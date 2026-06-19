Consumo estancado: las ventas en supermercados y mayoristas cerraron el primer cuatrimestre en rojo

Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los supermercados y los autoservicios mayoristas volvieron a registrar caídas en sus ventas durante abril y extendieron así el signo negativo que viene marcando el consumo masivo desde el inicio del año. El dato contrasta con el análisis del Gobierno, que en varias oportunidades ha expresado públicamente que hay “récord de consumo” en el país.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados cayeron 3,7% en términos reales durante abril respecto del mismo mes de 2025. Los autoservicios mayoristas mostraron un desempeño aún más débil, con una baja interanual de 5%. Cabe aclarar que esas cifras de resultado total están expresadas a precios constantes —es decir, descontando el efecto de la inflación—, mientras que los datos por grupo de artículos que se desarrollan más adelante corresponden a valores nominales y corrientes.

PUBLICIDAD

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, los supermercados registraron una caída de 3,3% frente al mismo período de 2025, y los mayoristas, de 3,2%. En ambos casos, el primer cuatrimestre cerró en rojo.

Lo que mostró abril en los súpers

En términos nominales y corrientes, las ventas totales de los supermercados relevadas por el Indec sumaron $2.399.923 millones en abril, un incremento de 21,5% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, ese aumento quedó por debajo de la variación de precios implícitos del sector, que fue de 26,1%, lo que explica el retroceso en términos reales.

PUBLICIDAD

Un hombre joven selecciona cuidadosamente un paquete de carne roja de un exhibidor refrigerado lleno de productos cárnicos en un pasillo de supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe muestra diferencias importantes según el tipo de producto. Los rubros con mayores subas interanuales en términos nominales fueron Carnes, con 37,3%; Alimentos preparados y rotisería, con 25,7%; y Artículos de limpieza y perfumería, con 25,2 por ciento. El rubro de Almacén —que concentra el mayor peso dentro de las ventas, con 27,6% del total— avanzó 17,8% en términos nominales.

En el extremo opuesto, los rubros de menor crecimiento nominal fueron Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con apenas 10,4%, y Electrónicos y artículos para el hogar, con 17,6 por ciento. Dado que la inflación del sector superó el 26% interanual, ambas categorías mostraron caídas en términos reales.

PUBLICIDAD

Los mayoristas, con una baja más pronunciada

Los autoservicios mayoristas presentaron un panorama más contractivo. En valores nominales y corrientes, sus ventas totales alcanzaron los $359.384 millones en abril, con un incremento interanual de 19,7% —también por debajo de la inflación implícita del sector, que fue de 26,0%—. En términos reales, la baja interanual fue de 5%, la más intensa desde el inicio de 2026.

A diferencia de los supermercados, donde la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 0,8% respecto de marzo, en los mayoristas el indicador registró una caída mensual de 1,1%, y la tendencia-ciclo también mostró un retroceso de 0,7 por ciento. Ambas señales apuntan en la misma dirección: el consumo en este canal no muestra signos de recuperación en el corto plazo.

PUBLICIDAD

Por grupos de artículos, los mayores aumentos nominales en los mayoristas correspondieron a Carnes, con 40,3%; Lácteos, con 26,4%; y Almacén, con 21,4 por ciento. En cambio, los rubros de Indumentaria, calzado y textiles para el hogar registraron una caída nominal de 23,7%, y Electrónicos y artículos para el hogar retrocedieron 1,8 por ciento.

Una mano paga con una tarjeta de crédito en un supermercado, mientras la pantalla del terminal de punto de venta muestra la transacción aprobada por $39.00. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medios de pago: diferencias entre canales

El informe del Indec también reveló diferencias en la composición de los medios de pago entre ambos canales. En los supermercados, las tarjetas de crédito concentraron el 42,5% de las ventas y crecieron 11,5% interanual en términos nominales. Las tarjetas de débito explicaron el 25,1% del total y avanzaron 14,3%, mientras que el efectivo representó el 17,3% con una suba de 36,8 por ciento. Los denominados “otros medios” —que incluyen billeteras virtuales, códigos QR y ticket canasta, entre otros— alcanzaron el 15,1% y mostraron el mayor crecimiento nominal, con 57,8 por ciento.

PUBLICIDAD

En los mayoristas, la composición fue distinta. Los "otros medios" concentraron la mayor porción de las ventas, con 32,1%, y crecieron 30,3% interanual. Las tarjetas de crédito representaron el 26,1%, con una suba de 14,0%, y el efectivo explicó el 25,4%, con una variación positiva de 37,2 por ciento. El rubro que mostró el peor desempeño fue el de tarjetas de débito: con el 16,4% de participación, registró una caída nominal de 6,2% interanual, lo que implica un retroceso aún más pronunciado en términos reales.

El empleo en el sector también cayó

El informe del Indec incorpora además datos sobre el personal ocupado. En los supermercados, la dotación de trabajadores alcanzó los 96.516 asalariados en abril, lo que representa una caída de 2,4% respecto del mismo mes del año anterior. En los mayoristas, el personal ocupado fue de 13.032 personas, con una baja interanual de 7,2 por ciento.

PUBLICIDAD