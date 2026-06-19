El Salvador

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

El galardón fue otorgado en el Día del Empresario Salvadoreño por su contribución al crecimiento económico y social del país, con énfasis en el sector bancario, el emprendimiento y el acceso al crédito

Guardar
Google icon
La distinción reconoce a quienes han contribuido al progreso económico y social del país.
La distinción reconoce a quienes han contribuido al progreso económico y social del país.

La Palma de Oro 2026 fue entregada durante el Día del Empresario Salvadoreño por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) a una institución financiera por su aporte al desarrollo económico y social, el fortalecimiento del sector financiero y la inclusión de personas, familias y empresas en El Salvador.

Camarasal, organizadora del evento, señaló que la distinción reconoce a quienes han contribuido al progreso económico y social del país. En esta edición, eligió a una entidad financiera por su trayectoria y por su aporte al emprendimiento, el acceso a financiamiento y la modernización de servicios.

La cámara indicó que Davivienda, la entidad premiada ha favorecido la productividad y la inclusión financiera en distintos sectores de la población mediante el apoyo al emprendimiento, el acceso a financiamiento y la modernización de sus servicios.

PUBLICIDAD

Tecnología y reconocimiento institucional

El desarrollo de soluciones tecnológicas y la transformación digital han sido ejes en la evolución de la institución galardonada. La actualización de sus canales y la creación de productos financieros ágiles y seguros le permitieron responder a las exigencias de la sociedad y consolidar una propuesta centrada en las personas.

Durante la ceremonia, representantes de la organización afirmaron que la Palma de Oro simboliza el respaldo a la labor y el compromiso de quienes integran la entidad. También señalaron que la distinción representa una inspiración para seguir generando oportunidades y fortalecer el desarrollo nacional.

Sostenibilidad y aporte al país

La sostenibilidad ocupa un lugar central en la estrategia de la institución reconocida. Según el texto difundido durante la conmemoración, desde hace años impulsa iniciativas para generar valor económico, social y ambiental y acompaña proyectos orientados al desarrollo sostenible de las comunidades salvadoreñas.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, representantes de la organización afirmaron que la Palma de Oro simboliza el respaldo a la labor y el compromiso de quienes integran la entidad.
Durante la ceremonia, representantes de la organización afirmaron que la Palma de Oro simboliza el respaldo a la labor y el compromiso de quienes integran la entidad.

Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, afirmó: "Reconocemos a una organización que comparte nuestra convicción de que el progreso se construye con perseverancia, confianza y visión de futuro." En el marco de los 110 años de la cámara, remarcó la importancia de mantener el compromiso con la innovación y el fortalecimiento del tejido productivo nacional.

Presencia regional y próximos objetivos

La organización premiada forma parte de un grupo empresarial con presencia regional, lo que le permite compartir experiencia, innovación y mejores prácticas en distintos mercados. Ese enfoque favoreció su consolidación en la inclusión financiera y el desarrollo sostenible a nivel local y regional.

Uno de sus directivos sostuvo que el reconocimiento recibido refuerza el compromiso de continuar impulsando el crecimiento de las personas y las empresas, y de aportar al progreso de El Salvador y la región. La visión de largo plazo, agregó el texto, guía sus acciones para ofrecer soluciones ante los retos de una sociedad conectada y en transformación.

Temas Relacionados

Cámara de ComercioInclusión financieraTransformación digitalPalma de oroEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

Las instituciones presentaron una plataforma para registrar compromisos, vigilar indicadores y unificar reportes de las mesas técnicas, con el fin de ordenar decisiones sobre niñez, adolescencia, adultos mayores y trabajo infantil

La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El Ministerio de Energía y Minas informó que el máximo del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado se registró a las 22:24 del miércoles 17 de junio y quedó cerca de la barrera de 4,100 MW

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia

La industria exportadora busca reducir su dependencia de Europa y plantea una estrategia de largo plazo basada en procesos sanitarios y fitosanitarios, además de una oferta diferenciada para consumidores de alimentos saludables

El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia

Costa Rica refuerza en Europa su estrategia para el turismo de reuniones con foco en España, Alemania y Reino Unido

El Instituto Costarricense de Turismo busca ampliar la presencia del país en congresos e incentivos en tres mercados clave, un segmento que aporta cerca del 22% del turismo mundial, según el organismo

Costa Rica refuerza en Europa su estrategia para el turismo de reuniones con foco en España, Alemania y Reino Unido

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

La presidenta Laura Fernández demandó una intervención legislativa urgente en Crucitas. Luego de sufrir un aparente intento de atentado en el perímetro, la mandataria advirtió que el despliegue de 150 policías es insuficiente si el país no moderniza sus herramientas punitivas contra la minería clandestina

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

TECNO

Revisar chats de la pareja, exigir contraseñas y más ejemplos de abuso digital que debes conocer

Revisar chats de la pareja, exigir contraseñas y más ejemplos de abuso digital que debes conocer

Qué significa Saja Boys en español, quién es el líder y más preguntas en Google de los rivales de Las Guerreras K-pop

Construir un edificio ya no toma meses: esta tecnología promete tenerlo listo en siete días

Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Gemini Live deja de ser solo un chatbot: la IA de Google ahora tiene memoria y acceso a más servicios

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre

MUNDO

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

Tregua en Medio Oriente: el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo en dos meses