Wanda Nara y Martín Migueles disfrutan de Kyoto: paseos, compras de lujo y bebidas típicas

Wanda Nara, durante su travesía por Kyoto junto a Martín Migueles, posa divertida frente a un espejo luciendo unos originales orejeras y un atuendo deportivo.

La visita de Wanda Nara a Kyoto se convirtió en un escaparate de experiencias exclusivas y costumbres japonesas fusionadas con el estilo personal de la conductora. Tras concluir su participación en Masterchef Celebrity, la empresaria eligió alejarse de la rutina argentina para sumergirse en la cultura y el ritmo de diferentes regiones de Asia.

Después de descansar en las playas de Maldivas, el itinerario la llevó primero a Shanghái y luego a la emblemática ciudad imperial japonesa, reconocida por su sincretismo entre tradición milenaria y modernidad. En este destino, sus publicaciones en Instagram permitieron seguir de cerca cada detalle: desde las bebidas típicas japonesas hasta sesiones de compras en reconocidas casas de moda internacional.

Wanda Nara y Martín Migueles compartieron una elegante cena en The Ritz-Carlton Kyoto, disfrutando de una experiencia gastronómica en su travesía por Japón.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, se observa un clima de relajación y descubrimiento. Nara arribó acompañada por Martín Migueles, quien aparece en varios de los registros fotográficos. El contexto del viaje se vincula directamente con una búsqueda de desconexión y momentos de ocio lejos de la Argentina.

La ciudad de Kyoto, uno de los destinos más visitados de Japón, ofrece un abanico de atracciones relacionadas con la cultura tradicional nipona, famosa por sus templos y por el bosque de bambú considerado depurador de almas. Este trasfondo enmarca la experiencia personal de la conductora, que optó por alojarse en un entorno de lujo y confort.

Sus historias de Instagram revelan una inmersión en la gastronomía local y la oferta internacional. Una de las imágenes muestra un vaso de matcha latte servido en Starbucks, el clásico té verde japonés elaborado con leche, que se popularizó como bebida fresca y energética. Esta elección refleja el interés de la influencer en probar sabores típicos de la región, integrándolos a su rutina diaria.

Durante su travesía por Kyoto, Wanda Nara y Martín Migueles se relajan con un matcha latte, una bolsa Chanel y un peluche que añade un toque personal a su elegante parada.

Durante su estadía, compartió momentos en restaurantes de alto nivel. Una de las fotos la ubica en la mesa del The Ritz-Carlton, Kyoto, un hotel de lujo donde degustó platos que combinan ingredientes frescos y presentación cuidada. Las imágenes permiten observar ensaladas, piezas de palta, carnes asadas y bebidas frías, componiendo un menú equilibrado entre lo occidental y lo japonés.

En una de las publicaciones, se destaca la frase: “Comiendo increíble, caminando mucho y comprándome todo”, acompañada de iconos alusivos a la comida y el turismo, señalando la importancia de la experiencia culinaria en su paso por Japón. El contexto de estas comidas refuerza la idea de un viaje pensado para el disfrute sensorial y el placer personal.

Martín Migueles posa sonriente en un restaurante de Kyoto, donde disfruta de una deliciosa cena con aguacate, carne y ensalada durante su travesía por la ciudad japonesa.

Las actividades de compras ocupan un lugar central en los días de Wanda. Entre las imágenes destaca una bolsa de Louis Vuitton, símbolo de las adquisiciones en boutiques de lujo. El registro visual sugiere paradas en tiendas exclusivas, donde se mezclan shopping de marcas internacionales con el ambiente sofisticado del destino.

Nara se muestra con prendas de reconocidas firmas, tanto en los espacios públicos como en entornos más privados. La elección de estos accesorios y vestimenta refuerza su perfil como referente de moda y estilo en redes sociales.

Un paquete de lujo de Louis Vuitton es parte de la exclusiva travesía de compras de Wanda Nara y Martín Migueles en Kyoto.

El recorrido de compras se integra a la narrativa general del viaje, mostrando una faceta de ocio marcada por el consumo de productos de alta gama y la exploración de tendencias globales en un contexto oriental.

El alojamiento en el The Ritz-Carlton, Kyoto aporta una dimensión de exclusividad al viaje. Las imágenes interiores del hotel revelan una arquitectura moderna, iluminación cálida y espacios diseñados para el descanso y la contemplación. Un piano de cola en el lobby, con un músico ejecutando piezas en vivo, añade un toque de sofisticación al entorno.

Un músico toca el piano de cola en el lujoso lobby del The Ritz-Carlton, Kyoto, hotel donde se alojó Wanda Nara durante su visita.

La elección de este hotel responde a la búsqueda de confort y servicios personalizados. Los espacios comunes y la ambientación permiten a los huéspedes disfrutar de momentos de tranquilidad, en sintonía con la tradición japonesa de hospitalidad y bienestar.

Nara comparte también escenas cotidianas de su paso por estos ambientes, como una selfie en el baño del hotel, con detalles de indumentaria y accesorios que refuerzan su identidad visual y su conexión con la moda urbana.

La presencia de Martín Migueles como acompañante suma un componente personal al recorrido, visible en las fotos de comidas y paseos. Las publicaciones reflejan una dinámica de pareja centrada en el disfrute compartido y la exploración de paisajes urbanos distintos a los habituales.