Kristi Noem llegó a Quito tras el fin de su gestión como secretaria de Seguridad Nacional en Estados Unidos

Kristi Noem ahora es la enviada especial de Washington para la estrategia Escudo de las Américas. Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Ecuador la noche del martes, alrededor de las 22:00, en una visita oficial que se produce en medio de una reconfiguración de su rol dentro del gobierno estadounidense y en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de seguridad. La funcionaria arribó a Quito tras cumplir una agenda previa en Guyana, como parte de una gira regional enfocada en temas de seguridad hemisférica, combate al crimen transnacional y control migratorio.

De acuerdo con fuentes de alto nivel en Washington consultadas por este medio, la visita de Noem a Ecuador se mantuvo en agenda pese a su reciente salida del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), lo que ha introducido ajustes de última hora en el alcance formal de su participación en actos oficiales. Las mismas fuentes indicaron que, debido a este cambio, la exfuncionaria ya no podrá suscribir directamente los acuerdos bilaterales que estaban previstos con autoridades ecuatorianas.

La mañana de este miércoles 25 de marzo, Noem inició sus actividades públicas en el centro histórico de Quito, donde realizó un recorrido por la Iglesia de la Compañía de Jesús, uno de los templos más emblemáticos de la capital ecuatoriana y ubicado a escasa distancia del Palacio de Carondelet, sede del gobierno.

En el perímetro externo del Palacio de Gobierno hay fuerte presencia militar, con tanquetas y camiones, incluidos.



Es parte del operativo de seguridad con motivo de la visita a Quito de Kristi Noem, delegada del Presidente Donald Trump para el proyecto Escudo de las Américas. pic.twitter.com/OTMlWVWEr3 — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) March 25, 2026

Está previsto que, en las próximas horas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le otorgue una condecoración oficial en reconocimiento a su rol en el fortalecimiento de la cooperación bilateral, particularmente en áreas sensibles como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la gestión de flujos migratorios.

En una entrevista en Radio Platinum la mañana del miércoles, el ministro del Interior, John Reimberg indicó que las autoridades ecuatorianas tendrán una larga reunión de trabajo con Noem en el Palacio Presidencial, aunque se limitó a dar más detalles sobre el arribo de la funcionaria estadounidense.

Inicialmente, la agenda contemplaba la firma de dos convenios entre el gobierno ecuatoriano y autoridades estadounidenses, en coordinación con los ministerios del Interior y de Gobierno. Sin embargo, la salida de Noem del DHS ha obligado a modificar este componente del programa. Según las fuentes consultadas, los acuerdos se mantienen en fase de negociación y podrían ser suscritos por otros representantes del gobierno estadounidense con capacidad legal vigente, lo que evitaría un retraso sustancial en su implementación.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, se dan la mano en la Base Aérea Eloy Alfaro en Manta, Ecuador, 5 de noviembre de 2025. Alex Brandon/Pool vía REUTERS/Archivo

Analistas de política exterior señalan que la visita de Noem responde a una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su presencia en América Latina en materia de seguridad, en particular frente a la expansión de redes criminales transnacionales y la influencia de actores extrarregionales. Ecuador, por su ubicación geográfica y su actual situación interna, se ha convertido en un punto crítico dentro de esa estrategia.

En este contexto, la administración de Noboa ha buscado posicionarse como un socio clave de Washington, impulsando acuerdos de cooperación que incluyen intercambio de inteligencia, apoyo técnico y fortalecimiento institucional. La presencia de Noem en Quito, incluso tras su desvinculación formal del DHS, es interpretada por fuentes diplomáticas como una señal de continuidad en esa relación, más allá de los ajustes administrativos en el gobierno estadounidense.

La jornada de este miércoles se desarrolla bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el centro histórico de Quito, mientras se afinan los detalles del encuentro entre Noem y Noboa en el Palacio de Carondelet. Hasta el momento, el único pronunciamiento del Departamento de Comunicación de la Cancillería ecuatoriana ha sido que las consultas sobre la agenda de Noem se realicen directamente a la Embajada de Estados Unidos en Quito. La legación diplomática tampoco se ha pronunciado.