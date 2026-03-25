El auge del Museo de Historia Natural de Londres: acceso gratuito, noches temáticas y la revolución del Urban Nature Project

El Museo de Historia Natural de Londres alcanzó un récord histórico con 7,1 millones de visitantes en 2025, superando por primera vez al British Museum - (Cedida)

En 2025, el Museo de Historia Natural de Londres se situó como el museo más concurrido del Reino Unido, con 7,1 millones de visitantes, superando al tradicional British Museum, que recibió 6,4 millones de personas. El sector cultural británico aún no recupera las cifras previas a la pandemia, puesto que las atracciones principales agrupadas en la ALVA alcanzaron 165 millones de visitas ese año, cifra inferior a los 170 millones de 2019.

El Museo de Historia Natural de Londres logró este récord mediante la eliminación del pago de acceso a las colecciones permanentes, el impulso de exposiciones temporales atractivas con entrada, y una programación que incluye eventos nocturnos y actividades innovadoras, captando a familias y entusiastas de la ciencia. La apertura de los jardines experimentales Urban Nature Project también amplió notablemente la oferta y atrajo una mayor diversidad de visitantes.

La eliminación del pago de acceso a las colecciones permanentes impulsó el aumento de asistentes al Museo de Historia Natural y atrajo a nuevos públicos

El avance en la cantidad anual de visitantes del Museo de Historia Natural fue destacado, según Le Journal Des Arts. En 2022 recibió 4,65 millones, en 2023 sumó 5,69 millones y en 2024 alcanzó 6,3 millones. En 2025, el crecimiento llegó a +13% respecto al año anterior. Mientras tanto, otros museos londinenses como la Tate Modern experimentaron una disminución del 3%, y el Victoria and Albert Museum y el Science Museum mantuvieron cifras estables o descendentes.

La clave del aumento de visitas se encuentra tanto en la política de gratuidad para la colección permanente como en la realización de exposiciones temporales de alto impacto. Entre ellas, “Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur” atrajo 345.000 asistentes entre marzo de 2023 y enero de 2024, de acuerdo con Le Journal Des Arts. Complementan la oferta actividades especiales, como las noches denominadas “Lates”, las experiencias “Dino Snores” para dormir en el museo, discotecas silenciosas en la Hintze Hall y sesiones de yoga, que fortalecen el atractivo de la institución.

El Urban Nature Project transformó los jardines del Museo de Historia Natural, registrando más de cinco millones de visitas en su primer año y un crecimiento del 20,9% en la afluencia total

Claves del liderazgo del Museo de Historia Natural de Londres

La estrategia del Museo de Historia Natural de Londres combina acceso gratuito a las galerías permanentes con una variada programación de eventos y exposiciones temporales de pago. Esta política le permitió atraer a un público amplio y diverso, especialmente familias y grupos escolares.

Las actividades exclusivas y las propuestas nocturnas contribuyeron a que el museo se mantenga como un referente de innovación en el ocio y la divulgación educativa. Según Le Journal Des Arts, la suma de estos factores explica el crecimiento sostenido, a diferencia de otros museos de renombre en Londres que registraron caídas de asistencia.

Actividades nocturnas innovadoras como ‘Lates’, ‘Dino Snores’ y discotecas silenciosas refuerzan el atractivo del Museo de Historia Natural para familias y entusiastas de la ciencia

Urban Nature Project y su impacto en la asistencia

La inauguración en julio de 2024 del Urban Nature Project representó una ampliación significativa del museo. Este proyecto transformó unos cinco acres (unas dos hectáreas) de jardines en un entorno experimental, combinando paisajismo y tecnología para el estudio de la biodiversidad urbana.

En su primer año, los jardines recibieron a más de cinco millones de personas y provocaron un incremento general del 20,9% en las visitas, con picos de asistencia en agosto, describió Le Journal Des Arts. El Urban Nature Project, más allá de su atractivo paisajístico, destaca por el uso de sensores medioambientales, análisis de ADN y dispositivos acústicos para registrar la fauna y flora urbanas, constituyéndose en uno de los espacios de investigación más estudiados del mundo.

Exposiciones temporales como ‘Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur’ y el concurso Wildlife Photographer of the Year contribuyeron notablemente al liderazgo del museo - EFE/ Guillermo Garrido

Estrategia del Natural History Museum: divulgación e innovación

El director Doug Gurr lidera una estrategia basada en el equilibrio entre la fascinación popular por los dinosaurios, los fósiles y las grandes piezas, y la exigencia científica en la presentación de los contenidos. Exposiciones de prestigio como el concurso Wildlife Photographer of the Year aseguran una asistencia constante.

Al mismo tiempo, la institución integra en sus exposiciones y mensajes temas de relevancia actual como el clima y la biodiversidad, fortaleciendo su perfil como espacio de aprendizaje y debate. Esto consolidó el liderazgo del museo frente a otras instituciones culturales del Reino Unido.

El éxito del Museo de Historia Natural de Londres reside en su capacidad para generar entusiasmo por la ciencia y el patrimonio natural en públicos de todas las edades, al mismo tiempo que mantiene altos estándares de rigor científico.