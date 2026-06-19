“Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”: así recordó Michael Laudrup la anécdota de los cordones desatados de Maradona

Michael Laudrup contó la anécdota que tuvo con Maradona y los cordones de sus botines (Composición fotográfica)

Existen futbolistas que trascienden la estadística y las consagraciones; nombres que evocan una época, un modo de entender el juego y una cultura. Michael Laudrup y Diego Maradona son dos de esas figuras imprescindibles para comprender la evolución del fútbol en las últimas décadas del siglo XX.

Con apenas seis minutos de juego y un par de cordones desatados como único testimonio, Laudrup —figura central del Barcelona de Johan Cruyff y del Real Madrid de mediados de los 90— capturó en esa esencia indomable lo que definía a Maradona mejor que cualquier estadística.

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Un encuentro y una mirada

A finales de los 80, la Serie A era la cumbre del fútbol mundial. En un estadio repleto, con ochenta mil personas expectantes, Laudrup y sus compañeros aguardaban en el túnel para salir al campo ante el Napoli de Maradona. El danés, entonces jugador de la Juventus, ya había compartido cancha con leyendas como Michel Platini, pero aquel día sabía que se enfrentaba al mejor rival que había visto jamás.

“Éramos 21 jugadores parados, esperando, cuando Diego apareció. Apenas seis minutos después de iniciado el partido, uno de nuestros defensores lo derribó. Al levantarse, noté que los cordones de sus botines estaban desatados”, relató Laudrup a comienzos de año en sus declaraciones a FourFourTwo.

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Diego Maradona, Michael Laudrup y Michel Platini durante uno de los tantos icónicos Juventus-Napoli de los años 80 (Instagram/@footballmemories)

Sin dudarlo, se acercó y le avisó: “Diego, tus cordones no están bien atados”. El excapitán de la Selección Argentina, con esa mezcla de displicencia y carisma, respondió: “Ah, sí, es verdad”. Pero lejos de apresurarse a corregirlo, siguió jugando como si nada, como si estuviera en el potrero, ajeno al protocolo y la presión que constantemente lo rodeaba.

El fútbol de la calle, templo del profesionalismo

Laudrup quedó fascinado. Durante seis minutos, Maradona gambeteó, pidió la pelota, soportó patadas y acaparó la atención de todos, sin preocuparse por un detalle que para cualquier otro jugador habría representado un riesgo o una distracción. “Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”, recordó el danés, aún sorprendido por la naturalidad y el atrevimiento del ‘Diez’.

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Este episodio, aparentemente trivial, encierra varias capas de significado. Maradona no solo dominaba la pelota, sino el escenario, la circunstancia, la tensión. La confianza con la que afrontó esos minutos mostró una personalidad a la que el miedo le resultaba ajeno. Para Diego, el fútbol era un territorio de libertad, un espacio donde las reglas podían doblarse y la creatividad, imponerse.

Improvisación, coraje y arte

En una época donde la táctica y la disciplina comenzaban a dominar el fútbol europeo, Diego representaba la irrupción de lo imprevisible. Su talento era indiscutible, pero su principal rasgo era la valentía para desafiar lo establecido, para jugar cada partido como si estuviera en el barrio de Villa Fiorito, donde aprendió a improvisar y a sobrevivir en campos de tierra.

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Laudrup destacó la personalidad única de Maradona, quien jugaba cada partido despreocupado de la presión, como si estuviera en el potrero (AP Photo/Massimo Sambucetti, File )

La anécdota que cuenta Laudrup es, en el fondo, una metáfora de su carrera. A Maradona no le importaban los pormenores ni las exigencias formales. Su concentración residía en la pelota, en el instante, en la invención. Este desapego por lo accesorio revelaba una confianza absoluta en sus capacidades.

“En aquellos años, los campos eran más duros y Maradona siempre tenía tres o cuatro rivales encima, recibiendo golpes y levantándose de inmediato”, sentenció Laudrup.

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Historias como la de Laudrup ayudan a entender la dimensión de Diego. Son estos pequeños gestos los que explican por qué su figura sigue fascinando, aun varias décadas después.

En un mundo donde el fútbol se mide en estadísticas, títulos y récords, la verdadera grandeza de Diego —a través de una mirada cómplice, mezclada con admiración, como la del danés— se revela en momentos únicos, donde la magia del astro de Fiorito irrumpía sin pedir permiso.

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