Emilia Mernes habla a través de sus redes: gestos y señales a una semana del escándalo con Tini y María Becerra

Las reconocidas cantantes argentinas María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel aparecen en un collage de retratos individuales.

Una semana pasó desde que Tini Steossel y María Becerra tomaron la decisión de dejar de seguir en redes sociales a Emilia Mernes, lo que dio inicio a un escándalo en la escena popstar que continúa hasta el día de hoy. Los días pasaron entre versiones cruzadas de por qué las cantantes tomaron esta decisión que marcó un quiebre en su relación, aunque ninguna de las protagonistas habló directamente del tema.

Desde el primer momento, la actividad digital de cada una dejó entrever distintas posturas. Tini no frenó su exposición: compartió imágenes de su íntimo festejo de cumpleaños en Córdoba y de su show, en el marco de la gira de FUTTTURA, en el estadio Kempes, mientras que Becerra subió un adelanto de su próxima canción y el reencuentro con el perrito que adoptó en Chile. Emilia, en cambio, optó por el silencio absoluto. Desde que estalló la polémica, su cuenta se mantuvo sin actividad: no publicó historias, posteos ni tiktoks, y se mantuvo completamente al margen de la conversación pública.

Sin embargo, sus decisiones digitales también hablaron por ella. En contraste con la reacción de sus colegas, la nogoyense no eliminó a Tini ni a María de sus redes. Hasta el día de hoy, la cantante de “No_se_ve.mp3″ sigue a las intérpretes de “Miénteme”, un gesto que muchos interpretaron como una señal de apertura o, al menos, de voluntad de no cortar definitivamente los lazos.

Tini todavía está en la lista de seguidos de Mernes

A pesar de la pelea, Emilia no dejó de seguir a María

En medio de versiones cruzadas y especulaciones, la actitud de Emilia se lee como un posible gesto de paz en un conflicto inesperado que sacudió a la escena musical y al fandom de las tres artistas.

Esto no es todo. El dato más contundente de lo que piensa parte del público no llegó de declaraciones públicas ni de nuevos posteos, sino de las propias redes sociales, ya que Mernes sufrió una caída visible en la cantidad de seguidores en Instagram.

Cuando comenzó esta pelea Emilia tenía 10,1M de seguidores

Las imágenes de su perfil lo dejan claro. En la primera captura, tomada cuando el conflicto recién comenzaba, Emilia figuraba con 10,1 millones de seguidores. Apenas siete días después, la segunda foto muestra que la cifra descendió a 9,9 millones, una baja de más de 200.000 seguidores en tiempo récord.

Apenas estalló el conflicto, muchos usuarios comenzaron a señalar la baja de seguidores en la cuenta de la entrerriana. Sin embargo, el dato no estuvo exento de polémica: varios internautas acusaron a Mernes de haber comprado bots para compensar la caída y evitar perder el status digital que sostenía hasta ese momento.

La cantidad de seguidores que tiene Emilia hoy en día, a una semana del escándalo (Instagram)

Así, el conflicto, lejos de resolverse, marcó un quiebre visible en la escena y mostró cómo la exposición, el unfollow y hasta la ausencia pueden convertirse en mensajes tan elocuentes como cualquier declaración pública.

En medio de todo esto surgió la versión de que la Emilia habría mantenido chats con un jugador campeón del mundo, casado, y ese episodio habría sido determinante en el quiebre con el grupo más cercano a las parejas de los futbolistas. Cabe recordar que, además de las cantantes, tanto Antonela Roccuzzo como otras esposas de futbolistas le habrían retirado su apoyo a la entrerriana.

Fue en ese contexto cuando De Brito decidió avanzar con información más concreta en LAM. Según relató, el origen del escándalo no estaría vinculado ni con una pelea por estilistas, ni con diferencias profesionales, ni siquiera con el conflicto que también salpicó a María Becerra, sino con una situación personal mucho más sensible.

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul”, dijo el periodista, descartando de entrada dos de los nombres que más fuerte habían sonado en las especulaciones. Luego fue todavía más preciso: se trataría de un solo jugador, casado, y la esposa del futbolista se habría enterado de los mensajes.