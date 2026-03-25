El calvario de la patinadora que sufrió un escalofriante corte en la cara durante los Juegos Olímpicos: “Tengo una placa de titanio”

La atleta polaca protagonizó un peligroso suceso durante los cuartos de final de los mil 500 metros de patinaje de velocidad

La patinadora polaca Kamila Sellier protagonizó durante los cuartos de final de los 1500 metros de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 uno de los accidentes más escalofriantes luego de cortarse con el filo de un patín debajo del ojo izquierdo. A poco más de un mes del acontecimiento, la deportista de 25 años, dio detalles de su recuperación y afirmó que le colocaron una placa de titanio en la zona afectada.

“Desafortunadamente, existe el riesgo de una lesión facial. Me quedará esta cicatriz y mi visión podría seguir borrosa, pero no me doy por vencida. Tengo una placa de titanio en la órbita ocular, debajo del ojo. También tengo una fractura debajo de la ceja. Lo más molesto es que veo doble cuando miro hacia arriba y, a veces, también cuando miro hacia abajo”, dijo Sellier en el programa deportivo de su país Dzien Dobry TVN.

Sellier, quien obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de 2024 en patinaje de velocidad, reconoció los riesgos que conlleva este deporte y remarcó que está fuerte para afrontar la recuperación total gracias al amor que le transmite su entorno. “Fue un accidente muy grave, pero intento mantenerme positiva, sobre todo porque tengo la suerte de contar con un hombre increíble a mi lado. Tengo el apoyo de toda mi familia, pero también del mundo entero: recibí muchísimos mensajes de cariño después de mi caída”.

Kamila Sellier sufrió un duro accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno al ser cortada bajo el ojo izquierdo con el filo del patín de una competidora rival (AP Photo/Bernat Armangue)

La patinadora olímpica fue acompañada de su pareja al programa televisivo, donde abordó su tema de salud de manera positiva y aclarando cuáles fueron los pasos médicos a seguir tras el accidente en Milán. En las semanas posteriores a su intervención quirúrgica, Sellier escribió una serie de posteos en sus redes sociales. “Otro regreso a casa, esta vez tras una operación de reconstrucción de la órbita. Seguramente aún me esperan muchas visitas al oftalmólogo, pero todo va por buen camino”, indicó en su cuenta de Instagram.

“Sé que un día miraré esta foto y recordaré que soy más fuerte de lo que nunca creí. Gracias por todas sus palabras de apoyo, solo quería que supieran que lo estoy haciendo bastante bien”, expresó en otro mensaje días después de su internación, en febrero de 2026.

La patinadora polaca Kamila Sellier mostró la recuperación tras la operación en la órbita de su ojo izquierdo tras el accidente que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno (Instagram)

Cómo fue el accidente de Kamila Sellier

La deportista polaca afrontaba la serie 6 de los cuartos de final olímpicos de los 1500 metros femeninos de patinaje de velocidad en pista corta, cuando resbaló en una curva y la navaja del patín de la norteamericana Kristen Santos-Griswold impactó de lleno en su rostro. Las imágenes hablaron por sí solas: “Tiene un corte en el párpado y en la mejilla”, gritó la patinadora polaca Natalia Maliszewska –que participó de una serie anterior en esta misma disciplina– al salir corriendo de la pista, según replicó un medio local.

Las repeticiones televisivas mostraron que la polaca cayó y en ese momento la atleta norteamericana le pegó con el filo del patín cerca de su ojo, volando los lentes protectores que tiene cada competidora. La polaca terminó generando de manera involuntaria la caída de la italiana Arianna Fontana e impactó luego ante las protecciones ubicadas alrededor de la pista.

La tensión en el Milano Ice Skating Arena, recinto que cobijó esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo, escaló. Las autoridades sanitarias entraron rápidamente al lugar y la sacaron en camilla, mientras las imágenes mostraron la sangre en la zona. Antes de trasladarla, taparon el sector con una gran sábana blanca mientras la atendían.

La patinadora Kamila Sellier fue operada tras ser herida por una cuchilla en la prueba de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno (Europa Press)

Según reprodujo el diario polaco Gazeta Wyborcza, el jefe de la misión olímpica Konrad Niedźwiedzki aseguró que le suturaron inicialmente el corte en la mejilla, pero deberá continuar bajo observación de los médicos para definir los pasos a seguir. “Lo más probable es que haya una fractura en el hueso cigomático”, afirmó. “Esperemos que no sea nada grave, que el patín no haya penetrado más profundamente. No ha perdido el conocimiento en ningún momento. Me ha saludado con la mano”, agregó.

Ese mismo medio explicó que desde el equipo olímpico polaco adelantaron que será intervenida: “Consiste en volver a abrir la herida para que los médicos puedan evaluar con precisión el estado del hueso. La decisión se tomó tras los resultados de la tomografía computarizada, que revelaron una pequeña fractura". Después de la intervención, Kamila quedó internada en observación y hoy en día ya se encuentra recuperándose en su casa, con la expectativa de volver a la competencia.