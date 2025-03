Qué leer esta semana: la creadora del mejor diccionario, la monja que se hizo soldado y cómo tener un parto mejor

Se viene un fin de semana, se acerca la posibilidad de replegarse, disfrutar de un rato de tranquilidad, de historias que emocionan o enseñan o hacen pensar... o todo eso junto. De eso se trata leer. Y, por qué no, escuchar esos mismos textos en formato electrónico o como audiolibros, esa otra manera de acercarse a los libros mientras caminamos, cocinamos o manejamos.

Esta semana recomendaremos Hasta que empiece a brillar, una novela del argentino-español Andrés Neuman, que cuenta la vida de María Moliner, esa mujer que a los 50 años decidió escribir de nuevo, escribir otro diccionario de la lengua española. Y terminó creando uno que se convirtió en la principal referencia del idioma español. También hablaremos de La cruzada, la novela donde Florencia Canale vuelve sobre la historia de Catalina de Erauso, una joven criada en un colegio de monjas en el país vasco pero que un día decidió partir, se vistió de varón y terminó siendo un alférez del ejército en América.

Para atravesar un momento fundamental de la vida, hablaremos de Embarazo y parto respetado, el nuevo libro donde Vicky Seguí ayuda a las futuras madres “a vivir el embarazo y el parto como experiencias transformadoras y plenas”. Seguí tiene experiencia como doula, una de esas profesionales que acompañan a quienes van a parir y les dan consejo y contención.

Y, como bonus track, un texto breve y profundo de la filósofa Esther Díaz, que se puede descargar gratuitamente de Bajalibros. Se titula Lo estético es político y empieza preguntándose qué es el arte y qué hace artista a alguien para llegar a plantearse cuándo en lugar de arte se trata de impostura.

1) Hasta que empiece a brillar, de Andrés Neuman

María Moliner, una figura del lenguaje español.

¿Qué era una madre según el antiguo diccionario de la Real Academia Española? Una hembra que expelía a sus hijos. ¿Y cómo la define el diccionario que creó María Moliner? Como una “Mujer que tiene o ha tenido hijos, con respecto a estos”. Sí, es diferente. A los 50 años esta mujer se propuso revisar toda la lengua española y creó el que para muchos es el mejor diccionario que tiene ese idioma y que se publicó entre 1966 y 1967.

“Me causaba una curiosidad infinita por qué y cómo una mujer con cuatro hijos criados en plena dictadura decide sentarse a escribir el diccionario de la A a la Z, ella sola, y con esa brillantez”, ha explicado el escritor Andrés Neuman, que nació diez años después de editado ese diccionario que se conoce simplemente como “el María Moliner”.

La novela, publicada cuando se cumplen 125 años del nacimiento de María Moliner (Paniza, Zaragoza, 1900-Madrid 1981), está basada en hechos documentados, pero también es un ejercicio de imaginación literaria para rellenar huecos biográficos de la infancia, las emociones o las ideas.

Para ello, Neuman se inspira en el propio diccionario, que ha leído casi por completo durante años, y en los ejemplos que incluyó su autora para palabras como “cuidar”, “libre” o “exilio”.

La lexicógrafa española María Moline en su despacho en Madrid en 1972. (EFE/Archivo)

Neuman también retrata su candidatura a la Academia y el rechazo que sufrió. “Salvando todas las distancias, María Moliner es a la Real Academia Española lo que Jorge Luis Borges a la Academia sueca cuando no le dio el Nobel. Ese reconocimiento no dado a quien más lo merecía ha terminado marcando más la historia de la institución que toda la lista de concedidos”, ha reflexionado el autor.

La vida antes y después del famoso diccionario y todo lo que se oculta tras la elección de las palabras, en una obra emocionante y basada en hechos reales.

2) La cruzada, de Florencia Canale

La historia de la monja alférez.

La historia de Catalina de Erauso, una mujer que desafió las normas sociales y culturales del siglo XVII, es el eje central de La cruzada, la más reciente novela de la escritora argentina Florencia Canale. El personaje ha generado ya mucha literatura: también fue el centro de Las niñas del naranjel, la premiada novela de Gabriela Cabezón Cámara.

Catalina nació en una familia acomodada de San Sebastián, España, siendo la menor de seis hermanos. A los cuatro años fue enviada a un convento de dominicas, donde comenzó una vida religiosa que pronto se tornaría incompatible con su espíritu indomable. A los quince años, tras enfrentar diversos conflictos en el convento, tomó la decisión de huir y abandonar el encierro. Este acto de rebeldía marcó el inicio de una vida extraordinaria que la llevaría a desafiar las convenciones de género y las expectativas sociales de su época.

Uno de los aspectos más destacados de la vida de Catalina fue su decisión de adoptar una identidad masculina. Vestirse como hombre le permitió acceder a una libertad que, como mujer, le habría sido negada en el contexto del siglo XVII. Este cambio no solo le permitió escapar de las restricciones impuestas por su género, sino que también le abrió las puertas a experiencias que de otro modo habrían sido inalcanzables.

Bajo esta nueva identidad, Catalina cruzó el Atlántico y se involucró en conflictos armados en nombre del rey de España. Su participación en la guerra y su habilidad para desenvolverse en un mundo dominado por hombres le valieron el apodo de la “Monja Alférez”. Este título refleja tanto su pasado religioso como su papel en el ámbito militar, dos facetas que coexistieron en su vida de manera única y contradictoria.

La cruzada, cuyo subtítulo es “Catalina de Erauso: la guerra en el cuerpo, su furia en la piel”, es una obra que combina rigor histórico con un estilo narrativo cautivador

3) Embarazo y parto respetado, de Vicky Seguí

Embarazo y parto respetado, aprender para estar bien.

“Para muchas mujeres, Vicky Seguí es un puente, un salto de transformación sobre la concepción de la experiencia de embarazo y parto”, escribe la psicóloga Tatiana Cicala en uno de los prólogos de Embarazo y parto respetado, el libro de la doula Vicky Seguí. Tatiana llegó al espacio de Seguí como una más y se emocionó hasta las lágrimas “cuando sus palabras, su voz tan calma y dulce me anunciaban la importancia de disponerme y conectarme con mi bebé para atravesar juntos el viaje más breve (de apenas unos centímetros), pero más intenso de nuestras vidas”

De este tipo de experiencias está hecho el libro de Vicky Seguí, doula y educadora prenatal con una destacada trayectoria, que ofrece una oportunidad trascendental para conectar con la fuerza creadora que reside en cada mujer. Su primer libro busca acompañar a las futuras madres en este camino, ofreciendo herramientas prácticas y reflexiones profundas para vivir estas etapas de manera plena y consciente.

Seguí plantea que el proceso de gestar y dar a luz no solo implica cambios físicos, sino también una transformación emocional y espiritual. En sus palabras, “crear vida y darle espacio en nuestra mente y en nuestro cuerpo es una oportunidad trascendental, una invitación a tomar conciencia para vivir la experiencia en toda su dimensión”. Este enfoque, que combina el conocimiento técnico con una perspectiva íntima y cercana, es el eje central de su obra.

La autora incluye en su obra una variedad de recursos prácticos, como ejercicios físicos, técnicas de relajación, visualizaciones y meditaciones. Además, incorpora elementos como la aromaterapia y relatos positivos que buscan inspirar y fortalecer a las futuras madres.

El objetivo principal de esta guía es que cada mujer pueda explorar sus propios deseos y posibilidades, conectando con su cuerpo y su mente para disfrutar plenamente de la experiencia de dar a luz. La doula utiliza un tono íntimo y cercano para invitar a las lectoras a reflexionar sobre su propio proceso y a abrazar el milagro de la vida desde una perspectiva transformadora.

Bonus track: “Lo estético es político”, de Esther Díaz

Lo que significa lo estético.

“La tiranía de los cuerpos esbeltos es mitigada por acontecimientos condescendientes: modelos rellenitas, superestrellas XL o normativa sobre talles. Gritos en el desierto. Cuando alguien busca trabajo se encuentra con que los departamentos de recursos humanos exigen la inclusión de fotos (o videos) de cuerpo entero en los currículos. Ya no se juzga sólo la destreza sino también la imagen. Los castings para espectáculos privilegian la delgadez. Mujeres exitosas se someten –o las someten– a dietas estrictas”, escribe Esther Díaz en Lo estético es político, un ebook publicado por la editorial digital de Infobae.

Y avanza: “Mueve a la reflexión la sensación (¿o la certeza?) de que, si no se responde al gusto estético imperante, no alcanza con poseer otros méritos. Supuestamente se valora la originalidad; no obstante, se acepta el mercadeo dirigido. ¿Cuál es el precepto por excelencia? Juventud, delgadez, fibrosidad, pulcritud. Lograrlo implica tiempo e inversiones: gimnasios, nutricionistas, servicios estéticos, vestimenta actualizada. Así lo dispone el insaciable Cronos del mercado al servicio de nuestra señora, la belleza”.

Pero el ensayo de Díaz reflexiona sobre el mundo a partir del arte. En el marco del arte contemporáneo, las preguntas sobre qué define a una obra de arte y a un artista han adquirido nuevas dimensiones. Estas cuestiones han sido objeto de análisis por parte de Esther Díaz, quien explora cómo las nociones de arte han cambiado a lo largo del tiempo y qué factores determinan su valoración en la actualidad. En su reflexión, Díaz aborda ejemplos que van desde una pintura de Vincent van Gogh hasta una caja de zapatos vacía exhibida en la Bienal de Venecia, pasando por las cien muestras de flujo vaginal de Anicka Yi.

Díaz plantea interrogantes fundamentales: ¿qué convierte a un objeto en arte y a una persona en artista? Estas preguntas no solo buscan delimitar las fronteras del arte, sino también explorar las relaciones entre el creador, la obra y el público. En este contexto, el arte contemporáneo se presenta como un terreno fértil para el debate, donde las definiciones tradicionales se desdibujan y surgen nuevas formas de expresión que desafían las normas establecidas.