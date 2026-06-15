Cultura

La bestseller sueca Camilla Läckberg regresa con una nueva novela de la saga de “Los crímenes de Fjällbacka”

Con más de 40 millones de ejemplares vendidos en el mundo, la autora llega a las librerías con “El llanto de los muertos”

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Camilla Läckberg (Foto: Julieta Ferrario)
Camilla Läckberg (Foto: Julieta Ferrario)

La escritora sueca Camilla Läckberg, que ha vendido más de 40 millones de ejemplares en el mundo, volverá a las librerías el próximo 26 de agosto con El llanto de los muertos, una nueva entrega de su célebre serie ‘Los crímenes de Fjällbacka’.

La publicación, que llegará de la mano de Planeta en castellano y Columna Edicions en catalán bajo el título ‘La ploramorts’, marca la duodécima entrega de la serie, pero, según han informado las editoriales, puede leerse de forma independiente.

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Asimismo, ‘El llanto de los muertos’ recupera personajes clásicos de la serie como la escritora Erica Falck y el policía Patrick Hedström, que, treinta años después y gracias a un hallazgo fortuito, retoman la investigación de la desaparición de Sofie y Falck, por su cuenta, acude a Aino, la plañidera (la mujer que llora por los muertos) para buscar respuestas.

La bestseller sueca regresa con una nueva novela de la saga de “Los crímenes de Fjällbacka” (EFE/Grupo Planeta)
La bestseller sueca regresa con una nueva novela de la saga de “Los crímenes de Fjällbacka” (EFE/Grupo Planeta)

Por otro lado, la novela también aborda cuestiones actuales como la salud mental, la maternidad imperfecta, el envejecimiento o la violencia estructural, así como la presencia del folclore mágico con el personaje de la plañidera, Aino, que es capaz de comunicarse con las almas de los muertos.

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Läckberg, que es la una de las escritoras de novela negra más leídas en España, donde ya acumula más de 2 millones de ejemplares vendidos, irrumpió en el panorama literario sueco en 2002 precisamente con la primera entrega de la serie de Fjällbacka, ‘La princesa de hielo’.

Desde entonces, además de su celebrada serie, Läckberg es también autora de novelas como ‘Mujeres que no perdonan’ (Planeta y Columna, 2020) o ‘Verdad o reto’ (2023) y de una trilogía con el reconocido mentalista Henrik Fexeus con los libros ‘El mentalista’ (2022), ‘La secta’ (2023) y ‘El espejismo’ (2024).

La autora ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Gran Premio de Literatura Policíaca de Francia y al premio Mujer del Año en Suecia.

Fuente: EFE

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