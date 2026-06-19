Art Basel abrió con 290 galerías, un Picasso de 35 millones y un clima tenso que inquieta a los grandes vendedores

En Art Basel, un ambiente tenso de todo o nada (Foto: REUTERS/Marleen Kaesebier)

Un video de siete horas de un águila americana yaciendo inmovilizada pero despierta sobre una mesa de operaciones. Una escultura de bronce de Henry Moore de 4 metros (13 pies) de ancho que parece estar hecha de oro macizo. Un ratón animatrónico que filosofa.

Estos fueron solo algunos de los puntos destacados de la 56ª edición anual de Art Basel en Suiza, la mayor feria de arte moderno y contemporáneo del mundo, que abrió el jueves tras dos días de vista previa para visitantes V.I.P.

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Durante décadas, el evento principal del grupo Art Basel, buque insignia de su portafolio internacional de ferias, el cual este año contó con 290 galerías de 43 países y territorios, ha sido una cita ineludible para los coleccionistas más serios del mundo. Pero la edición de este año de Art Basel se realizó en condiciones difíciles para los galeristas. Se sentía un ambiente tenso, de todo o nada.

A principios de este mes, Pace Gallery, una de las cuatro mayores galerías del mundo del arte internacional, anunció que prescindiría de 50 empleados y 50 artistas de su lista. También este mes, Tiwani Contemporary en Londres y Dépendance en Bruselas cerraron, sumándose a la lista cada vez mayor de galerías contemporáneas reconocidas que han cerrado en los últimos años. Las subastas de arte moderno y contemporáneo de grandes nombres han estado animadas —las ventas modernas y contemporáneas del mes pasado en Nueva York recaudaron 2.500 millones de dólares— pero los negocios para los galeristas han sido más lentos. Y los costes de operar galerías siguen aumentando.

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El mercado de subastas está animado, pero los negocios se sienten precarios para los galeristas en la principal feria de arte contemporáneo del mundo (Foto: REUTERS/Marleen Kaesebier)

“La gente compra con más cautela y gasta menos”, dijo Alison Jacques, una expositora de Londres en la feria. “Los precios para los artistas jóvenes se volvieron demasiado altos”, añadió: “Se necesitaba una corrección”. Se refería al frenesí especulativo por nuevas pinturas de talento emergente que creó un ambiente muy diferente en Art Basel a principios de los años 2020. En 2022, las reventas en subasta de obras de artistas menores de 40 años se dispararon a 306 millones de dólares. En 2025, ventas equivalentes se desplomaron a 48 millones, según la base de datos francesa Artprice.

Como muchos expositores de Art Basel, Jacques exhibía obras antiguas de reconocidos artistas del siglo XX junto a obras nuevas de artistas vivos. En el primer día V.I.P., dijo que su galería vendió una impresión en gelatina de plata de Robert Mapplethorpe de 1977 con una bandera estadounidense desgarrada, valorada en 500.000 dólares, así como piezas menos costosas como una pintura de la joven artista británica Sophie Barber, por unos 40.000 dólares.

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La mayoría de las ventas en Art Basel, en realidad, se organizan de antemano. Los galeristas envían por correo electrónico fotografías de las obras a clientes potenciales antes de la feria, y un comprador confirma una reserva una vez que ve la obra en persona. Este año, para aportar novedad, los organizadores introdujeron Basel Exclusive, una iniciativa que animó a los expositores a esperar hasta la vista previa V.I.P. para presentar algunas piezas, y 195 expositores aceptaron participar.

Visitantes en Art Basel Zero 10 (Foto: REUTERS/Marleen Kaesebier)

Magnus Resch, un empresario de Nueva York que ha desarrollado una app de precios de arte, dijo que los galeristas estaban “trayendo sus mejores obras”, y añadió que su investigación mostró que “el precio medio de las obras en Art Basel es más alto que en Art Basel París o Art Basel Miami Beach”.

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“No es tan glamuroso como París ni tan festivo como Miami, pero los coleccionistas que vienen a Basilea tienden a ser compradores tradicionales enfocados en el arte más que en la vida social”.

El problema, sin embargo, es que el enfoque es el contrario para muchos actores del mercado, particularmente de Estados Unidos. El atractivo de la feria ultrachic de Art Basel en París en octubre llevó a varios expositores estadounidenses a no acudir este año a la feria suiza. También había notablemente menos estadounidenses recorriendo los stands.

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“Los principales coleccionistas estadounidenses están esperando hasta octubre”, dijo Wendy Goldsmith, asesora de arte radicada en Palm Beach, Florida. “París tiene una mejor selección de hoteles, restaurantes y tiendas que Basilea, así que si van a elegir, ahora será París”.

La icónica obra "El pintor y la modelo" de Pablo Picasso, de 1963, vendida en cifras millonarias

Los galeristas llevaron obras excepcionales a Basilea, aunque no llegaron a compararse con las piezas de Constantin Brancusi y Jackson Pollock que superaron cada una los 100 millones de dólares en subastas de mayo en Nueva York.

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El frente del stand de Gagosian estaba ocupado por la monumental escultura de bronce de Henry Moore de 1984, Large Four Piece Reclining Figure, una de una edición de siete, valorada en unos 25 millones de dólares. No encontró comprador en la vista previa, pero Gagosian declaró que sí vendió una gran obra abstracta de Willem de Kooning.

El también mega-galerista Hauser & Wirth dijo que había vendido un lienzo de Picasso de 2,13 metros (7 pies) de ancho de 1963, El pintor y su modelo en un paisaje, por 35 millones de dólares.

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El artista francés William Mapan (Foto: REUTERS/Marleen Kaesebier)

“Fue un primer día extremadamente exitoso, tenía que ir bien, y así fue”, dijo Iwan Wirth, cofundador de la galería, refiriéndose a la presión que enfrentan las galerías, abrumadas por los gastos generales, para concretar ventas. Hauser & Wirth reportó más de 30 ventas en el primer día de la vista previa.

Maike Cruse, directora de Art Basel, dijo que debido a que las galerías estaban trabajando en un “mercado desafiante”, la feria “no incrementó los precios de los stands este año” e incluso ofreció descuentos a expositores primerizos y de segunda participación.

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Eso parece haber permitido a los expositores mostrar piezas menos evidentemente comerciales a precios accesibles. La emergente galerista Ginny on Frederick, de Londres, por ejemplo, llevó una escultura de un limón en tres etapas de descomposición del joven artista británico Hamish Pearch, que se vendió por unos 6.700 dólares, según la galería.

(Foto: REUTERS/Marleen Kaesebier)

Tras recorrer las galerías emergentes en el primer piso de la feria, Ann Webb, coleccionista radicada en Vancouver y Berlín, dijo que la calidad fue “muy fuerte este año”. Ella, como muchos otros, quedó particularmente impresionada por Eagle Eye, un hipnótico filme animado con A.I. del artista belga David Claerbout que muestra un águila calva americana paralizada. Esther Schipper de Berlín ofrecía el trabajo en una edición de siete, a un precio de 60.000 euros (unos 70.000 dólares) cada uno, y vendió una, según la galería.

Otro animal generado por tecnología que parecía captar la extrañeza de nuestros tiempos era un ratón animatrónico que asomaba la cabeza por una pared. Lo último de una serie continua de esculturas conceptuales de animales del artista británico Ryan Gander, el ratón declaraba: “No creo que tenga nada que decir”, entre bostezos, antes de repetir: “No estoy aquí para hacer una declaración”.

Esto fue ofrecido por la Lisson Gallery radicada en Londres, en una edición de cinco, valorada en 200.000 euros cada una. Todas se han vendido. “El mercado sigue oscilando”, dijo Alex Logsdail, director ejecutivo de Lisson, resumiendo el estado actual del mercado para los galeristas. “Todo toma más tiempo y hay que trabajar más. Pero hay ventas. No falta dinero.”

Fuente: The New York Times