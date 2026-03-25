Cultura

El paisaje vivo de Mercedes Larreta, en la Galería Julia Baitalá

La nueva exposición de la artista destaca por sumergir al público en paisajes donde lo humano, lo animal y lo vegetal se entrelazan, invitando a una experiencia sensorial y contemplativa

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“El alma mínima de un
“El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua”, de Marcedes Larreta, en Galería Julia Baitalá

El agua y la vida vegetal dominan la nueva exposición de Mercedes Larreta en la Galería Julia Baitalá, donde la artista despliega pinturas y dibujos que invitan a observar el paisaje desde una relación de consciencia profunda con lo vivo.

En esta muestra, que abre el 25 de marzo, a las 18, las obras presentan escenas donde lo humano, lo animal y lo vegetal se entrelazan en un mismo plano, proponiendo una experiencia de atención y escucha.

Lo que distingue esta exposición, El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua, es la ubicación central del agua como estructura y ritmo pictórico. María Lightowler, autora del texto curatorial, destaca que en la obra de Larreta “el agua es pulso, es tiempo, es una forma de respiración que articula la pintura desde adentro”.

Esta característica marca un corrimiento en la perspectiva habitual: la mirada del espectador es desestabilizada cuando animales y plantas participan como sujetos activos, y el entorno se convierte en un tejido de simultaneidad y fragilidad.

La artista despliega pinturas y
La artista despliega pinturas y dibujos que invitan a observar el paisaje desde una relación de consciencia profunda con lo vivo

La propuesta curatorial enfatiza el corrimiento del punto de vista tradicional. Según Lightowler, la obra de Larreta “no busca fijar la imagen, sino acompañar los ritmos del entorno y abrir un campo de contemplación”. Las escenas que se desarrollan en sus piezas nunca resultan narrativas, sino que contienen una potencia al sugerir espacios de encuentro entre distintas formas de vida, donde “las aves —garzas, loros, cuerpos en desplazamiento— no funcionan como elementos decorativos, sino como sujetos de una mirada activa”.

La artista, nacida en Buenos Aires, ha forjado una trayectoria donde la pintura y la poesía se fusionan en una práctica caracterizada por la incertidumbre del trazo y la apertura contemplativa. Larreta estudió con referentes como Eduardo Audivert, Guillermo Roux y Eulogio de Jesús. En años recientes, amplió su proceso de trabajo en colaboración con figuras como Pablo Gianera, Diana Flatto y Ana Martínez Quijano, así como con los diseñadores Marius Riveiro Villar y Carlos Caturini.

La muestra se sustenta en la idea de que la pintura puede ser una práctica de atención y una forma de conversación silenciosa con el entorno. “La obra no se impone sobre el mundo, sino que se deja afectar por él”. Este desplazamiento abre una zona de ambigüedad estética y perceptiva, donde “las figuras, cuando aparecen, lo hacen en continuidad con el entorno, como si formaran parte de un mismo tejido vital”.

Según la curadora, la obra
Según la curadora, la obra de Larreta “no busca fijar la imagen, sino acompañar los ritmos del entorno y abrir un campo de contemplación”

La galería propone actividades para ampliar la experiencia de la exposición. El miércoles 15 de abril, Anabella Museri dirige una sesión abierta de armonización con cuencos tibetanos, concebida como un cruce entre arte, activismo y terapia vibracional. Además, el jueves 23 de abril, la artista estará presente para dialogar con el público en un recorrido por la muestra a partir de las 18 horas.

En el espacio de la Galería Julia Baitalá, El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua convoca al visitante a sumergirse en una práctica artística donde la imagen no captura, sino que acompaña el movimiento de lo viviente. Según la curadora, “allí, en ese cruce de miradas —entre lo humano, lo animal y lo vegetal— es donde su obra encuentra su potencia: en la posibilidad de reconocer, sin palabras, que formamos parte de un mismo paisaje”.

*“El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua”, de Marcedes Larreta, en Galería Julia Baitalá, Antezana 150, Villa Crespo, Buenos Aires. De martes a Viernes 14 a 19 hs. Sábados con Cita. Hasta el 28 de abril.

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