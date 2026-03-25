Irán analiza el plan de 15 puntos de Trump y presentará sus propias condiciones para un cese del fuego en Medio Oriente

Personas en motocicletas pasan junto a una gran valla publicitaria con imágenes de misiles iraníes en Teherán, Irán. 15 marzo 2026. REUTERS/Alaa Al-Marjani

Irán se encuentra analizando una propuesta de paz de 15 puntos presentada por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque su respuesta inicial “no ha sido positiva”, según informó este miércoles un alto funcionario iraní. La evaluación de Teherán se produce mientras el país plantea sus propias exigencias para detener un conflicto que ha devastado su infraestructura económica y energética.

El funcionario iraní, quien habló con Reuters bajo condición de anonimato, señaló que la respuesta preliminar de la República Islámica ya fue entregada a las autoridades de Pakistán para que sea transmitida a Washington. A pesar de que Teherán aún estudia los detalles del plan impulsado por la administración de Donald Trump, la fuente subrayó que el contenido inicial no ha satisfecho las expectativas de la dirigencia iraní.

Previamente, la cadena estatal Press TV, citando a un alto funcionario no identificado, había informado que la respuesta fue negativa. “El fin de la guerra ocurrirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump imagine su conclusión”, afirmó esa fuente. Sin embargo, la comunicación oficial a través de los mediadores en Islamabad sugiere que el proceso de análisis técnico y político continúa abierto.

La propuesta de Washington, descrita por funcionarios paquistaníes, contemplaba un alivio de las sanciones y cooperación nuclear civil a cambio de un desmantelamiento del programa nuclear iraní, límites a su arsenal de misiles y garantías de libre navegación en el Estrecho de Ormuz.

Las cinco condiciones de Teherán

Lejos de aceptar los términos de Washington, Irán ha puesto sobre la mesa un contra-plan de cinco condiciones para el cese de hostilidades. Según el informe de Press TV, Teherán exige el fin inmediato de lo que califica como “agresiones y asesinatos” contra sus líderes y el país, además de la creación de un mecanismo robusto que garantice que ni Israel ni Estados Unidos reanuden las operaciones militares.

Las demandas iraníes también incluyen compensaciones económicas por la destrucción causada durante las casi cuatro semanas de ataques y la reconstrucción de sus instalaciones. Asimismo, Irán exige un cese al fuego en todos los frentes regionales, incluyendo a los grupos de la “resistencia” —una referencia a aliados como Hezbollah— y el reconocimiento internacional de su soberanía total sobre el Estrecho de Ormuz.

Incertidumbre en la mesa de Islamabad

El rechazo público de Teherán complica el panorama trazado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien horas antes había anticipado posibles conversaciones directas en Islamabad para este fin de semana.

Grossi, quien describió la situación actual como una “responsabilidad por la paz”, advirtió que el tiempo se agota ante el avance técnico de Irán. El diplomático señaló que el país mantiene 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel que calificó de “casi militar”. “Ningún país sin armas nucleares enriquece a este nivel”, subrayó Grossi, sugiriendo que cualquier acuerdo viable requeriría una dilución inmediata de ese material.

Presión política y militar

En Washington, el presidente Trump ha insistido en que existe un “consenso sólido” para un pacto, aunque el Pentágono sigue reforzando su presencia con el envío de 1.000 tropas adicionales de la 82.ª División Aerotransportada.

La administración estadounidense enfrenta una creciente presión interna: encuestas recientes de AP-NORC indican que el 59% de los ciudadanos considera excesiva la acción militar en Irán, mientras que el 45% está “extremadamente preocupado” por el alza histórica de los precios de la gasolina, producto de la crisis en el Golfo.

A pesar de la retórica hostil de Teherán, los mediadores en Islamabad, encabezados por el primer ministro Shehbaz Sharif, mantienen la esperanza de que las “conversaciones significativas” previstas para el fin de semana puedan abrir una grieta en el muro de desconfianza mutua.