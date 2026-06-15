Muere Anne Schedeen a los 77: interpretó a la madre de ALF, el extraterrestre que protagonizó la mítica serie de los años ochenta

Anne Schedeen, la mamá de ALF

La actriz Anne Schedeen ha muerto a los 77 años, según han informado diversos medios norteamericanos tras la confirmación de su familia y de su agente Tom Markley. La actriz interpretó a Kate Tanner, la madre de la familia de ALF, durante las cuatro temporadas de la comedia de NBC entre 1986 y 1990.

La familia anunció el domingo en Facebook que la actriz “falleció en paz”. La causa de la muerte no se conoció de forma inmediata. En el mensaje difundido por sus familiares, la despedida define a Schedeen como una mujer de “energía creativa” extraordinaria, con “un humor afilado”, devoción por su familia, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La publicación añade que quienes la conocieron la quisieron “muchísimo”.

PUBLICIDAD

Los familiares también trasladaron unas palabras atribuidas a la actriz: “Siempre estoy con vosotros”. En ese mismo texto, sostienen que su recuerdo permanece en “las memorias, las obras de arte, las carcajadas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y la alegría de vivir”.

Kate Tanner (Anne Schedeen)

La familia pidió que, en lugar de flores, se hagan donaciones a Habitat for Humanity, una de las causas favoritas de la actriz. Markley también confirmó el fallecimiento y aseguró: “Annie lo era todo para su familia y para esta agencia”.

PUBLICIDAD

Una larga trayectoria en cine y televisión

Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en Portland, en el estado de Oregón, con el nombre de Luanne Ruth Schedeen. Empezó a estudiar interpretación siendo niña y se formó y actuó en el Portland Civic Theatre.

Después de participar en teatro de cena en Hawái, se trasladó a Nueva York para intentar abrirse camino como actriz y comenzó en el teatro de verano. Más tarde se mudó a Los Ángeles, donde firmó un contrato con Universal Pictures.

PUBLICIDAD

Con la llegada de C.H.U.E.C.O. a toda Latinoamérica en Malditas Series hablamos sobre Sitcom Familiares a través de los años. Algunas de las series de las que hablamos, son: ALF, Lazos de Familia, Casados con hijos, Mi familia es un dibujo, Grande Pa, entre otras.

Su debut en pantalla llegó en 1974 con un episodio de The Six Million Dollar Man. A partir de ahí, encadenó apariciones en series como McCloud, La mujer biónica, Emergency!, The Incredible Hulk, Three’s Company, Cheers, Magnum PI, Se ha escrito un crimen y Judging Amy.

En cine participó en títulos como La criatura infernal en 1976, Vuelo hacia la catástrofe y Exo-Man en 1977, Champions: A Love Story en 1979, Second Thoughts en 1983, Slow Burn en 1986 y Cast the First Stone en 1989.

PUBLICIDAD

Su papel más recordado: ALF

Schedeen deja a su marido desde hace 55 años, Christopher Barrett; su hija Tay Barrett; su nuera Hilary Flynn; su hermana Sarabeth Schedeen; su sobrina Minnie Land; su hermano Roland “Tony” Schedeen; su cuñada Julieanne Schedeen; y sus perros rescatados Roo y Red.

La familia de ALF

También deja en el imaginario de toda una generación a esa madre comprensiva que acoge en su casa a ese simpático pero descarado extraterrestre que fue ALF y que se coló en las casas de finales de los años ochenta dejando una huella imborrable dentro de la cultura popular.

PUBLICIDAD