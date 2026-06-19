Guatemala: El Conap denuncia amenazas tras desmantelar infraestructuras ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya

El Conap denunció amenazas contra su personal, su infraestructura y la institución tras el desmantelamiento de obras ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya. (Correos de Guatemala)

El Conap denunció amenazas contra su personal, su infraestructura y la institución después de ejecutar, por orden de un juez, el desmantelamiento de carreteras, pistas de aterrizaje, portones y cercos ilegales dentro de la Reserva de la Biosfera Maya y otras áreas protegidas de Petén, una operación que, según la entidad, busca frenar actividades ilícitas y proteger el patrimonio natural y cultural de Guatemala para las generaciones presentes y futuras.

Las intimidaciones, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, fueron difundidas en redes sociales por personas que establecieron de forma ilegal la infraestructura ahora desmantelada. La institución sostuvo que esas reacciones aparecieron después de las diligencias realizadas en la reserva y en otras zonas protegidas del departamento de Petén.

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El operativo fue ejecutado por el Conap en coordinación con la Gobernación Departamental de Petén, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional. De acuerdo con la institución, todas las acciones respondieron a resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales competentes.

El Conap denunció amenazas contra su personal, su infraestructura y la institución tras el desmantelamiento de obras ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya. (Conap Guatemala)

El operativo incluyó carreteras, pistas de aterrizaje, portones y cercos ilegales

El Conap informó que las medidas estuvieron dirigidas a retirar infraestructura ilegal: carreteras, pistas de aterrizaje, portones, cercos y otras estructuras instaladas dentro de áreas bajo resguardo ambiental.

La entidad indicó que las diligencias también atendieron casos de usurpación en la Reserva de la Biosfera Maya y en otras áreas protegidas de Petén.

La institución añadió que mantiene acciones de prevención y combate contra otras actividades ilícitas que representen una amenaza para el patrimonio natural y cultural de la Nación. Ese trabajo, según el organismo, forma parte de las competencias que le asigna la legislación nacional.

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Frente a cualquier hecho ilícito que afecte a sus trabajadores, a las áreas protegidas o a los bienes bajo su resguardo, la entidad afirmó que seguirá promoviendo acciones administrativas y judiciales.

El Conap denunció amenazas contra su personal, su infraestructura y la institución tras el desmantelamiento de obras ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya. (CONAP Guatemala) (Conap Guatemala)

El Conap anunció que mantendrá acciones administrativas y judiciales

En su comunicado, el Conap reiteró su compromiso con la legalidad y advirtió que continuará actuando ante cualquier ataque contra la integridad de su personal, la diversidad biológica, las áreas protegidas, sus instalaciones y otros bienes bajo custodia. La institución señaló que lo hará en coordinación con las autoridades competentes.

Según el organismo, el objetivo de estas medidas es garantizar la conservación y la protección del patrimonio natural y cultural de la Nación. Esa justificación fue presentada por la entidad como el fundamento de los operativos ejecutados en Petén y de la respuesta institucional frente a las amenazas.

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala informa sobre acciones coordinadas para el desmantelamiento de infraestructuras ilegales en la Reserva de Biosfera Maya y otras áreas protegidas, así como la atención de casos de usurpación. (Conap Guatemala)

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas intensifica el monitoreo aéreo en Petén

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) ha puesto en marcha la tercera fase de sobrevuelos de monitoreo aéreo en las áreas protegidas de Petén, como parte de la estrategia de vigilancia y respuesta temprana frente a amenazas ambientales en la región. Esta nueva etapa, ejecutada por el Centro de Monitoreo y Evaluación (CEMEC) en el marco del Programa de Reducción de Emisiones, responde a la necesidad de detectar con anticipación incendios forestales, modificaciones en la cobertura forestal y actividades ilícitas, consolidando el compromiso institucional con la protección del patrimonio natural de Guatemala, según un información del CONAP.

La estrategia de sobrevuelos forma parte del sistema de monitoreo territorial continuo, que se implementa en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) y se extiende a los Complejos I, II, III y IV en el sur de Petén. La primera fase, iniciada en 2026, priorizó la atención de zonas recientemente alertadas por la pérdida de cobertura forestal y aquellas bajo presión por el cambio de uso del suelo. El análisis técnico realizado por el CEMEC, basado en herramientas de monitoreo satelital, definió la agenda inicial de vigilancia y facilitó la actualización permanente de información geoespacial empleada en la protección ambiental de Petén.

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