De instructor de manejo a magnate de la F1: la fortuna de USD 2000 millones que logró el jefe de Mercedes Toto Wolff

El patrimonio neto de Toto Wolff asciende actualmente a unos 2.300 millones de euros (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

El austriaco Torger Christian Toto Wolff ha protagonizado una transformación notable en el universo de la Fórmula 1, pasando de instructor de manejo a convertirse en el multimillonario jefe del equipo Mercedes, una de las escuderías más exitosas de la última década. Según reportó Motorsport.com, el patrimonio neto de Wolff asciende actualmente a unos 2.300 millones de euros, resultado de una carrera marcada por decisiones empresariales clave y una visión estratégica aplicada tanto a las finanzas como al automovilismo.

Nacido en Viena, hijo de madre polaca y padre rumano, Wolff despertó su pasión por los autos durante su adolescencia. Participó en la Fórmula Ford de Austria y Alemania, financiando sus primeras carreras como instructor de manejo en el Red Bull Ring. Pronto reconoció que no lograría un futuro relevante como piloto, por lo que se inscribió en la Universidad de Viena para estudiar economía. Su paso por la universidad fue breve, ya que abandonó los estudios para iniciar una carrera en la banca, donde se orientó hacia el capital de riesgo y la inversión en empresas emergentes.

Según detalló dicho medio, el primer gran salto económico de Wolff ocurrió en 1998, cuando fundó la empresa de inversiones Marchfifteen. El auge de las puntocom en esos años permitió que la compañía prosperara. En 2004, fundó Marchsixteen, un nuevo vehículo de inversión mediante el cual adquirió una participación minoritaria en HWA AG, la empresa fundada por Hans Werner Aufrecht, responsable del programa DTM de Mercedes. Esta conexión lo llevó a reavivar su vínculo con las competencias automovilísticas, participando en rallies y carreras de resistencia, aunque sin resultados que cambiaran su destino como piloto.

El punto de inflexión en la carrera de Wolff se produjo en 2009, al invertir en el equipo Williams de Fórmula 1. Su entrada en el consejo de administración y el posterior nombramiento como director ejecutivo en 2012 marcaron su ingreso definitivo en la élite del automovilismo.

Toto Wolff, junto a Lewis Hamilton, marcó una era en Mercedes (Photo by Kenan Asyali - Pool/Getty Images)

En 2013, Mercedes detectó la necesidad de renovar su estructura directiva para afrontar los profundos cambios técnicos que introdujo la reglamentación de la Fórmula 1 en 2014. Según reveló el propio Wolff en una entrevista con Forbes, la dirección de Mercedes le ofreció evaluar el rendimiento del equipo. “Era copropietario de Williams y las cosas iban bastante bien. Ganamos una carrera en 2012 y la alta dirección de Mercedes me pidió que analizara por qué su equipo no progresaba”, recordó Wolff. Tras realizar el análisis, recibió una propuesta formal para integrarse a la escudería alemana.

En un principio, Wolff rechazó la oferta debido a su compromiso financiero con Williams. La propuesta de Mercedes evolucionó hasta incluir una participación accionaria del 40%, aunque finalmente el directivo aceptó un 30% a cambio de una inversión considerable. El legendario piloto austríaco Niki Lauda se sumó al proyecto con un 10% del equipo, que por entonces tenía un valor menor a 250 millones de euros.

A partir de la temporada 2014, Mercedes modificó el rumbo de la Fórmula 1. El equipo estableció una hegemonía en la categoría, asegurando 15 títulos mundiales —entre campeonatos de pilotos y constructores— hasta 2021. Una de las claves fue la llegada de Lewis Hamilton, convencido por Lauda y respaldado por la visión de Wolff, en un momento de grandes transformaciones tecnológicas con la introducción de las unidades de potencia híbridas V6.

El auge del equipo y la posterior adquisición de los derechos comerciales de la Fórmula 1 por Liberty Media dispararon el valor de la escudería. Según datos de Motorsport.com, Mercedes alcanzó una valoración estimada en 5.200 millones de euros. Un dato relevante que respalda esta cifra es el acuerdo para la venta de una participación del 5% de la escudería a George Kurtz, director ejecutivo del patrocinador CrowdStrike, por 258 millones de euros en 2025.

Además de dirigir el equipo Mercedes, Wolff conserva un 33% de las acciones del equipo y posee una participación del 1% en Aston Martin Lagonda, la compañía matriz del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Su perfil como empresario se mantiene activo, ya que recibe un salario anual de aproximadamente 20 millones de euros solo por su labor en Mercedes. A esto se suman inversiones en compañías como BBR Rallye Racing, uno de los principales distribuidores de repuestos para rallies en Europa, y la gestión de una agencia de representación deportiva junto al expiloto Mika Häkkinen.

Más allá de las cifras, Wolff identifica el año 2014 como uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando en el Gran Premio de Austria —en el mismo circuito donde inició como instructor— Mercedes y Williams ocuparon las cuatro primeras posiciones. “Eso fue algo especial”, expresó el directivo.

El ascenso de Toto Wolff refleja la combinación de visión empresarial, experiencia en inversiones y una gestión capaz de transformar una escudería en un gigante de la Fórmula 1.