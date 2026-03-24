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Estos son los precios para los conciertos de Shakira en Madrid: de 180 euros en pista hasta un VIP de mil euros

Las entradas salen a la venta general el próximo viernes 27, aunque ya se está realizando la preventa para fans exclusivos

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Shakira llega a Madrid para
Shakira llega a Madrid para una serie de conciertos especiales

Los precios de las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid ya están disponibles y cubren un amplio rango, desde 181,50 euros en pista hasta los 1.000 euros para las experiencias VIP más exclusivas. La artista colombiana ha sumado tres fechas adicionales —18, 19 y 20 de septiembre— a las ya anunciadas del 25, 26 y 27, para responder a la alta demanda en la capital.

La residencia europea de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá lugar en el “Estadio Shakira”, una infraestructura temporal que se instalará en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, el mismo recinto donde se celebra el MadCool. Según datos de la promotora, el espacio contará con 70.000 metros cuadrados, de los cuales más de 50.000 serán para público: 26.688 asientos en grada y 25.000 personas de pie.

El acceso a la zona de Front Stage se sitúa en 181,50 euros, mientras que la Pista General tiene un precio de 119 euros. Para quienes prefieran una visión elevada, la Terraza y la PL1 Grada cuestan 158,50 euros. Las entradas en PL2 Grada y para personas con movilidad reducida (PL2 PMR) están disponibles a 136 euros, y las PL3 Grada y PL4 Grada se ofrecen a 96,50 euros y 73,50 euros, respectivamente.

Los conciertos de Shakira también
Los conciertos de Shakira también han dividido a Ayuntamiento de Madrid y Gobierno.

Las entradas incluyen impuestos y gastos de gestión, aunque Ticketmaster aplica un cargo adicional de 2 euros por transacción. Además, existe un suplemento de 17 euros para los asientos junto a pasillo en las zonas PL1 a PL4, que deben adquirirse en pareja. El evento ofrece una variedad de precios y ubicaciones para que los asistentes puedan elegir la opción más adecuada a sus preferencias y presupuesto. El rango abarca desde sectores accesibles hasta modalidades de mayor privilegio, adaptándose a distintos perfiles de público.

Experiencias VIP y Platinum: acceso exclusivo y servicios diferenciados

Para quienes buscan una vivencia distinta, el concierto pone a disposición hasta seis modalidades VIP. Los precios varían desde los 328,50 euros del VIP 2 – Early Entry Package hasta los 1.000 euros del VIP 6 – VIP Terrace Experience. Entre estas opciones destacan el VIP 1 - Premium Early Entry VIP Package por 464,50 euros y el VIP 3 – Premium Seated VIP Package por 498,50 euros. Estas entradas incluyen servicios adicionales como acceso preferente, hospitalidad y zonas reservadas.

La categoría Platinum Grada tiene precios variables, entre 119 y 476 euros, según la ubicación y la demanda. Este cupo es limitado y no incorpora los servicios propios de las entradas VIP. El sistema de precios diferencia claramente las experiencias, permitiendo que cada persona elija su modalidad de asistencia. Las opciones Platinum y VIP responden a la demanda de público que busca exclusividad y servicios añadidos.

Calendario de venta y preventas escalonadas

Las entradas generales estarán disponibles a partir del 27 de marzo a las 10:00 horas en las plataformas Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Antes de esa fecha, se activarán preventas: el 24 de marzo para usuarios registrados en shakira.com, el 25 de marzo para clientes del Banco Santander y el 26 de marzo para Live Nation, siempre a las 10:00 horas.

Las localidades para personas con movilidad reducida (PMR) se venderán desde el mismo 27 de marzo a través de Ticketmaster, permitiendo la compra de una entrada adicional para acompañante previa acreditación de discapacidad. El “Estadio Shakira” será una obra temporal diseñada por el grupo BIG-Bjarke Ingels Group, conocido por sus trabajos en Francia y Dinamarca. El recinto estará rodeado por el Parque Macondo, de 15 hectáreas, inspirado en la obra Cien años de soledad.

Durante cada jornada, la experiencia “Es Latina”, seleccionada por la propia Shakira, ofrecerá conciertos, talleres, gastronomía y actividades culturales de España y Latinoamérica durante doce horas continuas. El objetivo, según la organización, es “demostrar qué significa ser latino” y potenciar el talento creativo en conexión con Madrid. La combinación de precios, oferta cultural y un recinto diseñado para la ocasión posiciona esta residencia como uno de los eventos musicales más ambiciosos del año en España.

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