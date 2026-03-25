El ácido informe en Francia sobre los rivales de Argentina en los amistosos: “¿Por qué siempre juegan ante equipos modestos?”

Messi durante el amistoso en el que Argentina goleó a Puerto Rico (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A horas de disputarse la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo, un medio francés encendió el debate con un artículo en el que cuestiona la dimensión de los rivales del actual campeón del mundo. “Mauritania y luego Zambia: ¿por qué Argentina siempre se enfrenta a naciones pequeñas en partidos amistosos?”, fue el título de una nota publicada en el diario L’Equipe, donde analizaron el andar del elenco de Lionel Scaloni desde Qatar 2022 hasta hoy.

Desde el periódico francés remarcaron que desde la conquista en Lusail, la Albiceleste nunca se enfrentó a un seleccionado europeo ni a alguno que esté clasificado entre los mejores 20 del mundo en un duelo amistoso. “Sin ánimo de ofender a los mauritanos, este rival que figura en el puesto 115 del ranking FIFA resulta un tanto sorprendente para un campeón del mundo. Especialmente a tres meses de defender su título”, fue uno de los disparadores, tomando como referencia la exhibición que los argentinos darán este viernes en la Bombonera ante Mauritania y el próximo martes (en el mismo escenario) ante Zambia.

En L’Equipe publicaron un gráfico donde compararon todos los amistosos de Argentina y Brasil, formando un promedio del puesto que ocupan los seleccionados que enfrentaron en los últimos tres años dentro del ranking FIFA: los de la Albiceleste arrojan el 85° lugar de la nómina, mientras que los adversarios de los brasileños el vigésimo puesto. En tanto, subrayaron que mientras el conjunto nacional nunca enfrentó a un oponente Top 20, la Verdeamarelha lo hizo contra un total de 10 y Colombia contra 9.

El artículo que publicó el medio francés L'Equipe sobre los rivales a los que enfrenta la selección argentina

La selección argentina llegará a la Copa del Mundo 2026 con un total de 13 partidos amistosos disputados desde la final contra Francia en Qatar 2022. Solamente cuatro de esos rivales disputarán la próxima cita mundialista que, vale recordar, amplió su cupo de 32 a 48 equipos. Fueron triunfos contra Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0) y Ecuador (1-0). Francia, por su parte, no disputó tantos partidos amistosos desde Qatar 2022 debido a su participación en las Eliminatorias UEFA y la Nations League que se disputa en su continente. No obstante, sus adversarios fueron de mayor nivel: Alemania y Escocia (2023); Alemania, Chile, Luxemburgo y Canadá (2024).

Los franceses le dieron crédito parcial a la “excusa” que en Argentina esgrimieron para afrontar estos amistosos: que los europeos juegan la Nations League e impiden encontrar fechas para medirse. Sin embargo, aclararon que podrían haber organizado encuentros contra rivales asiáticos, centroamericanos o africanos mucho más competitivos y las autoridades de la AFA no lo hicieron. Compartida toda su teoría, expusieron dos razones por las que Argentina se enfrenta con adversarios de menor fuste: el dinero y el ranking FIFA.

“Para atraer a los campeones del mundo, Angola pagó 7 millones de euros (...) Este afán de lucro también llevó a la AFA a organizar la gran mayoría de partidos en territorios propicios para su desarrollo comercial en Estados Unidos (Filadelfia y Los Ángeles) o Asia (China e Indonesia)”, puntualizó L’Equipe. Y añadió: “La estrategia financiera se complementa con la lógica deportiva ya que al enfrentar a rivales de menor nivel la Albiceleste ganó sus últimos 11 amistosos y aseguró el segundo lugar en el Ranking FIFA”.

Tras la cancelación de la Finalissima ante España luego de que Qatar se diera de baja como sede por la Guerra en Medio Oriente y Conmebol y UEFA no se pusieran de acuerdo por la sede y fecha del encuentro, la designación de los rivales de Argentina en los amistosos de esta fecha FIFA de marzo generó debate. “El cambio estratégico no le impidió a Argentina terminar cómodamente en la cima de las Eliminatorias y ganar la Copa América 2024. El Mundial, la verdadera prueba, será la prueba final”, concluyó el medio francés.

Más allá del informe que realizó el diario deportivo por excelencia en Francia y uno de los de mayor prestigio en toda Europa, hay que remarcar que el equipo que dirige Scaloni culminó como líder de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo a jugarse desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Con una cosecha de 12 triunfos en 18 partidos, acumuló 38 puntos, nueve más que su inmediato perseguidor (Ecuador) para clasificarse con tranquilidad a la máxima cita del fútbol mundial.

Entre los duelos más destacados, hay que recordar la histórica victoria en el estadio Maracaná ante Brasil por 1-0 con gol de Nicolás Otamendi, lo que significó la primera derrota como local para la Verdeamarela en la clasificación a una Copa del Mundo, y la revancha del clásico sudamericano en el Monumental, que acabó con una goleada 4-1 para la Albiceleste sin la presencia de Messi.

En marzo de 2023, Argentina celebró el título en la Copa del Mundo ante Curazao en Santiago del Estero (Fotobaires)

TODOS LOS AMISTOSOS DE ARGENTINA TRAS EL MUNDIAL 2022

Argentina 2-0 Panamá*

Argentina 7-0 Curazao*

Argentina 2-0 Australia*

Argentina 2-0 Indonesia

Argentina 3-0 El Salvador

Argentina 3-1 Costa Rica

Argentina 1-0 Ecuador*

Argentina 4-1 Guatemala

Argentina 1-0 Venezuela

Argentina 6-0 Puerto Rico

Argentina 2-0 Angola

Argentina-Mauritania

Argentina-Zambia

*Disputarán el Mundial 2026