Escandar)

La 49.° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebrará del 24 de abril al 12 de mayo de 2025 en el Predio Ferial La Rural, es el evento literario más grande del mundo hispanohablante. Este año, una de las invitadas más esperadas es Alice Kellen, la escritora española que conquistó a miles de lectores con sus novelas románticas.

Con una prosa envolvente y personajes que exploran el amor, la amistad y la superación personal, Kellen se consolidó como una de las autoras más leídas del género. Su participación en la Feria del Libro de Buenos Aires promete ser un evento imperdible para sus seguidores.

¿Quién es Alice Kellen?

Detrás del seudónimo Alice Kellen se encuentra Silvia Hervás, una escritora nacida en Valencia en 1989, que se convirtió en una de las autoras más influyentes dentro de la literatura romántica en español.

Con una trayectoria que comenzó en 2013, Kellen supo construir un universo narrativo propio, donde el amor, la amistad, la evolución personal y las emociones más profundas se entrelazan en historias que ganó los corazones de miles de lectores en todo el mundo.

Su camino en la literatura no fue convencional. Desde pequeña sintió una gran pasión por la lectura y soñaba con dedicarse al arte. En un principio, quiso estudiar Historia del Arte, pero al no obtener la calificación necesaria en la prueba de selectividad, ingresó a Filología Española. Sin embargo, la carrera no cumplió con sus expectativas y decidió abandonarla. Posteriormente, junto a su pareja, emprendió un negocio en el ámbito del marketing digital. No fue hasta la publicación de su primera novela, “Llévame a cualquier lugar”, que se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en la escritura.

Alice Kellen es una de las primeras en sumarse a la lista de autores internacionales que estarán presentes en la FIL - (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El seudónimo Alice Kellen surge de una combinación de sus referentes literarios y personales. Por un lado, el nombre “Alice” proviene de Alicia en el país de las maravillas, la obra de Lewis Carroll que marcó su infancia. Por otro, “Kellen” está inspirado en la escritora Marian Keyes, una de las autoras más reconocidas del género romántico contemporáneo. La decisión de escribir bajo un seudónimo no solo respondía a una cuestión estética o de identidad, sino que también le permitió separar su vida personal de su carrera profesional.

Durante años, su verdadero nombre se mantuvo en el anonimato, lo que generó un halo de misterio en torno a su figura. No fue hasta 2024 que decidió revelar su identidad en una entrevista, aunque sigue utilizando el nombre de Alice Kellen como su marca literaria.

Con más de 15 libros publicados, su obra fue traducida a una decena de idiomas, llegando a un público cada vez más amplio. Trabajó con editoriales como Titania (Ediciones Urano) y Planeta, lo que le permitió afianzarse como una de las escritoras más leídas del género en España y América Latina.

Su estilo narrativo se caracteriza por su sencillez y profundidad emocional. Kellen logra plasmar sentimientos con gran autenticidad, presentando personajes complejos y realistas que enfrentan situaciones cotidianas, dudas existenciales y desafíos personales.

Sus novelas son accesibles y envolventes, permitiendo que los lectores se sientan identificados con las historias que cuenta. Además, la autora tiene una especial habilidad para la ambientación de escenarios, ya que prefiere escribir sobre lugares que visitó o que investigó a fondo para dotar de mayor verosimilitud a sus relatos.

La conexión de Alice Kellen con sus seguidores es tan fuerte que sus firmas de libros suelen agotar las entradas en pocos minutos - (Adrian Escandar)

Más allá del romance, Alice Kellen explora temas universales como la amistad, la resiliencia, el crecimiento personal y la importancia de las segundas oportunidades. Sus novelas han sido aclamadas por la manera en que combinan la ternura con el drama, generando una conexión emocional profunda con sus lectores.

El impacto de su obra trasciende las páginas de sus libros. Su comunidad de seguidores es activa en redes sociales, donde sus novelas se recomiendan constantemente, y sus eventos de firma de ejemplares han logrado récords de asistencia. En Argentina, su primera visita en 2022 tuvo una convocatoria tan grande que las entradas para sus firmas de libros se agotaron en menos de cinco minutos.

Su llegada a la Feria del Libro de Buenos Aires 2025 es un evento altamente esperado, ya que será una oportunidad única para sus seguidores de conocerla en persona, escucharla hablar sobre su proceso creativo y compartir su amor por la literatura romántica.

Un repaso por todas las novelas de Alice Kellen:

Serie “Volver a ti”

“33 razones para volver a verte” (2015): cuatro amigos inseparables de la infancia se reencuentran después de años de distanciamiento. Mike y Rachel deberán enfrentarse a los sentimientos no resueltos que los separaron y descubrir si aún tienen una oportunidad juntos.

“23 otoños antes de ti” (2017): Harriet, una joven marcada por su pasado, busca comenzar de nuevo en una pequeña ciudad. Su camino se cruza con Luke, un tatuador con su propia historia, y juntos descubrirán que el amor puede llegar cuando menos lo esperas.

“13 locuras que regalarte” (2018): Jason y Autumn son dos almas opuestas que el destino une de manera inesperada. Una lista de deseos por cumplir los llevará a vivir momentos inolvidables y a cuestionar sus propias creencias sobre el amor y la felicidad.

La autora reveló su verdadero nombre en 2024, pero sigue escribiendo bajo el seudónimo con el que se hizo famosa

Bilogía “Tú”

“Otra vez tú” (2014): Emma y Alex tuvieron una relación en el pasado, pero sus caminos volvieron a separarse. Cuando el destino los reúne otra vez, descubrirán que las segundas oportunidades pueden ser igual de complicadas que las primeras.

“Tal vez tú” (2017):Elisa, la mejor amiga de Emma, cree haber dejado atrás su historia con Jack. Sin embargo, un reencuentro inesperado la hará enfrentarse a sus sentimientos y decidir si está dispuesta a arriesgarse nuevamente.

Bilogía “Deja que ocurra”

“Todo lo que nunca fuimos” (2019): Leah perdió la alegría de vivir tras la muerte de sus padres. Su hermano le pide a Axel, su mejor amigo, que la ayude a recuperarse. Pero lo que comienza como un simple apoyo, pronto se convierte en una historia de amor tan intensa como prohibida.

“Todo lo que somos juntos” (2020): Leah y Axel intentan superar las barreras que los separan y construir un futuro juntos. En este desenlace, ambos deberán tomar decisiones difíciles sobre su relación y sus propios sueños.

Las novelas de Alice Kellen fueron traducidas a varios idiomas y marcó un antes y un después en la literatura juvenil y adulta

Novelas autoconclusivas

“Llévame a cualquier lugar” (2013): Léane y Blake son rivales en un concurso universitario de periodismo. Lo que empieza como una feroz competencia se convierte en una historia de amor inesperada que desafía sus propias expectativas.

“Sigue lloviendo” (2015): una historia corta y melancólica sobre la pérdida y el duelo, en la que los protagonistas intentan encontrar luz en medio de la tormenta.

“El día que dejó de nevar en Alaska” (2017): Heather huye a un pequeño pueblo de Alaska con la esperanza de empezar de nuevo. Allí conoce a Nilak, un joven reservado con un pasado difícil, y juntos descubrirán que el amor puede ser la mejor forma de sanar heridas.

“El chico que dibujaba constelaciones” (2018): una historia de amor que recorre varias décadas, ambientada en la Valencia de los años 60. Valentina y Gabriel se conocen jóvenes y juntos construyen una vida llena de sueños, desafíos y emociones inolvidables.

“Nosotros en la luna” (2020): Ginger y Rhys se conocen en París y, aunque sus caminos parecen ir en direcciones opuestas, inician una relación epistolar que transformará sus vidas para siempre.

“Las alas de Sophie” (2020): Sophie es una mujer soñadora que ama el arte y la libertad, mientras que Simon es metódico y racional. A pesar de sus diferencias, su historia demuestra que las almas afines siempre encuentran la forma de encontrarse.

“Tú y yo, invencibles “(2021): Juliette y Lucas se conocen en la España de los años 80 , en plena Movida Madrileña. Sus caminos se cruzan entre el arte, la música y los excesos, en una historia sobre la lucha por los sueños y el precio del amor.

“El mapa de los anhelos” (2022): Grace descubre un antiguo juego de su hermana fallecida: El mapa de los anhelos . Siguiendo sus instrucciones, emprende un viaje que la llevará a descubrir su verdadero propósito en la vida.

“La teoría de los archipiélagos” (2022): una historia introspectiva sobre la soledad, la identidad y la importancia de las conexiones humanas, con una metáfora que plantea que todos somos islas rodeadas por un mar que nos une y nos separa.

“Donde todo brilla” (2023): Nicky y River nacieron con 47 minutos de diferencia y han sido inseparables desde entonces. Pero mientras River sueña con escapar de su pequeño pueblo pesquero, Nicky se conforma con encajar. Sus caminos parecen distintos, pero el destino tiene otros planes.

“Quedará el amor” (2024): Una historia ambientada en el verano de 1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Entre la incertidumbre y el caos, dos personas se encuentran y descubren que el amor puede resistir incluso los momentos más oscuros.