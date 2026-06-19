Honduras

Operación de alto impacto: Rescatan con vida a un estudiante secuestrado en Siguatepeque, Honduras

El operativo, ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logró frustrar el cobro de un millonario rescate de dos millones de lempiras que los captores exigían a la familia del menor

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Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron el despliegue estratégico en Siguatepeque que permitió el rescate (Cortesía Televisión de Tocoa).
Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron el despliegue estratégico en Siguatepeque que permitió el rescate (Cortesía Televisión de Tocoa).

En una rápida y efectiva respuesta operativa, las autoridades de la Policía Nacional de Honduras, a través de sus unidades élite, lograron el rescate sano y salvo de un menor de 15 años que había sido privado de su libertad. El exitoso operativo fue ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logrando frustrar el cobro de un millonario rescate exigido por los delincuentes a cambio de la libertad del estudiante.

El hecho delictivo comenzó a gestarse el día de ayer, jueves 18 de junio, cuando el joven, identificado por las autoridades policiales como Josué David Ortiz, salió de su residencia habitual en horas de la mañana con rumbo hacia su centro educativo. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de sus familiares y de testigos locales, el menor nunca llegó a las instalaciones de la institución, perdiéndose de inmediato todo contacto con él durante el trayecto.

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Ante la repentina falta de comunicación y la notable ausencia del joven, se encendieron las alarmas comunitarias. Poco después del rapto, los delincuentes se pusieron en contacto directo con los familiares de la víctima, exigiendo la suma de L 2,000,000.00 ($74,880.00 dólares) a cambio de otorgarle la libertad y respetar su vida.

Al recibir la denuncia formal del hecho, la respuesta institucional fue inmediata. Bajo la dirección del subinspector de policía Norman Velázquez, se activaron los protocolos correspondientes bajo la presunción legal del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, organizando de forma urgente a los equipos especializados de la UNAS.

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El subinspector de policía Norman Velázquez coordinó las acciones de campo y los puntos de control tácticos instalados en los accesos y salidas de Comayagua (Cortesía DPI).
El subinspector de policía Norman Velázquez coordinó las acciones de campo y los puntos de control tácticos instalados en los accesos y salidas de Comayagua (Cortesía DPI).

Despliegue estratégico de las fuerzas del orden

Para dar con el paradero del menor, la Policía Nacional, la DPI y la UNAS ejecutaron una robusta estrategia que combinó la fuerza operativa con la inteligencia criminal:

  • Saturaciones y patrullajes: Despliegue de contingentes en sectores clave del municipio.
  • Puntos de control: Establecimiento de retenes estratégicos en los accesos y salidas de la zona.
  • Investigación de campo: Equipos de inteligencia civil y policial recopilaron declaraciones de familiares, testigos presenciales y personal del centro educativo.
  • Análisis tecnológico: Revisión minuciosa de cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas a la ruta del menor.

Por lo que, mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación y un riguroso trabajo de inteligencia, los agentes encubiertos lograron ubicar el lugar exacto de cautiverio. El centro de retención clandestino se encontraba situado en una vivienda del barrio El Pura, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

Gracias a la precisión de la intervención táctica, las autoridades lograron el rescate del menor de 15 años sin que se realizara ningún tipo de pago monetario, garantizando en todo momento su integridad física y emocional. Tras asegurar al estudiante, los especialistas policiales le brindaron la atención primaria necesaria para salvaguardar su estado de salud general antes de ser entregado formalmente a su núcleo familiar.

Unidades especiales de la Policía Nacional de Honduras lograron rescatar con éxito a un menor de edad que había sido secuestrado en horas de la mañana. La presión policial obligó a los captores a abandonar a la víctima, quien fue encontrada sana y salva.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por un portavoz oficial de la policía hondureña, los captores, al percatarse de la inminente llegada y el fuerte despliegue de las fuerzas policiales en el perímetro, tomaron la decisión de salir huyendo de la escena para evitar ser capturados en flagrancia.

No obstante, las autoridades confirmaron que ya se encuentran realizando las diligencias técnico-científicas pertinentes en el lugar del hallazgo. Actualmente, los cuerpos de inteligencia ya disponen de algunos perfiles de los sospechosos vinculados a este secuestro. Esta valiosa información criminal se mantiene bajo estricta investigación y reserva profesional para no entorpecer los próximos operativos orientados a la pronta captura de los responsables de este delito.

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