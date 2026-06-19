La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

La distinción reconoce a quienes han contribuido al progreso económico y social del país.

La Palma de Oro 2026 fue entregada durante el Día del Empresario Salvadoreño por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) a una institución financiera por su aporte al desarrollo económico y social, el fortalecimiento del sector financiero y la inclusión de personas, familias y empresas en El Salvador.

Camarasal, organizadora del evento, señaló que la distinción reconoce a quienes han contribuido al progreso económico y social del país. En esta edición, eligió a una entidad financiera por su trayectoria y por su aporte al emprendimiento, el acceso a financiamiento y la modernización de servicios.

La cámara indicó que Davivienda, la entidad premiada ha favorecido la productividad y la inclusión financiera en distintos sectores de la población mediante el apoyo al emprendimiento, el acceso a financiamiento y la modernización de sus servicios.

PUBLICIDAD

Tecnología y reconocimiento institucional

El desarrollo de soluciones tecnológicas y la transformación digital han sido ejes en la evolución de la institución galardonada. La actualización de sus canales y la creación de productos financieros ágiles y seguros le permitieron responder a las exigencias de la sociedad y consolidar una propuesta centrada en las personas.

Durante la ceremonia, representantes de la organización afirmaron que la Palma de Oro simboliza el respaldo a la labor y el compromiso de quienes integran la entidad. También señalaron que la distinción representa una inspiración para seguir generando oportunidades y fortalecer el desarrollo nacional.

Sostenibilidad y aporte al país

La sostenibilidad ocupa un lugar central en la estrategia de la institución reconocida. Según el texto difundido durante la conmemoración, desde hace años impulsa iniciativas para generar valor económico, social y ambiental y acompaña proyectos orientados al desarrollo sostenible de las comunidades salvadoreñas.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, representantes de la organización afirmaron que la Palma de Oro simboliza el respaldo a la labor y el compromiso de quienes integran la entidad.

Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, afirmó: "Reconocemos a una organización que comparte nuestra convicción de que el progreso se construye con perseverancia, confianza y visión de futuro." En el marco de los 110 años de la cámara, remarcó la importancia de mantener el compromiso con la innovación y el fortalecimiento del tejido productivo nacional.

Presencia regional y próximos objetivos

La organización premiada forma parte de un grupo empresarial con presencia regional, lo que le permite compartir experiencia, innovación y mejores prácticas en distintos mercados. Ese enfoque favoreció su consolidación en la inclusión financiera y el desarrollo sostenible a nivel local y regional.

PUBLICIDAD

Uno de sus directivos sostuvo que el reconocimiento recibido refuerza el compromiso de continuar impulsando el crecimiento de las personas y las empresas, y de aportar al progreso de El Salvador y la región. La visión de largo plazo, agregó el texto, guía sus acciones para ofrecer soluciones ante los retos de una sociedad conectada y en transformación.