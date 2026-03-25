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Leticia Brédice deslumbró en el estreno de Doradas: las fotos con su novio y el nuevo proyecto teatral

La actriz asistió al estreno de la obra de José María Muscari y no se separó de su pareja, Martín Russo. El unipersonal con el que regresará a las tablas

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La sonrisa de Leticia Brédice
La sonrisa de Leticia Brédice en el estreno de la nueva obra de José María Muscari (Gentileza Prensa)

La reaparición de Leticia Brédice en la escena teatral porteña fue uno de los momentos más comentados durante el estreno de Doradas, la nueva obra dirigida por José María Muscari en el Teatro Nacional Cervantes. La actriz llegó acompañada por su pareja, el actor y director Martín Russo, y acaparó la atención del público y de los invitados que colmaron la sala en una función con localidades agotadas.

El evento reunió a destacadas figuras del espectáculo argentino en el Salón Dorado del tradicional teatro de la calle Libertad. Brédice, con un vestido de diseño europeo en tono beige y el cabello recogido, se convirtió en el centro de todas las miradas. Llegó de la mano de su novio y su aparición marcó su regreso a los grandes eventos culturales y sociales de la ciudad.

Martín Russo, a quien Brédice conoció durante la filmación de Mordisquito a mí no me la vas a contar -una serie sobre la vida de Enrique Santos Discépolo-, la acompañó en la primera fila. La actriz lo definió como “el gran amor y compañero de mi vida”, en alusión al vínculo que mantienen tanto en lo personal como en lo profesional. En la platea compartieron ubicación con personalidades como Gino Bogani, Mora Furtado, Osvaldo y Lidia Papaleo, Gerard Confalonieri e Ignacio Azumendi, todos invitados a la función inaugural.

Leticia Bredice junto a Ginette
Leticia Bredice junto a Ginette Reynal, Cristian Morales, Gerard Confalonieri, Ignacio Azurmendi Martín Russo y Martín Roig

En el escenario, Carolina Papaleo, Cristina Alberó, Ginette Reynal, Judith Gabbani y Marta Albertini protagonizan una obra que rinde homenaje a las grandes figuras del espectáculo nacional de las décadas del 70, 80 y 90. Con vestuario a cargo de Verónica de la Canal y la escenografía de Martín Roig, el proyecto, creado con IA por Muscari con la colaboración artística de Cristian Morales, explora la fama y el paso del tiempo mediante monólogos interpretados por actrices de extensa trayectoria

Leticia Brédice confirmó que volverá al mítico recinto para asistir a una función especial de carácter benéfico. Se trata de “La gala dorada de las mujeres doradas del Cervantes”, programada para el jueves 16 de abril a las 17, organizada por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes.

Leticia Brédice y Martín Russo,
Leticia Brédice y Martín Russo, inseparables en el estreno de Doradas

En paralelo, Brédice confirmó su regreso a los escenarios con un nuevo unipersonal titulado Milagros, escrito y dirigido por Cristian Morales, que se presentará los viernes, sábados y domingos a las 19 en La Cúpula, la sala ubicada en el noveno piso del Palacio Libertad. Este regreso marca una etapa relevante en su carrera, tras un período alejada de la actividad teatral.

El regreso de Brédice a las tablas ocurre tiempo después de sus declaraciones sobre aspectos de su vida ligados a la salud y la exigencia profesional. En una entrevista reciente en Bondi Live, reconoció haber atravesado situaciones difíciles relacionadas con su cuerpo: “Yo tomé anfetaminas para tener el peso que me decían las vestuaristas, los productores, para poder pertenecer”, admitió. Agregó que podía pasar hasta dos semanas sin comer, llevada por la obsesión con la imagen y los comentarios de su entorno, hasta que algo le hizo parar: “Empecé a escuchar que la gente se moría”.

La actriz explicó que dejar esas sustancias implicó un proceso complejo, donde la aceptación y la terapia resultaron fundamentales: “La verdad es que la salud mental te la modifica y emocional también”, aseguró. “Dije: ‘Yo tengo que parar y cuando se me termine el frasco no tengo que ir más a un homeopático mentiroso’. Eran recetas magistrales”, ironizó.

Leticia Brédice a pura sonrisa
Leticia Brédice a pura sonrisa con Carolina Papaleo, una de las protagonistas de Doradas

No fue la primera vez que la actriz de Nueve Reinas detalla su lucha contra las adicciones: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”, relató, poniendo el foco otra vez en la ingesta de pastillas. “Quería seguir tomando anfetaminas, es una adicción muy difícil de sacar, te quita la concentración, la autoestima”. Indicó además que en los años noventa el consumo de estas sustancias era un tema oculto entre las actrices:“En los ’90 si yo llegaba a decir esto era una vergüenza... las actrices decían: ‘No digas que tomas anfetaminas’”.

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