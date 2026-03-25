Cordura, tiempo y humanidad: qué son los elogios, la tendencia literaria que invita a repensar la vida moderna

La literatura del elogio recupera valores como la cordura, el ocio y la lentitud en tiempos de aceleración tecnológica y dominación de la inteligencia artificial

La literatura adopta el elogio como una forma de reflexionar sobre elementos que parecen haberse perdido en la actualidad: la cordura, la dificultad, el ocio, la lentitud y la imperfección. Estas formas ensayísticas buscan rescatar aspectos centrales del pensamiento, en medio de aceleración tecnológica y crisis de valores. En una nueva columna en Infobae en Vivo A las Nueve, Flavia Pittella profundizó en el fenómeno de los libros de elogio, un subgénero literario que pone el foco en lo que falta en la sociedad actual.

En un momento de transformaciones sociales y tecnológicas, revisar el significado de los “elogios” permite a la literatura ofrecer perspectivas críticas sobre lo que falta en la vida contemporánea. Al centrarse en la carencia de cordura, el lugar del error y la creatividad, y la importancia del tiempo libre, estos textos invitan a repensar el sentido de fracaso y aprendizaje frente a la exigencia de inmediatez y la creciente influencia de la inteligencia artificial.

“Un elogio, tanto en el ensayo como en la filosofía, centra la atención en aquello que la sociedad siente que le falta. Si tuviera que escribir un elogio hoy, debería pensar en lo que está faltando”, explicó Pittella.

Para Pittella, la cordura es una de esas carencias visibles: “Hoy nos está faltando un poco de cordura, un poco de cultura. Eso se echa en falta en muchos líderes y en las personas que toman decisiones. Pero, a veces, también lo que hace falta es un poco de locura”.

Elogios literarios esenciales y sus enseñanzas actuales

La tradición del elogio se remonta a siglos atrás. Pittella destacó “el libro que inaugura estos análisis, que no son confrontativos, sino meditativos y lúdicos: Elogio de la locura. Erasmo de Róterdam publicó esta obra en 1511 para criticar el exceso de racionalidad en la Iglesia y el Estado. En la locura hay razón, hay creatividad, hay pensamiento diverso. No todo es razón”.

La tendencia de los elogios literarios invita a reflexionar sobre carencias actuales como la creatividad, la dificultad y la importancia del error en la vida moderna (Wikimedia)

Además, señaló la vigencia de otras obras. En Elogio de la sombra, publicado en 1933 por Tanizaki, se analiza el impacto de la cultura occidental sobre Japón y cómo la homogeneidad elimina matices: “En la oscuridad, dice Tanizaki, suceden las cosas. La belleza del arte está en la sombra, en el relieve de lo imperfecto”.

La conversación gira hacia los desafíos contemporáneos, como la velocidad y la inteligencia artificial. “Hasta hace poco distinguías con claridad un video hecho por inteligencia artificial. Ahora ya cuesta mucho más. Apenas apareció, en dos meses ocupó un lugar inmenso en mi vida. Me pregunto: ¿dónde queda la conexión humana, el aura del arte que mencionaba Benjamin? Antes percibías la locura de Van Gogh en su pintura; ahora, ¿qué ves cuando detrás solo hay un algoritmo?”

Los participantes apuntan a la nostalgia por lo real y sugieren: “Estamos ante un fin de era. Es ahí donde aparecen los nuevos elogios. Quizás hoy necesitamos un elogio a lo real porque cada vez queda menos”.

El valor de la dificultad, el ocio y la imperfección hoy

La literatura reciente también ha abordado el ocio y la dificultad. Pittella mencionó Elogio del ocio de Bertrand Russell, escrito en 1932, donde se reflexiona sobre cómo la sociedad industrial aliena a las personas negándoles tiempo libre, “el lugar donde sucede lo humano”.

Obras como Elogio del ocio de Bertrand Russell y Elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta revalorizan el tiempo libre y los desafíos personales

Estanislao Zuleta, en Elogio de la dificultad publicado en 1980, se opone a la tendencia de facilitarlo todo: “Él dice que sin dificultad no hay libertad. En la dificultad está la creatividad y el desarrollo”. El diálogo se cruza con experiencias tecnológicas. Un operador de software relató: “Le pedí al ChatGPT que ideara un códex. Lo generó en treinta segundos. Empaqueté, vendí, y me sentí vacío; me privé del proceso creativo, de la discusión y de lograrlo por mi cuenta. Sentí que hacía salchichas”.

Sobre la imperfección, Pittella aludió a Rita Levi-Montalcini, premio Nobel, y su Elogio de la imperfección: “Ella quiso mostrar que del error surge lo nuevo. Fracasar es creativo, errar es creativo. En la incomodidad está el progreso: solo ante el desafío crecemos”.

La aceleración actual contrasta con el valor de la lentitud. “El libro que recomiendo es Elogio de la lentitud, de Carlo Noré. El ritmo al que vivimos nos vuelve inhumanos, poco creativos y nos aleja de nuestra esencia. Nos quita hasta el ritmo cardíaco”, sostuvo Pittella.

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