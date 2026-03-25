Cultura

Tres obras inéditas de Joan Miró salen a subasta

Dos obras murales y una pintura ‘oval’ inéditas del pintor catalán serán vendidas en París

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Tres obras inéditas de Miró
Tres obras inéditas de Miró se exhiben en París antes de salir a subasta

Dos obras murales y una pintura ‘oval’ inéditas del pintor catalán Joan Miró (1893-1983), valoradas entre 30.000 y 400.000 euros, se exhibirán hasta el viernes 3 de abril en París, dos semanas antes de que salgan a subasta en Antibes (sur).

Con motivo del Salón del Dibujo de París, que se celebra entre este miércoles y el próximo lunes en la capital francesa, la casa de subasta Metayer-Mermoz expondrá desde este jueves las tres obras de Miró, datadas de 1971 y 1972.

Los dos murales, de 86 centímetros de alto y más de cuatro metros de largo, fueron encargados por los marchantes de arte Aimé y Marguerite Maeght para las barandillas de un apartamento en París, y representan figuras propias del universo artístico de Miró, como asteriscos, puntos y líneas transversales.

Según explicó el subastador Matthieu de Saluces, representante del estudio de la casa Metayer-Mermoz, estas obras fueron “una especie de dibujo preparatorio” para las barandillas, que serían recubiertas con piezas de plexiglás.

Dos obras murales y una
Dos obras murales y una pintura 'oval' inéditas del pintor catalán Joan Miró (1893-1983) se exhibirán hasta el viernes 3 de abril en París

Este material era un recurso habitual del artista francés Edmond Vernassa, amigo del matrimonio al que le encargaron ultimar el trabajo y al que el jefe de la casa de subastas, Guillaume Mermoz, conocía de primera mano.

“La familia (de Vernassa) recordó que dentro de un tubo había dos dibujos. Así que, al abrirlo y desenrollarlos Mermoz, este reconoció inmediatamente las obras, con el trazo característico de Miró y los letreros que todos reconocemos”, detalló De Saluces.

Ambas obras están valoradas entre 200.000 y 400.000 euros, una estimación que el subastador atribuye a “la importancia del periodo” en la obra de Miró, marcada por su viaje a Japón y sus grandes dimensiones, que “se salen de los cánones más clásicos”.

Saldrán a subasta por un
Saldrán a subasta por un valor potencial conjunto de entre 430.000 y 850.000 euros

“Son obras que han permanecido en el olvido durante al menos 30 años, y diría que incluso 50, en el mismo taller; el apartamento del señor Edmond Vernassa. Así que se trata de un redescubrimiento total”, agregó.

Por su parte, el pequeño ‘dibujo oval’ muestra a un ‘loro’ multicolor circunscrito en la silueta de un sol, una imagen que Miró ideó para la Oficina de Turismo de Mallorca y que hoy está valorada entre 30.000 y 50.000 euros.

Los tres Miró podrán verse una última vez en Antibes, donde se expondrán el sábado 18 y el domingo 19 de abril, cuando saldrán a subasta por un valor potencial conjunto de entre 430.000 y 850.000 euros.

Fuente: EFE

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