Feroz incendio en un hotel obliga a una evacuación masiva de turistas en Bayahíbe, República Dominicana

Un voraz incendio consumió parte de las instalaciones del hotel Viva Dominicus en Bayahíbe, República Dominicana. Las imágenes muestran las enormes llamas y la densa columna de humo que cubrieron el complejo turístico.

Un incendio de grandes proporciones se desató este viernes 19 de junio al mediodía en las instalaciones del reconocido hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, un complejo turístico de cuatro estrellas ubicado en la localidad de Bayahíbe, en la costa sureste de la República Dominicana.

El siniestro, que devoró rápidamente las estructuras de paja típicas del resort, generó momentos de extrema tensión y obligó a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de emergencia para evacuar a cientos de huéspedes y empleados.

De acuerdo con los reportes preliminares y las impactantes imágenes difundidas a través de las redes sociales, las llamas se originaron dentro del establecimiento y se propagaron con velocidad debido a la naturaleza de los materiales de construcción de los bungalows y áreas comunes. Una densa y oscura columna de humo negro se elevó sobre el complejo cinematográfico, siendo visible desde diversos puntos de este cotizado destino turístico del Mar Caribe, lo que encendió las alarmas en toda la comunidad hotelera de la zona.

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Ante la inminente amenaza del fuego y la rapidez con la que avanzaba sobre los techos de cana, el personal de seguridad del hotel, en coordinación con las brigadas internas de la empresa, procedió a evacuar de manera preventiva a todas las personas que se encontraban en el predio. Los veraneantes, muchos de los cuales disfrutaban de un día de playa y piscina, tuvieron que ser trasladados de urgencia hacia zonas seguras, principalmente hacia la franja de arena colindante con el mar, lejos del foco del siniestro.

Imágenes impactantes de un enorme incendio que consume las instalaciones de un resort turístico en la playa. Los huéspedes y el personal evacúan la zona en medio del pánico y el caos.

Por razones de estricta seguridad y ante el temor de que el viento pudiera expandir las brasas, las autoridades locales dispusieron el retiro preventivo de las personas alojadas en los complejos hoteleros vecinos. Esta medida buscó garantizar que ninguna persona resultara afectada por la inhalación de humo o por desprendimientos de materiales encendidos.

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Respuesta de los cuerpos de bomberos y estado actual

Unidades de socorro, incluyendo múltiples dotaciones de los cuerpos de bomberos de Bayahíbe y localidades aledañas, se desplazaron rápidamente al lugar del hecho. Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en contener el perímetro del siniestro para evitar que las llamas alcanzaran las áreas de habitaciones principales y las zonas boscosas que rodean al complejo.

Afortunadamente, y a pesar de la espectacularidad del incendio y los momentos de caos inicial, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad. Los servicios médicos presentes en el lugar atendieron únicamente algunos casos menores de crisis nerviosas causadas por la tensión del momento.

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El fuego se propagó rápidamente debido a los techos de paja de los bungalows en el hotel Viva Dominicus.

Los equipos de bomberos continúan trabajando intensamente en el lugar para sofocar la totalidad de los focos ígneos latentes, realizar las tareas de enfriamiento del terreno y asegurar por completo el perímetro del resort de la cadena Wyndham.

Las autoridades competentes ya han iniciado las investigaciones preliminares para determinar las causas oficiales que originaron el siniestro. Asimismo, la gerencia del hotel, en conjunto con los peritos de las aseguradoras, se encuentra evaluando el alcance definitivo de los cuantiosos daños materiales sufridos en la infraestructura. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial detallando el plan de reubicación para los turistas afectados.

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Por el momento, el Ministerio de Turismo y las asociaciones hoteleras de la zona este han manifestado su total apoyo al complejo, garantizando que se dispondrá de toda la logística necesaria para asegurar el bienestar, la continuidad de las vacaciones y el retorno seguro de los viajeros nacionales e internacionales.