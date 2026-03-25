América Latina

La conferencia iberoamericana aprobó una hoja de ruta en medioambiente con 16 acciones clave en cuatro años

La adopción de esta agenda medioambiental en Málaga busca coordinar acciones regionales para enfrentar los retos derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación

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Participantes en la XIII Conferencia
Participantes en la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente y Clima donde los países iberoamericanos aprobaron su hoja de ruta con 16 acciones clave para el medio ambiente.

La XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente y Clima aprobó este miércoles en la ciudad española de Málaga (sur) la Agenda Medioambiental Iberoamericana, la hoja de ruta que marcará la respuesta de estos países a la crisis climática, de pérdida de biodiversidad y la contaminación, que consta de 16 acciones clave.

El documento fue adoptado por consenso de todos los países asistentes, aunque Argentina ha hecho constar un texto relativo a sus “disociaciones” respecto a tres puntos transversales: igualdad de género, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, y la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A nivel de ministros han estado representados en esta cita España, Portugal, Guatemala, Panamá, Uruguay, Andorra y México -este último de forma telemática- y con otros cargos institucionales Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela y Chile.

Compromiso con el desarrollo sostenible

El encuentro fue inaugurado por la ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien destacó que Iberoamérica es “fundamental” porque supone un “símbolo de compromiso, de diálogo y de defensa del medioambiente y del derecho internacional”.

La Agenda Medioambiental Iberoamericana (AMI), que nace por mandato de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santo Domingo en 2023, es fruto del trabajo conjunto durante 14 meses, y aspira a consolidar un espacio compartido de cooperación técnica y diálogo político que posicione a Iberoamérica como una región comprometida con el desarrollo sostenible.

Con una vigencia inicial de cuatro años, consta de cuatro ejes temáticos: cambio climático; biodiversidad y ecosistemas; recursos hídricos y océanos, y contaminación y residuos sólidos; y abarca 16 acciones, una de ellas horizontal, dirigida a promover la sinergia entre las redes medioambientales iberoamericanas.

Representantes de la Conferencia Iberoamericana
Representantes de la Conferencia Iberoamericana participan en un intenso debate sobre gestión y políticas ambientales durante la XIII edición del evento.

Sistemas de alerta temprana y coordinación

En el apartado del cambio climático se apuesta por el fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana frente a desastres y el avance en su coordinación; la realización de diagnósticos de evaluación de riesgos climáticos; la elaboración de escenarios climáticos regionales como base común para la adaptación en Iberoamérica, y el desarrollo de planes de acción climática y refuerzo de las capacidades municipales.

En materia de biodiversidad, se busca fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en la conservación del medio natural; la aplicación de herramientas de teledetección para la gestión de las Reservas de la Biosfera; una respuesta coordinada frente a amenazas comunes como el tráfico ilegal de especies y la pérdida de hábitats, y el intercambio de conocimiento para evaluar el riesgo de desertificación.

En cuanto a los recursos hídricos, se pretende mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento en comunidades vulnerables mediante al menos una decena de proyectos piloto antes de 2030; establecer un marco común para mejorar la calidad de las aguas; el refuerzo de la gestión integrada de los recursos y el uso eficiente del agua, así como la mejora de la gestión de las arribazones de sargazo que afectan a países del mar Caribe.

Reducción progresiva de los plásticos

Respecto a la contaminación, la Agenda apuesta por promover iniciativas nacionales que impulsen la reducción progresiva de plásticos; el refuerzo de los sistemas de alerta para paliar los efectos de la contaminación atmosférica en grandes núcleos urbanos, y el impulso de la gestión sostenible de residuos sólidos, con especial atención a los plásticos y microplásticos.

Junto a estos desafíos, la AMI recoge aspectos transversales que deben integrarse en la implementación de las acciones estratégicas por su “estrecha relación con los desafíos medioambientales”, tales como igualdad de género, educación ambiental, participación ciudadana, pueblos indígenas, juventudes e innovación e investigación.

En su intervención, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, destacó la “riqueza de biodiversidad, de agua, de recursos incomparable” que tiene Iberoamérica, que atesora en torno al “40-50% de la biodiversidad” y el “30% del agua dulce”, y ha sostenido: “Sin nosotros no hay posibilidad de enfrentar bien los temas de cambio climático”.

Delegados participan activamente en la
Delegados participan activamente en la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Medio Ambiente, celebrada para abordar estrategias conjuntas sobre clima y sostenibilidad.

Tras referirse a la acelerada pérdida de biodiversidad y el retroceso de los glaciales, afirmó: “Si vamos mal, tenemos que hacer más”.

(con información de EFE)

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