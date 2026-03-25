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El particular pedido de Mauro Icardi a la Justicia a menos de una semana de reencontrarse con sus hijas: los detalles

Luego de su llegada a suelo argentino junto a la China Suárez, el futbolista disfruta del tiempo con sus niñas junto a los de su pareja. Cuál fue su solicitud

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En medio de su visita al país, Mauro Icardi pidió quedarse más tiempo con sus hijas y desde el lado de Wanda Nara se lo habrían negado (La Mañana con Moria – El Trece)

La estadía de Mauro Icardi en la Argentina junto a sus hijas y la China Suárez parecía transcurrir en un clima de armonía y disfrute familiar. Hasta ahora. El delantero, que había retirado a sus niñas el viernes por la puerta del colegio, planeaba aprovechar al máximo el tiempo con ellas hasta el jueves 26 por la mañana. Sin embargo, la convivencia se vio alterada por un pedido especial del futbolista: extender su estadía, Icardi decidió acudir a la Justicia para solicitar unos días más juntos, pero se topó con una respuesta inesperada que terminó por encender una nueva polémica.

Según relató Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece), la respuesta no tardó en llegar, y no fue la esperada. Wanda Nara, a través de su abogada Ana Rosenfeld, habría rechazado la posibilidad de que las niñas falten dos días más al colegio, argumentando que “no quiere que las nenas falten tanto al colegio”. El periodista explicó que, por los feriados, las ausencias solo abarcarían miércoles y jueves. Sin embargo, la mediática se mostró inflexible y el pedido no fue autorizado.

El enojo de Icardi se hizo evidente ante la que considera una “vara injusta” de su ex. “Él dice que, en junio del año pasado, las niñas faltaron 15 días al colegio por un viaje al Norte que organizó Wanda. Ahora pide tres días con sus hijas, a las que no va a poder volver a ver hasta el mes de junio”, relató Méndez, dando cuenta del malestar del futbolista.

El futbolista, ante el deseo
El futbolista, ante el deseo de sus hijas de extender su estadía, habría solicitado un día más con ellas (Instagram)

Rosenfeld dijo que no, que va a ser hasta el jueves según lo dictado. Ahora, se entiende que se presentará al juez como un pedido de las nenas, por lo que el Ministerio Público Tutelar tiene que escucharlas”, continuó el periodista teniendo en cuenta que el regreso del futbolista al país sería para mediados de año, según contó.

El esfuerzo logístico para que Icardi pudiera compartir estos días con ellas no fue menor. Según el entorno del futbolista, debió hacer un pedido especial en el Galatasaray para viajar y reorganizar su agenda profesional. La expectativa, ahora, está puesta en la respuesta judicial: en las próximas horas, sus representantes legales, Elba Marcovecchio y Lara Piro, realizarían el pedido formal ante la Justicia para intentar extender la estadía.

Mientras tanto, según lo que relató Méndez, la convivencia familiar se vivió con alegría y momentos compartidos. Tras aterrizar en el país, la China se reencontró con su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, luego de un cumpleaños en un salón de fiestas de la zona. La dinámica familiar ensamblada se hizo visible: Cabré y Rocío Pardo llevaron a Rufina al evento, y cerca de las 23:30, Icardi y Suárez pasaron a buscarla cuando el festejo ya había concluido.

Mauro Icardi y la China
Mauro Icardi y la China Suárez, junto a su familia ensamblada, fueron vistos recogiendo a Rufina de un cumpleaños en un salón de fiestas en Pilar (Instagram)

La cuenta de Gossipeame fue la encargada de registrar la escena, mostrando cómo la pareja permaneció un rato extra en el salón, compartiendo con la cumpleañera y sumándose al ambiente festivo. El cierre de la noche fue la postal de una familia ensamblada: no solo recogieron a la niña, sino que también bailaron y acompañaron la celebración, junto a las propias hijas de Icardi y Wanda.

Todo este reencuentro familiar se realizó bajo condiciones fijadas por la Justicia. La madre de Wanda, Nora Colosimo, fue la encargada de llevar a las niñas al colegio, mientras que Mauro Icardi las retiraba, en estricto cumplimiento de los lineamientos dictados por el juez Adrián Hagopian. Desde el entorno familiar de ambos padres, se remarcó la voluntad de garantizar una convivencia pacífica y priorizar el bienestar de las niñas durante esos siete días, siempre respetando las sentencias vinculadas a la cuota alimentaria y la organización familiar.

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Mauro IcardiWanda NaraChina SuárezLicenciada MateraAna RosenfeldElba Marcovecchio

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