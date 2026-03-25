Se cerrará la fecha 12 del Torneo Apertura con el duelo entre Deportivo Riestra y San Lorenzo: hora, TV y posibles formaciones

San Lorenzo enfrenta este miércoles a Riestra, desde las 19, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Gustavo Álvarez. El club de Boedo, que accedió recientemente a los 16avos de la Copa Argentina tras vencer 5-0 a Deportivo Rincón, necesita sumar una victoria para avanzar a los playoffs del campeonato. Dirigirá Ariel Penel y televisará ESPN Premium.

La dirigencia del Ciclón eligió a Álvarez tras haberse desvinculado de Damián Ayude, quien fue removido de su cargo luego de la derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia, con una serie de nombres en danza antes de la designación definitiva. El actual entrenador azulgrana llega tras una etapa en la Universidad de Chile, donde alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana y consiguió dos títulos nacionales: Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025.

Gustavo Álvarez se desempeñó como futbolista profesional en Arsenal de Sarandí, Temperley, Barracas Central y Centro Español en la década del 90. Y lleva una trayectoria de entrenador de diez años en los que comandó a Temperley, Aldosivi de Mar del Plata, Patronato de Paraná, Sport Boys y Atlético Grau (Perú), Huachipato y Universidad de Chile (Chile). A cargo de un grande del fútbol argentino, este será el gran desafío de su carrera.

En el último sorteo de la Copa Sudamericana se definió que San Lorenzo integrará un grupo junto a Santos (Brasil), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay). El flamante cuerpo técnico no contará en esta jornada con Orlando Gill, quien fue convocado por Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay.

El Malevo, dirigido por Tata Benítez, llega sin victorias en el Apertura, tras caer por 1-0 frente a Central Córdoba en la fecha anterior. Pese a la racha adversa, el club vivirá una experiencia inédita en lo internacional, al participar por primera vez en la Copa Sudamericana: compartirá el Grupo F con Gremio (Brasil), Palestino (Chile) y Montevideo City Torque (Uruguay).

El próximo cruce entre San Lorenzo y Riestra se registrará en los 16avos de final de la Copa Argentina, ya que los de Boedo eliminaron a Deportivo Rincón y los del Bajo Flores hicieron lo propio frente a Deportivo Maipú de Mendoza en primera ronda.

Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso y Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 19.00

Árbitro: Ariel Penel

Televisará: ESPN Premium