Banksy vs Banksy: dos exposiciones rivales abordan la obra del más famoso de los grafiteros

En una ciudad famosa por sus grafitis y murales, exposiciones rivales en Belgrado que muestran el impacto del artista callejero británico Banksy han dado lugar a un colorido debate sobre la comercialización del arte callejero.

Banksy, cuya identidad es públicamente desconocida y es objeto de febriles especulaciones, ha recorrido el mundo durante décadas pintando murales clandestinos en espacios públicos, incluso en la Cisjordania ocupada, Londres y Los Ángeles.

El artista casi nunca brinda respaldo oficial a las exhibiciones que muestran sus obras.

Pero en Belgrado hay dos galerías que muestran su obra.

Una galería presenta obras certificadas de Banksy en una exposición organizada por David Rjazancev con piezas de colecciones privadas

En una muestra, titulada simplemente Banksy, la colección presenta principalmente impresiones y carteles, incluidas portadas de álbumes de varios músicos, colaboraciones con Greenpeace y una secuencia de apertura alternativa para la popular serie Los Simpsons, que el artista adaptó.

Allí, los visitantes han inundado las redes sociales con fotografías tomadas junto al modelo de una bomba que se hizo famosa en varios murales de Banksy.

La muestra, cuya entrada cuesta hasta 1.300 dinares (11,6 dólares), ha sido organizada por la galería eslovena Deva Puri. El comisario es David Rjazancev, que ha trabajado durante una década en el proyecto, que ofrece a los visitantes un recorrido multimedia centrado en las obras de Banksy.

Rjazancev dijo que la exposición se basó en obras de arte prestadas de galerías, museos y colecciones privadas después de verificar su autenticidad.

La exposición multimedia “Banksy”, promovida por la galería Deva Puri, incluye colaboraciones del artista con Greenpeace y Los Simpsons

El espectáculo ha enfrentado algunas críticas y ha llevado a la creación de una exposición rival gratuita.

Nemanja Janjic, comisario de la exposición rival titulada El falso Banksy, mensaje real, dijo que le sorprendió el cobro de entradas sin el consentimiento del artista, lo que contradice el mensaje antisistema de Banksy.

“Su arte es, ante todo, una crítica al consumismo, al elitismo y al lucro, con un mensaje claro de que el arte debe ser accesible para todos”, dijo Janjic.

En la exposición de Janjic, los visitantes pueden destruir impresiones artísticas utilizando una trituradora de papel en un homenaje a la recreación de Love Is in the Bin, la intervención artística de Banksy de 2018 en Sotheby’s Londres, donde su pintura se autodestruyó inmediatamente después de ser vendida.

Visitantes critican el cobro de entradas en la exposición "Banksy", señalando contradicciones con el mensaje antisistema del artista

“Sus obras no están destinadas al consumo masivo... no es capitalista ni comercial”, declaró a la AFP una residente de Belgrado que se presentó como Vanja tras salir de la exposición El falso Banksy.

Belgrado ha sido famosa durante mucho tiempo por su arte callejero; las murallas de la ciudad albergan retratos de señores de la guerra, estrellas de rock y poetas, junto con odas nacionalistas a Rusia y reivindicaciones sobre el vecino Kosovo.

Durante las recientes protestas lideradas por estudiantes, los manifestantes también reimaginaron a la famosa niña de Banksy alcanzando un mural de globos rojos en forma de corazón para incluir una huella de mano ensangrentada, el símbolo del movimiento anticorrupción.

Fuente: AFP.

Fotos: Andrej ISAKOVIC / AFP.