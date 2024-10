Diez frases de Mariana Enriquez, la reina latina del terror

10 frases de Mariana Enriquez, la reina latina del terror (Crédito: Nora Lezano)

Mariana Enriquez es una de las escritoras más prestigiosas de la actualidad. Convertida en bestseller por sus lectores y en referente contemporánea por la crítica, sus libros usan el terror para pensar el presente. Es una escritora de género, sí, pero hay algo más: la posibilidad de que la imaginación se salga de los cánones y el lector quede atrapada en un mundo de ficción durante horas. Pero además de sus libros, Mariana Enriquez es una gran oradora.

Una buena muestra de eso es No traigan flores, un espectáculo donde lee y habla y la gente se siente muy convocada. Otro muestra es cada una de las entrevistas que brinda, donde se muestra inteligente y sagaz. A continuación, un recorrido por algunas de las cosas que dijo en esos reportajes, donde a partir de un libro nuevo o algún episodio coyuntural, desarrolla ideas que nos dejan a todos pensando un largo rato. Elegimos 10 y son estas:

Sobre el espiritismo

(Entrevista con Infobae, abril de 2024):

- “No sé si creo en el espiritismo pero sí me seduce estéticamente. Porque además tiene algo menos naif, algo que no implica la curación. Yo quería un trauma, en el cuento de fantasmas siempre estoy con el trauma. Pero esta gente lidia con el trauma pero ninguno lo resuelve. O sea, el trauma está ahí todo el tiempo. No se va a ir. Se puede aprender a lidiar con eso, pero a mí la obsesión con la cura del trauma o con el skin care para no tener trauma, bueno, hay algo de eso que me parece una negación de la muerte”.

“No sé si creo en el espiritismo pero sí me seduce estéticamente" (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Sobre los fantasmas

(Charla en México, noviembre de 2023):

- “El fantasma pide justicia o cuenta el trauma por el que pasó. En el cuento contemporáneo el fantasma es persistente, porque la justicia se tiene que hacer en vida y es muy metafórico con América Latina. El fantasma siempre me pareció una perfecta metáfora del trauma, desde las historias de fantasmas más clásicas. Además el fantasma tiene que ver con la memoria, y creo que nuestros países están un poco condenados a la memoria, para no repetir cosas”,

Sobre el renacimiento del terror

(Festival LEER de San Isidro, marzo de 2023):

- “Ahora hay una generación de escritores de mi edad y un poco más grandes, en América Latina pero también en Estados Unidos; en todas partes hay un renacimiento del terror que tiene que ver con que hay más comunicación. Ahora tenés una escena con editoriales que editan terror, con autores que publican terror, conmigo fueron fabulosamente generosos en todos lados, sobre todo los norteamericanos. Me parece que se entró en otro momento.

Sobre la imaginación

(Entrevista en EFE, octubre de 2023):

- “Cuando escribo paso la mitad del tiempo en mi imaginación y es genial poder vivir en dos realidades durante años”.

Sobre lo real

(Charla en Montevideo, septiembre de 2024):

- “El concepto de lo real es muy tenue y eso da mucho miedo, más allá de lo que pase en el día a día con la incertidumbre económica, la inseguridad criminal, dramas que son más o menos los de siempre; pero tenés que agregarle una especie de desconfianza absoluta en lo que es real. Eso me parece bastante terrorífico”.

"En todas partes hay un renacimiento del terror" (Crédito: Nora Lezano)

Sobre el triunfo de Javier Milei

(Entrevista con EFE, marzo de 2024):

- “Milei no es un marciano, había unas condiciones de hartazgo de la población muy peligrosas que la política no supo contener ni quiso verlo y eso dio lugar a que la gente tomara la decisión maximalista. No se pueden simplificar las consecuencias para todos los votantes, que acabaron eligiendo un extremo”.

Sobre el progresismo

(Entrevista en elDiario.ar, junio de 2024):

- Hay una sociedad que tiene un hartazgo y que encuentra una esperanza en un personaje que claramente tiene un carisma. Y eso es terrorífico porque quiere decir que estaban muy desesperados. Y también es terrorífico que las opciones progresistas y de política más convencional no lo hayan visto, porque quiere decir que además de desesperados, estaban desamparados por sus representantes. En vez de enojarse y culpar a la gente hay que decir: ¿Qué hizo mal el progresismo cómodo que dejó a la gente abandonada? La responsabilidad de tener estos fenómenos también es de los representantes que no lo pudieron detener. No solo no le solucionaron la vida a la gente, sino que además dejaron que creciera una opción política peligrosa y eso es gravísimo.

Sobre los votantes de La Libertad Avanza

(Feria del Libro de Buenos Aires, mayo de 2024):

- “No creo que la enorme mayoría de la gente que lo votó sea mala persona, o quiera un futuro peor, es un problema de los dos lados pero me preocupa que haya un abismo tan importante entre los que pensamos distinto”.

”Estamos ante un mundo que se está muriendo. Nosotros mismos quemamos la casa. Estamos en un estado agónico" (Foto: EFE/Quique García)

Sobre el tiempo bisagra que vivimos

(entrevista en La Nación, abril de 2024):

-”Estamos ante un mundo que se está muriendo. Nosotros mismos quemamos la casa. Estamos en un estado agónico. Es cierto que la idea de la extinción no es nueva, tenés todo el terror norteamericano de los años 50. El miedo es a morirse, siempre fue así. Pero, a diferencia de otros tiempos, este es un momento muy bisagra. Estamos viviendo muchos fines, todos juntos y eso nos está enloqueciendo.”

Sobre la actualidad

(Charla en Montevideo, septiembre de 2024):

- “Si estamos hablando de 2024, creo que no es tan terrorífico como 1940, 1989 en Rusia o los 70 en América Latina, pero tiene sus propios horrores. Nnadie sabe qué va a pasar”.