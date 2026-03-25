Cultura

Mozart no sería Mozart sin estos tres objetos

Los instrumentos y las partituras expuestos en una nueva muestra en la Biblioteca y Museo Morgan resultaron fundamentales para la vida musical del compositor austríaco

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Wolfgang Amadeus Mozart: retrato póstumo,
Wolfgang Amadeus Mozart: retrato póstumo, obra de Barbara Krafft, 1819

“Salzburgo no es lugar para mi talento”, escribió Wolfgang Amadeus Mozart sobre su ciudad natal austriaca. De hecho, su familia pasó gran parte del tiempo allí planeando marcharse. Su padre, músico de la corte, se ausentaba con frecuencia para llevar a sus hijos de gira, presentándolos en conciertos por toda Europa. Pero si bien los Mozart no amaban Salzburgo, la ciudad nunca ha perdido el cariño por Wolfgang.

Estos lugares están bajo la supervisión de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, que conserva una vasta colección de objetos e instrumentos musicales. Varias de sus piezas, como el clavicordio portátil manchado de tinta en el que Mozart compuso La flauta mágica, se pueden ver en la exposición Tesoros de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, en la Biblioteca y Museo Morgan hasta el 31 de mayo.

La exposición y su catálogo abarcan toda la vida y el legado del compositor, pero gran parte de ella se centra en sus años de formación en Salzburgo, con objetos que ilustran cómo un niño de talento aparentemente prodigioso se convirtió en el Mozart que conocemos hoy. Aquí presentamos tres de esos objetos:

El padre de Wolfgang, Leopoldo,
El padre de Wolfgang, Leopoldo, le regaló este violín cuando tenía 6 o 7 años. Mucho más pequeño que el tamaño estándar, fue fabricado con abeto y arce por Andreas Ferdinand Mayr, uno de los músicos de la corte de Leopoldo (Karsten Moran)

Su violín de la infancia

El padre de Wolfgang, Leopoldo, le regaló este violín cuando tenía 6 o 7 años. Mucho más pequeño que el tamaño estándar, fue fabricado con abeto y arce por Andreas Ferdinand Mayr, uno de los músicos de la corte de Leopoldo. El violín destaca más por su procedencia que por su sonido, que es modesto y algo nasal. Pero también es notable por su excelente estado de conservación: sobrevivió a los años de infancia itinerantes de Wolfgang, a su custodia en casa de Nannerl y, posteriormente, a una propiedad privada, antes de llegar al Mozarteum en 1896.

Cuando Wolfgang recibió el violín, ya improvisaba y componía para instrumentos de teclado, que aprendió con una facilidad asombrosa. Le tomó cariño al violín y comenzó a componer sonatas para él; estas son algunas de sus primeras obras con varios movimientos y una forma más amplia y madura. Le siguieron cuartetos, junto con una serie de conciertos que se han convertido en piezas fundamentales del repertorio.

La música de Nannerl

Este fragmento es el único trozo de música que se conserva compuesto por Nannerl, la hermana mayor de Wolfgang. Fue la primera niña prodigio de la familia Mozart y aprendió de un cuaderno que Leopold le regaló cuando tenía siete años. Este cuaderno contenía piezas escritas por diversos compositores, copiadas a mano y ordenadas por dificultad. Wolfgang también aprendió de la misma colección y luego comenzó a componer su propia música.

Este fragmento es el único
Este fragmento es el único trozo de música que se conserva compuesto por Nannerl. Varios años mayor que Wolfgang, fue la primera niña prodigio de la familia Mozart (Karsten Moran)

Tras la muerte de Wolfgang en 1791, Nannerl se convirtió en su primera biógrafa. Seguramente también escribió. Las cartas de su hermano expresan asombro ante su habilidad, pero durante mucho tiempo los estudiosos tuvieron que creerle sin más. Recientemente, se descubrió la conclusión de una partitura suya en una colección donada al Museo Morgan en 2019. Ahora, los tres fragmentos se han reunido y se exhiben en forma de facsímiles y un manuscrito, ofreciendo la impresión más clara posible de su música.

El ‘Rondo alla Turca’

La infancia de Wolfgang, transcurrida en la carretera, lo salvó del provincialismo al que habría estado confinado en Salzburgo. Y a medida que maduraba hasta convertirse en un maestro en constante evolución, incorporó sus experiencias cosmopolitas a su música, para deleite del público de entonces y de ahora.

La infancia de Wolfgang, transcurrida
La infancia de Wolfgang, transcurrida en la carretera, lo salvó del provincialismo al que habría estado confinado en Salzburgo (Karsten Moran)

Por ejemplo, el final de su Sonata para piano en La mayor (K. 331), más conocida como el Rondó a la turca, cuyo manuscrito de copista se puede ver en la Morgan, comienza con una de las melodías más famosas de la música. Con reminiscencias de las bandas militares turcas populares en Viena en aquella época, fue prácticamente concebida para ser un éxito, con ritmos vibrantes, ornamentación traviesa y un tema exótico y cautivador que se repite una y otra vez.

Al igual que gran parte de la música de Mozart, el Rondó también está al alcance de los músicos aficionados, lo que permitió que se escuchara en hogares de toda Austria cuando se publicó en 1784. Sigue siendo irresistible para los jóvenes pianistas que quieren lucirse, al igual que el pequeño Wolfgang en su juventud.

Fuente: The Washington Post

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