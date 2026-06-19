Cultura

Mick Jagger y Keith Richards adelantan que el nuevo disco de los Rolling Stones mira a Estados Unidos entre el amor y la crítica

En una entrevista con la revista MOJO, el cantante y el guitarrista contaron que ‘Foreign Tongues’ recorre las contradicciones del país que los adoptó en los años 60. “Ya no es lo que era”, dice Jagger

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Tráiler del álbum "Foreing Tongues", de los Rolling Stones

Mick Jagger y Keith Richards anticiparon en una entrevista exclusiva con la revista británica MOJO el mensaje político que atraviesa Foreign Tongues, el álbum número 25 de los Rolling Stones, cuya publicación está prevista para el 10 de julio: una reflexión sobre el declive de Estados Unidos construida desde el amor y la distancia de quienes lo admiraron antes de conocerlo. “El sueño americano sigue intacto para algunas personas, pero leemos sobre el declive del Imperio americano”, afirmó Jagger. "En cualquier caso, no es el mismo lugar que era."

Esa mirada se concentra en “Ringing Hollow”, una balada de corte country que Jagger define como una canción “sobre América como idea”. El tema, grabado junto al resto del álbum con el productor Andrew Watt —quien ya estuvo al frente del disco anterior, Hackney Diamonds—, incluye una imagen que resume el tono del disco: “Lady Liberty don’t look so good when there’s a tear in her gown” (La Dama de la Libertad no se ve tan bien cuando hay un desgarro en su vestido).

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La entrevista, firmada por el periodista Will Hodgkinson y publicada en el nuevo número de la revista musical británica, abarca desde los inicios de la banda hasta la génesis de Foreign Tongues, y sitúa a Estados Unidos —su música, su geografía, su promesa y su contradicción— como el hilo conductor de toda la trayectoria de los Stones. Mick Jagger, quien residió 19 años en Nueva York, señaló que su relación con el país fue siempre más compleja que la de un admirador distante: “He visto mucho de América que ningún estadounidense ha visto, porque la gente de las costas nunca va a los pueblos arruinados del centro y del sur”. Keith Richards, por su parte, leyó “Ringing Hollow” desde una clave más nostálgica: “La tomo como una canción sobre América cuando crecíamos en los años 50. El romance de todo aquello: tomar un cóctel, fumar cigarrillos, poner la rockola. Teníamos 14, 15 años y moríamos por escuchar más música negra de América”. “‘Ringing Hollow’ es nuestra forma de decir: te amamos”, afirmó el guitarrista.

La raíz blues del nuevo disco

Foreign Tongues abre con “Rough And Twisted”, el primer single lanzado en abril, y cierra con una versión de “Beautiful Delilah”, una canción de Chuck Berry de 1958. El arco no es casual: los Rolling Stones iniciaron su carrera discográfica en 1963 con una versión de “Come On”, también de Berry, y el nuevo álbum repite ese gesto de reconocimiento a los orígenes. Richards lo explicó con precisión: “Incluso ahora, si me quedo sin ideas, vuelvo al blues, porque la forma musical es limitada y eso lo hace más intrigante. ¿Me estás diciendo que puedes sacar más de esto?”

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Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards, durante el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de los Rolling Stones, "Foreign Tongues", el 5 de mayo de 2026
Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards, durante el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de los Rolling Stones, "Foreign Tongues", el 5 de mayo de 2026

El disco contiene 14 canciones que recorren el rock de raíz, la balada country, el soul y la pista de baile, con colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Steve Winwood, entre otros. Andrew Watt figura también como coautor en varios temas, un crédito infrecuente para alguien externo a la dupla Jagger-Richards.

El inicio de la sociedad Jagger-Richards

La entrevista recupera además la historia del origen de esa dupla compositora. Según la leyenda, su primer mánager, Andrew Loog Oldham, los encerró en una cocina y se negó a dejarlos salir hasta que tuvieran una canción propia. El resultado fue “As Tears Go By”, que en 1964 se convirtió en un éxito para Marianne Faithfull, entonces novia de Jagger.

“Nunca esperé ser compositor”, admitió Richards. “Solo ocurrió por la pura fuerza del negocio, por decirlo sin rodeos.” Y añadió: “Pensaba que escribir canciones estaba en otro plano, otro nivel. Luego descubrí que si trabajas en ello, escuchas melodías, atrapas una frase, y quizás escribir canciones es simplemente ser muy rápido. Encuentras un ritmo o algo en la calle, como el bocinazo de un coche. Así que gracias, Andrew Oldham, por eso, aunque lo hacía por sí mismo… porque todos necesitábamos el dinero."

Esa primera canción abrió paso a una serie de composiciones que documentaron la Gran Bretaña de los años 60 en plena transformación: de “Mother’s Little Helper” a “Let’s Spend The Night Together”, los Stones construyeron un archivo sonoro de una sociedad que salía de la posguerra y se internaba en terrenos desconocidos.

Mick Jagger cumplirá 83 años poco después del lanzamiento del álbum. Keith Richards tiene la misma edad. Ron Wood llega al disco con 79 años. La banda grabó Foreign Tongues en los Metropolis Studios de Londres, y la portada —un collage que fusiona los rostros de Jagger, Richards y Wood— fue obra del artista Nathaniel Mary Quinn. Este nuevo álbum llega tres años después de Hackney Diamonds (2023), que fue el primer disco de material original de la banda en casi dos décadas.

[Fotos: REUTERS/Shannon Stapleton]

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