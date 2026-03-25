Cinthia Fernández denunció en la Justicia a la exesposa de Roberto Castillo: “Hasta las últimas consecuencias”

Luego de denunciarla ante la Justicia, Cinthia Fernández se mostró dura con Daniela Vera Fontana (Instagram)

Lejos de alcanzar una tregua, el enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana, la expareja de Roberto Castillo, suma cada día nuevos capítulos que ya desbordaron el plano mediático y desembocaron en el terreno judicial. El último cruce se dio a partir de un posteo de Fontana en sus redes sociales, que generó la enérgica respuesta de Cinthia, tanto en Instagram como a través de una denuncia formal.

Todo comenzó cuando Daniela publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que apuntó directamente contra Fernández. “A cierta gente le falta educación y, sobre todo, humildad. Ya fuiste desvinculada por no respetar el contrato que firmaste. Agrediste a abogadas con trayectoria, creyendo saber más por recién haber comenzado a estudiar”, escribió la arquitecta, haciendo referencia a la reciente incursión de la panelista en estudios jurídicos y a su perfil mediático. En el texto, Fontana enumeró episodios de supuesta violencia y ataques verbales de Cinthia hacia otras personas del entorno. “Venís señalando a distintas personas con supuestas amenazas, pero sin presentar ninguna prueba. Incluso mencionaste a Moria Casán, a quien además atacaste con calificativos irreproducibles. En ese video del corte de su programa, la violencia con la que te expresabas hablaba por sí sola”, sentenció.

La arquitecta también se animó a opinar sobre la forma en que Fernández maneja las cuestiones legales, remarcando: “No estudio Derecho, pero es evidente que confundís conceptos: las amenazas no corresponden al fuero de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Y cerró con un mensaje dirigido a todas las mujeres, marcando distancia: “No todas somos lo mismo. Y algo importante: no te dejes gritar ni denigrar como mujer… te lo digo desde la experiencia”.

El contundente posteo de Daniela contra Cinthia

La respuesta de Fernández llegó con la contundencia que la caracteriza. A través de una historia en Instagram, la panelista mostró el comprobante de una denuncia realizada ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. “Ya denuncié a Daniela Vera Fontana por amenazas y hostigamiento hacia mi persona. Me tiene cansada, harta y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, escribió Fernández, mostrando la constancia del trámite iniciado. Pero no se quedó ahí: “Ya no soporto más vivir así, que haga terapia o lo que tenga que hacer, pero yo con las amenazas de esta mujer no vivo más. Hace un año y medio aguanto esta situación. Ahora sí me cansé”, sentenció, dejando en claro el nivel de hartazgo y la decisión de avanzar hasta el final en el plano judicial.

La escalada continuó cuando Cinthia se expresó en una serie de videos, donde no escatimó en calificativos para su contrincante. “Ya estoy hinchada las pel... de vivir así, de soportar todos los días de mi vida. Estoy harta de Daniela, la ex de mi pareja. Estoy harta, es una pesada, es una resentida, es un asco de persona, me tiene harta. Por eso voy a hablar, porque ya no soporto más todos los días de mi vida tener que aguantar a esta piba”, lanzó Fernández, que denunció hostigamiento constante y se mostró decidida a ponerle un punto final a la situación.

En sus historias, Cinthia detalló cómo se enteró de que Daniela seguía al tanto de su vida privada. “Me han llegado capturas de este fin de semana, en donde esta mujer hace enigmáticos, se hace la canchera, ahí buscando sobre mi vida privada y queriendo contarla. ¿Pero vos sos estúpida, hace veinte años que trabajo en medios de comunicación? Hace 20 años la gente conoce mi vida entera. ¿Vos te pensás que yo no sé lo que hice de mi vida? ¿Vos me querés a mí venir a avergonzar con mi sexualidad? ¿Vos querés venir a decirme si hice fotos así, si hice fotos allá, si tengo esto? ¿Pero a vos realmente no te da la cabeza?”, planteó, indignada.

Cinthia mostró que decidió formalizar una denuncia contra la expareja de Roberto Castillo (Instagram)

La panelista también acusó a su rival de “amenazadora” y “extorsionadora”, y la cuestionó por supuestamente usar la bandera del feminismo solo cuando le conviene. “Porque para pedir plata te ponés el pañuelito verde y pedís: ‘Ay, me están incumpliendo, yo estoy sufriendo’. Vos tenés la historia, yo sufrí la misma historia y después sos una caradura, sos una machista”, sostuvo Fernández, que remarcó la contradicción entre las denuncias y los comentarios ofensivos que, asegura, recibe por parte de Fontana.

“Yo de mi vida hice lo que quise y no te tengo que dar explicaciones a vos ni a nadie. Soy libre de mi vida. ¿Qué te venís a hacer la misteriosa y amenazarme con eso? No hay nada más bajo y más machista que vos. Sos una doble vara, sos una caradura, se te cayó la careta, la gente ya te vio, ya no te cree nada. Con mi sexualidad, con lo que hago de mi cuerpo, si subo foto en pelotas, si hice treinta bailando, cincuenta cuadrás, salí en pelotas, lo que quise, me tapé cuando quise, siempre fui libre. ¿Vos venís a hablar de dignidad? ¿Qué te quedaste, 20 años atrás, querida? Vos sé digna, agarrá el título que tenés juntando polvo y andá a buscar laburo, flaca”, lanzó en medio de su enojo.

En el cierre, Fernández también apuntó contra las demandas económicas que, según ella, Fontana sostiene desde hace años. “Cinco palos y medio por mes recibís, flaca. ¿Y querés hacernos creer a todos que vos no podés mantener a dos bebés con cinco palos y medio y que estás alternando cuatro por siete cuando tenés ocho horas a las chicas en el colegio? ¿A quién le querés hacer creer el cuento?”, remató.