Moreno Veloso vuelve con nuevas canciones en compañía de su ilustre familia y grandes amigos

Moreno Veloso - A Donzela Se Casou

Moreno Veloso es pura sonrisa a través de una pantalla, en una videollamada a la que ambablemente responde en una tarde tranquila del otoño siempre tropical de Río de Janeiro. Acaba de publicar un nuevo disco después de 10 años, Mundo paralelo, motivo suficiente para conversar en portuñol sobre las canciones, la vida durante la pandemia y cómo fue que grabó a mitad de camino entre Brasil y Portugal, acompañado por amigos y familia. El resultado es una colección de canciones delicadas y cadenciosas que hablan de la vida cotidiana, los sentimientos y pensamientos de un artista sensible, en un medio tono de guitarras acústicas y percusión. Es un ADN melódico y lírico del cual no hace falta brindar muchos datos filiales, pero que siempre conviene tener en cuenta.

Es inevitable hablar de familia con Moreno Veloso. Su padre, Caetano Veloso, es una leyenda viviente de la música popular de América latina; y su tía, María Bethania, otro tanto. La gira conjunta de los hermanos conmueve a Brasil y alienta esperanza en los fans argentinos. Algo de eso comentará Moreno al final de este texto.

Mientas tanto los ecos del megashow de Madonna en la cidade maravilhosa se llevan un tramo de la conversación con Infobae Cultura. “Fui con mi familia, fue muy emocionante. Lloré”, cuenta entusiasmado el primogénito de Caetano. “Había millones de personas felices en las calles. La ciudad entera lucía colorida y feliz. El suelo de la playa llegó a temblar de tan fuerte que fue aquello. Y todos vestidos con la camiseta de la selección y llevando la bandera de Brasil. Fue muy emocionante para nosotros. Necesitábamos ver eso. Madonna dio un gran regalo a Brasil”.

Moreno Veloso publicó "Mundo paralelo", a 10 años de su último disco solista

—Pasaron 10 años desde tu anterior disco solista, Coisa Boa. Sin embargo, hiciste unas cuantas cosas en este tiempo...

—Hicimos aquel show junto con mi padre y mis hermanos, Ofertório. Estuvimos dos años de gira y eso generó un disco y un DVD. Entonces hubo todo ese trabajo entre una cosa y otra. Además, vino la pandemia ¿no? La pandemia nos dejó unos años encerrados y en medio de la pandemia también lancé otro disco en solitario, Every Single Night solo de voz y guitarra, que fue patrocinado por una galería de arte de Chicago que se llama Corbett versus Dempsey. Ellos me encargaron ese disco y lo lanzaron allí en la galería, en CD y también en Bandcamp. Entonces, fueron esos dos discos desde 2014.

—Contame cómo es la historia de grabar para una galería de arte ¿Cómo surge un disco de eso?

—Fui a hacer un show en Chicago hace muchos años. Creo que en 2008, 2009, por ahí. Hay dos amigos que son socios y son los dueños de la galería. Fueron a ver ese show y luego me invitaron a visitar la galería. Y fui. Y me encantó. Es una galería de arte que también incluye música experimental. Así que tenían un sello de música que publicaban, principalmente músicos que no eran parte del mundo de la música popular. Arto Lindsay, por ejemplo, es uno de los artistas a los que ellos ya habían lanzado dos o tres discos y muchos otros.

Al principio de la pandemia, a mediados de 2020, hicieron un festival de música experimental en internet y me invitaron a participar. Y les dije que no sabía hacer música experimental, que sólo sabía tocar la guitarra, el pandeiro y cantar... Y ellos me dijeron que no había problema, que cualquier cosa que hiciera sería bienvenida. Esa es una de las ventajas de la música experimental, realmente. Así que participé en ese festival junto con muchos otros artistas. Me gustó mucho la interacción y la experiencia de ese universo que la galería proporcionó. Y de ese festival surgió el proyecto de cada uno de esos artistas que participaron. Creo que éramos ocho artistas. Cada uno lanzaría un disco en solitario grabado en casa. Y fue así como surgió un proyecto que llaman Black Cross, la Cruz Negra. Y ese proyecto también era para ayudar a los músicos que se quedaron sin trabajo durante el período de reclusión de la pandemia.

—Mencionaste varias veces la pandemia... A veces me hace pensar que fue hace mucho tiempo, mucho más que los tres años que han pasado. En cualquier caso, quiero preguntarte si tienes esa misma sensación ¿Cómo viviste ese momento y cómo lo vez a la distancia en el tiempo?

—Sí, tengo la misma sensación. Creo que la pandemia duró 100 años. No fueron solo dos o tres. Fue un tiempo infinito. Parecía que nunca iba a pasar. Las cosas del día a día cambiaron su velocidad y todo se volvió diferente. Fue muy duro para mi familia, para mis hijos. Con dos hijos adolescentes en casa, imaginate… Sufrieron mucho. Era el período en el que estaban saliendo al mundo, estaban empezando a tener independencia junto con sus amigos. Y en ese momento todo se cerró. Ellos sufrieron mucho y nosotros sufrimos juntos. Pero por otro lado, pude quedarme en casa como nunca antes lo había hecho en la vida. Vengo haciendo música desde los ocho años. La primera gira que hice tenía 15. Llevo 35 años haciendo giras sin parar. Así que, de repente, paré. Por primera vez, paré. Me quedé dos años en casa. Nunca había hecho eso. Y de alguna forma, me gustó la experiencia. Pude volver a estudiar música. Me senté, tomé mis libros, mis partituras antiguas y estudié muchas músicas.

Y reaprendí a estudiar instrumentos, a tocar la guitarra, el piano, el violonchelo de nuevo. Y también compuse. Compuse algunas cosas en la pandemia. Yo compongo despacio, a un ritmo muy tranquilo. Mi promedio es casi como una canción por año. Pero en medio de la pandemia hice unas cinco. Componía y estudiaba música y logré volver a la base de hacer música, que es cuando te conectas con el instrumento. Cuando te conectas con la tradición, cuando logras absorber la música de nuevo. Porque cuando empiezas a hacer música, hacer shows, hacer discos, estás sacando la música que está dentro de ti. Pero para que eso suceda, en algún momento tuviste que haberla absorbido mucho. Y la pandemia fue un momento en que pude volver a absorber mucha música. En ese momento sentí ganas de hacer un nuevo disco. Este disco, Mundo Paralelo comenzó a soñarse justamente en esa primera fase de la reclusión de la pandemia.

El nuevo disco solista de Moreno Veloso incluye participaciones de su famoso padre, Caetano, y su famosa tía, María Bethania

—¿Cuál fue el proceso creativo para grabar este disco? También es consecuencia de viajes, se grabó entre Brasil y Portugual, participan muchos amigos y familiares tuyos...

—Durante la reclusión de la pandemia empecé a soñar con este disco. Y no solo a soñar, sino a comunicarme, a escribir a mis amigos, a Pedro Sá, a Domenico y a Kassin. “Estoy queriendo hacer un disco, mi gente. Estoy soñando con un disco, estoy pensando en hacerlo así”. Y comenzamos a conversar. Eran solo palabras. ¿Cómo va a ser este disco? Conversando con mis socios, con Quito Ribeiro, con Carlinhos Rennó, con las personas que compusieron estas canciones conmigo. Y fuimos teniendo ideas. Queríamos un disco así. Domenico estaba viviendo en Portugal, en Lisboa. Otros amigos también estaban viviendo allí, como Bartolo, Ricardo Dias Gomes y otros músicos brasileños…

A finales de 2019 fui invitado para hacer un show en marzo de 2020. Pero como ya sabemos eso fue imposible. Entonces, la preparación de ese show que iba a hacer con Domenico y Pedro Sá en Lisboa, se convirtió, de hecho, en la preparación del disco. Cuando en 2022 pude viajar a Portugal para hacer los shows que se habían suspendido en 2020, fui con Pedro Con la idea de grabar ese disco allí, junto con Domenico, Ricardo y Bartolo, en el estudio que habían montado en casa de Domenico, allí en Lisboa. En Portugal hicimos unos cinco o seis shows que sirvieron casi como un ensayo. Un test para la grabación, para los arreglos. Esos shows sirvieron para pensar en las canciones.

Luego volvimos a Brasil y entonces fui llamando a otras personas que son muy importantes para mí, Alberto Continentino, Kassin, Jaques Morelenbaum, Marcelo Costa.. Y también llamé a mi familia: a mis hermanos Tom y Zeca, a mi padre y a mi tía Bethânia. Quería mucho que participaran en el disco. Estas personas son mis héroes. Son quienes fundamentan mi existencia en el mundo.

—No cualquiera puede decir eso: “Mi tía”... Y resulta que tu tía es María Bethânia (risas)

—(Sonríe). Pero es verdad, soy muy fan de ella. Me pongo nervioso cuando ella está viendo un show mío. Pero es mi tía… Y por eso también tuve la suerte de poder invitarla para participar en mi disco. Ella vino y me puso muy feliz.

Caetano Veloso rodeado por sus hijos Tom, Zeca y Moreno

—A propósito de tu tía y de tu padre, saldrán de gira por Brasil ¿Por qué decidieron juntarse? ¿Hay alguna posibilidad de que vengan a la Argentina?

—Mi tía buscó a mi padre. Fue una idea de mi tía Bethânia. Buscó a mi padre y le dijo: “Quiero hacer un show contigo. ¿Vamos?” Mi padre dijo: “Vamos, claro”. Entonces ella empezó a tener esas ideas y luego se reunieron para perfeccionar. Fue un impulso que vino de ella.

—Te preguntaba sobre alguna posibilidad de que vengan aquí porque el último show de tu padre fue obviamente muy emotivo. Y había mucha gente que tenía la sensación de que tal vez sería la última vez que lo veían en Buenos Aires.

—Mi padre dijo públicamente y también para nosotros, en la familia, que no quería hacer más grandes giras. Quería hacer shows cerca de su casa, donde vive, en la ciudad donde está, tal vez solo en Bahía, en Río de Janeiro, quién sabe São Paulo... Pero que no quería hacer grandes giras internacionales. Pero mi tía Bethânia acabó con esa jubilación que se había dado a sí mismo. No sé si llegarán a Argentina. Espero que sí. No es imposible.

Agradecimiento: Bebel Prates.

[Fotos: Caroline Bittencourt]