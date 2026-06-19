Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

La modelo expresó su indignación y contó las medidas que tomará con la marca (Infobae en Vivo)

Floppy Tesouro denunció que una empresa usó la inteligencia artificial para falsificar una foto suya y vender un producto de salud sin su autorización ni conocimiento. El caso llegó a la pantalla de Infobae en Vivo de la mano del periodista Juan Etchegoyen, quien lo presentó como una advertencia que va más allá de una celebridad puntual. “Tengan cuidado con lo que suben y presten atención a las redes, porque pueden estar haciendo uso indebido de su imagen”, advirtió al aire.

El mecanismo que describió es tan simple como perturbador: una empresa tomó una selfie real que Floppy había publicado en sus redes, le insertó digitalmente un nebulizador en la mano y difundió la imagen como si fuera un aval genuino del producto. Dos fotos, casi idénticas. Una real, que había subido ella misma a sus redes sin ningún producto de por medio. La otra, fabricada con el objetivo de engañar.

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“Tomaron una foto real de Floppy Tesouro y le calzaron un producto para vender, sin pagarle los derechos correspondientes por su imagen”, resumió Gonzalo Sánchez, uno de los conductores, antes de escucharlo de voz de la propia modelo a través de un audio que difundió Etchegoyen: “Una marca tomó una foto mía de las redes sociales y con inteligencia artificial puso en mi mano un nebulizador”.

El detalle que más indignó a Floppy no fue solo el uso no autorizado de su imagen, sino el tipo de producto involucrado y el momento en que circuló la campaña. Un nebulizador no es un artículo de consumo masivo cualquiera: es un dispositivo médico. Y Floppy fue explícita al respecto: “Me fijo con qué marcas trabajo, más cuando tiene que ver con un tema de salud. Sé qué recomendar, me fijo que está avalado por ANMAT”, expresó.

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Floppy Tesouro luce radiante y recuperada, disfrutando de una salida en un local nocturno tras su reciente internación.

La coincidencia temporal agravó todo. La campaña falsa circuló precisamente durante el período en que ella estuvo enferma con una serie de contratiempos físicos. “Hace muy poco estuve justamente muy complicada. Gracias a Dios ya estoy recuperada, pero la pasé muy mal”, señaló. Fue en ese contexto donde la marca insertó su imagen para promocionar el producto.

“Es como de muy mal gusto utilizar la imagen de alguien público para vender un producto sin una contratación”, dijo. Y subrayó que lleva más de 20 años trabajando en los medios con una política clara: “Soy muy responsable con la comunicación, muy auténtica”.

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Según contó la modelo, Salvador, su pareja y abogado, tomó cartas en el asunto y se comunicó directamente con la marca. “Ellos piden mil disculpas, que no tomaron dimensión”, señaló, sobre una respuesta que no la conformó. Para Floppy, reconocer el error en privado no alcanza. El daño ya estaba hecho: su imagen había circulado asociada a un producto que desconoce, en un contexto de salud, sin que ella pudiera controlarlo ni desmentirlo a tiempo.

Las dos fotos de Floppy Tesouro: una real, otra fake

Floppy eligió hablar en público porque considera que el caso tiene una dimensión que trasciende lo personal. “Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquier otro colega”, advirtió. Su reclamo apunta en dos direcciones. Por un lado, exige que quienes fabricaron la imagen se hagan responsables: “Es mi trabajo y la realidad es que me parece importante visibilizarlo para que esto no suceda más”. Por el otro, deja en claro un principio que considera innegociable: “Ser pública no quiere decir que puedan usar la imagen de uno para cualquier cosa”.

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El caso, según Floppy, es “la primera vez” que le ocurre algo así en más de dos décadas de carrera. Y cerró su descargo con un llamado directo: “Me parece interesante que se tomen cartas en el asunto con este tipo de temas, porque no deben de suceder”.

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