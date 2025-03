Moreno Veloso llega a Buenos Aires con su “Mundo Paralelo”

Moreno Veloso (Foto: Caroline Bittencourt)

Moreno Veloso, destacado músico y compositor brasileño, se presentará en Buenos Aires el miércoles 23 de abril en la sala Deseo BsAs (Avenida Chorroarín 1040, Villa Ortúzar). El concierto servirá como plataforma para presentar su más reciente trabajo discográfico, titulado Mundo Paralelo, acompañado por una banda de músicos de renombre.

El artista nacido en Río de Janeiro estará acompañado por Alberto Continentino en el bajo, Pedro Sá en la guitarra, Leo Reis en la percusión y Domenico Lancellotti en la batería. Este evento promete ser una experiencia musical única, en la que Veloso compartirá con el público argentino su visión artística, marcada por una mezcla de tradición y experimentación.

Un legado musical que trasciende generaciones

Moreno Veloso, nacido en Salvador de Bahía, es hijo del icónico Caetano Veloso, sobrino de María Bethânia y ahijado de la legendaria Gal Costa. Desde los ocho años, comenzó a explorar el mundo de la música, desarrollando con el tiempo un estilo propio que combina elementos tradicionales de la música brasileña con enfoques innovadores. Su carrera ha sido un reflejo de su espíritu independiente y creativo, características que lo posicionan como una figura clave en la evolución de la música brasileña contemporánea.

El nuevo álbum de Moreno Veloso, "Mundo Paralelo", marca su regreso a los estudios tras una pausa de diez años desde su último disco de estudio, "Coisa Boa"

El artista debutó en el año 2000 con el álbum Máquina de Escrever Música, un proyecto colaborativo junto a Domenico Lancellotti y Alexandre Kassin, con quienes también formó el grupo +2. En 2008, este trío creó la banda sonora del espectáculo “Imã” del Grupo Corpo. A lo largo de su trayectoria, Veloso ha lanzado trabajos como Solo in Tokyo (2011), un álbum en vivo, y Coisa Boa (2014), su segundo disco de estudio. Además, participó en el espectáculo Ofertório junto a su padre y sus hermanos, Zeca y Tom Veloso, cuya grabación en vivo fue publicada en 2018. Más recientemente, en 2021, presentó Every Single Night, un álbum de voz y guitarra lanzado bajo el sello Corbett vs. Dempsey de Chicago.

“Mundo Paralelo”, viaje musical hacia otra realidad

El nuevo álbum de Moreno Veloso, Mundo Paralelo, marca su regreso a los estudios tras una pausa de diez años desde su último disco de estudio, Coisa Boa. Este trabajo incluye diez composiciones, entre las cuales destaca “Deixe Estar”, una pieza escrita por Marina Lima y Antonio Cícero, originalmente lanzada en el álbum “Pierrot do Brasil”. El disco cuenta con la colaboración de figuras como Jaques Morelenbaum, Pedro Sá, sus hermanos Zeca y Tom Veloso, su padre Caetano Veloso y su tía Maria Bethânia.

El título del álbum evoca una realidad alternativa, un mundo más bello y alegre que trasciende lo cotidiano. Esta visión se inspira en momentos como el carnaval en el barrio de Liberdade, en Salvador de Bahía, y busca proyectar imágenes positivas incluso en contextos adversos, como la pandemia de Covid-19, durante la cual comenzó a gestarse este proyecto. Las diez pistas del disco reflejan esta perspectiva optimista, ofreciendo una experiencia musical que invita a imaginar un “mundo paralelo” lleno de posibilidades.

El músico y compositor brasileño presentará su nuevo álbum en Buenos Aires el próximo miércoles 23 de abril en la sala Deseo BsAs

Un proceso creativo colaborativo

La producción de Mundo Paralelo fue posible gracias al trabajo conjunto de amigos y colaboradores de Moreno Veloso. El núcleo creativo se estableció en el estudio Cave, ubicado en el sótano de la casa de Domenico Lancellotti en Lisboa, donde se grabaron seis de las diez bases del álbum. Posteriormente, las sesiones continuaron en Río de Janeiro, con la participación de músicos como Alexandre Kassin, Alberto Continentino, Luís Filipe de Lima, Bruno Di Lullo, Thiago Queiroz, Stephane Sanjuan, Paulo Mutti, Tom Veloso, Felipe Fernandes, Thiago da Serrinha, Kainã do Jêje, Marcelo Costa y Jaques Morelenbaum.

El álbum también incluye contribuciones vocales destacadas, como la participación de Tiganá Santana en la canción que da título al disco, “Mundo Paralelo”, y la voz de Nina Becker en “Um Dois e Já”. Además, el samba de roda “A Donzela se Casou” reúne las voces de la familia Veloso, con Maria Bethânia, Caetano, Zeca y Tom sumándose a la interpretación.

Además de su presentación en Buenos Aires, Moreno Veloso tiene en agenda una gira por Europa y Estados Unidos. En paralelo, continúa ofreciendo conciertos en Brasil junto a la Orquestra Imperial y en solitario, en el marco del lanzamiento de Mundo Paralelo. Asimismo, el artista se encuentra inmerso en diversos proyectos de estudio, consolidando su posición como una figura central en la música brasileña actual.