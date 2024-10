El genio del terror: cinco cuentos de Stephen King para ir esperando Halloween

Más allá de los monstruos, King observa la esencia humana, allí donde lo desconocido enfrenta al alma con sus propios límites - (EFE/Maja Hitij/Archivo)

Pocas figuras en la literatura contemporánea han logrado el impacto cultural de Stephen King. Nacido en Maine en 1947, King ha creado un universo sombrío y cautivador que explora los rincones más oscuros del miedo humano. Desde sus primeras obras, como “Carrie” y “El resplandor”, hasta su más reciente libro, “Si te gusta la oscuridad”, su producción incansable ha dejado una huella imborrable en el terror, el suspense y la ciencia ficción.

Con más de 350 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, sus libros no solo aterrorizan, sino que también reflexionan sobre la naturaleza del mal, el sufrimiento y la esperanza. King, a los 77 años, sigue siendo una voz activa y creativa, cautivando tanto a nuevos lectores como a generaciones que han crecido con sus monstruos y paisajes mentales llenos de sombras. Su capacidad para entrelazar lo cotidiano con lo sobrenatural lo convierte en un autor perfecto para Halloween, donde el miedo se vive a través de relatos íntimos que desafían los límites de la mente humana.

Cinco cuentos de Stephen King para leer en Halloween

1. “El superviviente”

En una pequeña isla desierta, un médico traficante de heroína se encuentra al borde de la muerte por inanición. La angustia lo empuja a considerar lo impensable: alimentarse de sí mismo. King pone a prueba los límites del instinto de supervivencia en esta obra que mezcla desesperación física con horror psicológico. Ideal para Halloween por su tensión constante y su reflexión sobre los impulsos primitivos. Dice: “Me llamo Richard Pine y éste es mi diario. Si me encuentran (o mejor, cuando me encuentren), puedo destruirlo fácilmente. No me faltan cerillas. Cerillas y heroína. De las dos cosas tengo enormes cantidades, aunque ninguna de las dos valga nada aquí, ja, ja. De modo que escribiré. Al menos, para pasar el tiempo”.

2. “El mono”

Un juguete siniestro protagoniza este cuento clásico del terror. El mono de platillos no solo es aterrador por su apariencia, sino porque cada vez que toca los platillos, una muerte está a punto de suceder. King transforma el miedo a lo aparentemente inocuo en una pesadilla atávica, donde la infancia y la muerte se entrelazan. Este relato te sumerge en el terror psicológico, ideal para sentir escalofríos en una noche oscura.

Los relatos cortos de King sumergen al lector en el horror esencial, donde la amenaza no necesita rostro para permanecer en la mente - (Shutterstock)

3. “Los chicos del maíz”

En un pueblo perdido rodeado de maizales, una pareja descubre una sociedad oculta de niños que rinden culto a una deidad maligna, “El que camina detrás de las filas”. Este cuento, inspirado en el horror cósmico de H. P. Lovecraft, explora la crueldad infantil y el miedo ancestral a lo desconocido. Llevado al cine varias veces, es uno de los relatos más icónicos y perturbadores de King.

4. “La balsa”

Cuatro amigos universitarios disfrutan de un día en un lago aislado, pero pronto descubren una extraña sustancia viscosa flotando en el agua que parece tener vida propia. Este cuento combina terror clásico con elementos de ciencia ficción, convirtiendo el entorno natural en un campo de amenazas mortales. Perfecto para quienes buscan una lectura con suspense creciente y un giro inesperado.

5. “El cuerpo”

Una historia conmovedora y macabra sobre la amistad, la adolescencia y los ritos de paso. Un grupo de amigos se embarca en la búsqueda de un cadáver, pero el viaje revela más sobre ellos mismos que sobre la muerte. King aborda el miedo desde una perspectiva emocional, explorando cómo los traumas infantiles pueden ser tan aterradores como cualquier monstruo. Adaptada al cine como Cuenta conmigo, esta obra es perfecta para aquellos que buscan un terror más psicológico e introspectivo.

Famoso por su disciplina de escritor, King ha escrito la mayor parte de su obra en máquinas mecánicas, creando una rutina de escritura casi ritual - (Warner Bros.)

El mundo según Stephen King y su impacto cultural

La influencia de Stephen King ha traspasado los límites de la literatura, moldeando la cultura popular de forma indeleble. Su legado no solo se ve reflejado en los millones de lectores que han crecido con sus libros, sino también en las innumerables adaptaciones al cine y la televisión. Películas icónicas como “El resplandor” de Stanley Kubrick, “Carrie” de Brian De Palma, o la reciente serie “It”, han llevado el terror de King a nuevas audiencias, reinventando su obra y asegurando su lugar en la imaginación colectiva. Incluso series de culto como Stranger Things rinden homenaje a su estilo, con referencias directas a sus personajes y tramas, demostrando que King no solo crea historias, sino universos que continúan resonando décadas después de su publicación.

Más allá de los monstruos sobrenaturales y las situaciones extremas, King explora conflictos humanos fundamentales. En el corazón de su narrativa está la lucha eterna entre el bien y el mal, una pugna que en sus relatos rara vez se simplifica en términos absolutos. Sus villanos, como Randall Flagg o Pennywise, encarnan fuerzas casi cósmicas, pero también reflejan los temores más íntimos de la psique humana: el miedo a lo desconocido, la muerte, la locura. Sin embargo, a pesar del tono oscuro que caracteriza gran parte de su obra, King nunca deja de entrever una chispa de esperanza, una idea de que, incluso en los momentos más aterradores, hay espacio para la redención o la supervivencia.

La infancia y el trauma son otras constantes en su obra. King a menudo regresa a la niñez como una etapa vulnerable, llena de miedos que con frecuencia se materializan en sus relatos. La capacidad de los niños para ver lo que los adultos no pueden es un tema recurrente, como en “It” o “El cuerpo”, donde los jóvenes protagonistas no solo enfrentan horrores externos, sino también el dolor de crecer en un mundo lleno de violencia y pérdida.

Asimismo, su obra también toca los límites de la cordura y la obsesión. En novelas como “Misery”, donde un escritor es secuestrado por su fan más devota, King examina el lado oscuro de la fama y la creación artística, reflejando en muchos casos su propia experiencia como autor.

Además, King es conocido por su disciplina de escritura implacable. Dedicando entre seis y ocho horas diarias, produce cada historia con una rigurosidad que se refleja en su prolífica obra, que abarca más de 60 novelas y 200 relatos. Para King, escribir es una lucha entre la claridad narrativa y sus propios miedos, un ejercicio de autoexploración constante. Las historias son, en sus palabras, una forma de “dar orden a los fantasmas”. A lo largo de los años, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la adicción y cómo estos períodos oscuros influyeron en personajes como Jack Torrance en “El resplandor”, un escritor alcohólico cuya propia ira lo consume.