Milan Kundera ya descansa en Brno, su ciudad natal: se cumplió el último deseo del autor de ‘La insoportable levedad del ser’

Los restos de Milan Kundera y de su esposa Vera fueron enterrados en Brno, la ciudad natal del escritor en República Checa

Los restos del novelista Milan Kundera y de su esposa Vera fueron enterrados en la ciudad natal del escritor, Brno, en República Checa, informó la alcaldía. Kundera, fallecido en París a los 94 años en 2023, fue incinerado y su mujer guardó las cenizas hasta su muerte, ocurrida en 2024. Su editor y el embajador de República Checa en Francia llevaron las urnas a Brno en enero de 2025, cumpliendo con el deseo de la pareja.

Kundera y su esposa emigraron a Francia desde la Checoslovaquia comunista en 1975. “El entierro se celebró con la presencia de un círculo reducido de familiares, amigos, personal de la embajada francesa y representantes de Brno, ciudad de la que Kundera era ciudadano honorario”, indicó el ayuntamiento en su sitio web.

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Las urnas permanecieron durante meses en la Biblioteca Regional de Moravia, en Brno, a la espera de que se preparara un lugar digno para su descanso definitivo. El entierro en el cementerio central de la ciudad pudo concretarse recién cuando el concurso arquitectónico para el diseño de la tumba llegó a su fin.

El entierro de Milan Kundera se realizó con familiares, amigos, personal de la embajada francesa y representantes de Brno

Los Kundera fueron enterrados bajo una lápida blanca diseñada por el arquitecto austríaco Johannes Paar, que da la impresión de flotar sobre la tumba. Paar ganó en 2025 un concurso arquitectónico en el que se evaluaron 39 propuestas. Su diseño “respeta el deseo de los Kundera de una tumba sencilla y modesta, acorde con el estilo literario del autor”, añadió el ayuntamiento.

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Durante la ceremonia, el embajador de Francia en República Checa depositó una corona de flores en nombre del presidente Emmanuel Macron. La alcaldesa de Brno, Marketa Vankova, destacó que la ciudad consideró “un gran honor” poder cumplir el último deseo del escritor de reposar en su ciudad natal y “cerrar simbólicamente el círculo de su vida”.

Kundera es conocido por novelas como La broma, El libro de los amores ridículos y sobre todo por La insoportable levedad del ser, una reflexión sobre primavera de Praga y el exilio, que lo consagró como uno de los mayores escritores del siglo XX. Con frecuencia fue mencionado como favorito para ganar el Premio Nobel de Literatura, pero nunca lo obtuvo.

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La tumba de Milan Kundera y Vera tiene una lápida blanca diseñada por el arquitecto austríaco Johannes Paar

Milan Kundera y su ciudad natal

Milan Kundera nació el 1 de abril de 1929 en el barrio de Královo Pole, en Brno, entonces parte de Checoslovaquia. Su padre, Ludvík Kundera, fue un reputado pianista y musicólogo que dirigió la Academia de Música Janáček de la ciudad entre 1948 y 1961, y fue alumno del propio compositor Leoš Janáček. Desde niño, Milan aprendió a tocar el piano junto a su padre, influencia que atravesó toda su obra literaria. Completó sus estudios secundarios en Brno en 1948, año en que partió a Praga para estudiar literatura y estética, y luego guion y dirección en la Academia de Artes Cinematográficas.

La relación de Kundera con Brno fue, sin embargo, ambivalente durante décadas. Tras el aplastamiento de la Primavera de Praga en 1968, las autoridades comunistas prohibieron sus libros, lo expulsaron del partido y lo apartaron de sus cargos docentes. En 1975 emigró a Francia, donde enseñó en la Universidad de Rennes y más tarde en la École des Hautes Études de París. El régimen checoslovaco le retiró la ciudadanía en 1979, y no la recuperó hasta 2019. Brno lo nombró ciudadano honorario en 2009, gesto con el que la ciudad empezó a reclamar al escritor que alguna vez la abandonó obligado.

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Con información de: AFP

[Fotos: Municipio de Brno]